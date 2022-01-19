Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Стад де ля Моссон
21' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
38' Желтая карточкаМолле Флоран
58' Желтая карточкаСуке Арно
63' Красная карточкаСаванье Тежи
66' Желтая карточкаШотар Жорис
68' Желтая карточкаМавидиди Стефи
0:1
73' ГолШавалерин Ксавье
Ход матча
21'
38'
58'
63'
66'
68'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
14
Шамбос
Дилан
28
Нассим
Шадли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
-
28 Нассим ШадлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Anas Namri
-
37 Bachir Diop
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Монпелье
Труа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|6
|0.29
|Саванье Тежи
|5 (1)
|0.24
|Молле Флоран
|5
|0.24
|Жермен Валер
|4
|0.19
|Вахи Элю
|4
|0.19
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.14
|Делор Анди
|2
|0.1
|Коцца Николя
|2
|0.1
|Ристич Михайло
|1
|0.05
|Самбья Саломон
|1
|0.05
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|4
|0.19
|Бальде Мама
|3
|0.14
|Дингом Тристан
|2
|0.1
|Рами Адиль
|2
|0.1
|Тузгар Йоанн
|2
|0.1
|Рипар Рено
|1
|0.05
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.05
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.05
|Родригес Жерсон
|1
|0.05
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|6
|2
|Ферри Жордан
|7
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Самбья Саломон
|3
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Мавидиди Стефи
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Бьянкон Жулиан
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Каборе Исса
|4
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Коне Юссуф
|2
|0
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
3
16%
1
13%
1-15
3
16%
1
13%
16-30
2
11%
2
25%
31-45
5
26%
1
13%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
5
50%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
13%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
6
40%
4
36%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
1
9%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
24%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
5
29%
29%
2
15%
76-90
Забито
34
19
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 10
3 Не забивали 7
5
15%
4
21%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
8
24%
6
32%
31-45
8
24%
1
5%
46-60
4
12%
1
5%
61-75
6
18%
3
16%
76-90
Пропущено
27
28
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
4
15%
4
14%
1-15
8
30%
30%
3
11%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
1
4%
9
32%
46-60
4
15%
5
18%
61-75
7
26%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1
Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2
Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1 Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 25
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|7.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|8.
|Лилль
|3:0 Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 27
|32
|9.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|34 - 28
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|17.
|Клермон
|0:2 Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 38
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|19.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|21
|3
|8
|10
|15 - 34
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Лилль
|3:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|8.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|10.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|11.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|3:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Клермон
|0:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 25
|4
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