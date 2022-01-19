Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шотар Жорис не смог попасть в створ ударом издали

47' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Домингес Брэндон пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

46' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Рами Адиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Рами Адиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Монпелье выполняет удар от ворот.

43' Родригес Жерсон из команды Труа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

42' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Молле Флоран получил желтую карточку от судьи

38' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Монпелье выполняет удар от ворот.

38' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Монпелье выполняет удар от ворот.

35' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Труа выполняет удар от ворот.

33' Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Труа

30' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Труа

25' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Монпелье выполняет удар от ворот.

23' Дингом Тристан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Труа

21' Саванье Тежи из команды Монпелье навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

21' Бьянкон Жулиан получает желтую карточку за игру рукой

20' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Труа выполняет удар от ворот.

19' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Монпелье

17' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отличные скиллы показывает Нассим Шадли , обводя своих соперников

14' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Труа

14' Ристич Михайло не смог попасть в створ ударом издали

13' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Монпелье выполняет удар от ворот.

10' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Вахи Элю нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.

9' Плохо сыграл Палмер-Браун Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

7' Шотар Жорис бьет ударом через себя, но Готье Галлон блокирует удар!

7' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Ферри Жордан нанес удар издали, а Готье Галлон отбил его обратно в игру!

6' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Саванье Тежи из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Труа

1' Мавидиди Стефи из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

1' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Монпелье начинает с центра поля