Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Baptiste Mouazan нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Лилль играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Бамба Джонатан нанес удар издали, а Поль Нарди отбил его обратно в игру!

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Лорьян

43' Какой промах! Ботман Свен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

43' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

39' Лилль выполняет удар от ворот.

39' Плохо сыграл Ботман Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

38' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Baptiste Mouazan из команды Лорьян делает неудачный навес.

35' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Дэвид Джонатан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

26' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом

21' Матч возобновлен

20' Нарди Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Г О О О О Л - Дженц Мориц уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

19' Плохо сыграл Дженц Мориц - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Йилмаз Бурак из команды Лилль пробил штрафной и попал в стенку. Мяч срикошетил по хитрой траектории, но Поль Нарди отбил, а мяч снова в игре.'

18' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

17' Фонте Жозе нанес удар головой, но Поль Нарди спокойно отбил мяч.

16' Дженц Мориц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Baptiste Mouazan из команды Лорьян хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

14' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Команда Лилль забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Лихаджи Исаак первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

10' Плохо сыграл Нарди Поль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Игрок команды Лорьян выполняет не слишком точный удар, но Иво Грбич все равно хватает мяч.

9' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Лорьян

3' Удар от ворот произведет Лорьян

2' Лилль выполняет удар от ворот.

2' Мендес Убулан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лорьян начинает с центра поля