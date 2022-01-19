Франция: Лига 1 2021-2022
3:0
Второй тайм: 82'
Стадион: Пьер Моруа
1:0
10' ГолЛихаджи Исаак
2:0
19' Гол в свои воротаДженц Мориц
3:0
31' ГолМандава Рейнилду
Ход матча
10'
1:0
19'
2:0
31'
68'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
24
Онана
Амаду
17
Йилмаз
Бурак
30
Нарди
Поль
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
34 Асконе РоккоПолузащитник
-
Главный тренер: Jorge Maciel
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Эрго ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бурле РедванНападающий
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лилль
Лорьян
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
23 матча
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|12 (2)
|0.57
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.24
|Андре Бенжамин
|2
|0.1
|Ботман Свен
|2
|0.1
|Саншеш Ренату
|1
|0.05
|Лихаджи Исаак
|1
|0.05
|Язиджи Юсуф
|1
|0.05
|Джало Тьягу
|1
|0.05
|Шека
|1
|0.05
|Иконе Жонатан
|1
|0.05
|Мандава Рейнилду
|1
|0.05
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бамба Джонатан
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.19
|Монкондю Томас
|3
|0.14
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.1
|Лапорт Жульен
|2
|0.1
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.05
|Грбич Адриан
|1
|0.05
|Дженц Мориц
|1
|0.05
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|6
|1
|Йилмаз Бурак
|6
|0
|Шека
|6
|0
|Челик Зеки
|6
|0
|Мандава Рейнилду
|6
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Саншеш Ренату
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Джало Тьягу
|3
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|7
|0
|Лапорт Жульен
|5
|0
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Мендес Убулан
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
10%
2
29%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
11
22
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
27%
2
9%
1-15
1
9%
5
23%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
18%
4
18%
61-75
2
18%
4
18%
76-90
Забито
16
8
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
3
19%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Пропущено
17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
5
29%
29%
4
44%
76-90
Забито
26
15
18 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
4
15%
4
27%
1-15
6
23%
3
20%
16-30
8
31%
3
20%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Пропущено
28
31
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 16
4
14%
3
10%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
8
29%
3
10%
31-45
1
4%
6
19%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
7
25%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1
Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2
Лорьян
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1
Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 25
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|7.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|8.
|Лилль
|3:0 Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 27
|32
|9.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|34 - 28
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|17.
|Клермон
|0:2 Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 38
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|19.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|21
|3
|8
|10
|15 - 34
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Лилль
|3:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|8.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|10.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|11.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|3:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Клермон
|0:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 25
|4
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