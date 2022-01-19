Второй тайм

94' Лилль заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Г О О О О Л - Sambou Soumano первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

92' Плохо сыграл Грбич Иво - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Ле Гофф Венсан нанес удар, мяч был парирован, но Иво Грбич не удержал его в руках.

92' О, нет. Из многообещающей позиции Буасгар Кентен из команды Лорьян наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

92' Redwan Bourles из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...

91' Отличные скиллы показывает Sambou Soumano, обводя своих соперников

91' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Sambou Soumano нанес удар, но тот был заблокирован.

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Матч остановлен

90' Удар от ворот произведет Лилль

89' Силва Игор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Sambou Soumano из команды Лорьян делает пас партнеру.

89' Redwan Bourles из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...

89' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Шека из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.

88' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лилль пробьет пенальти!

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

87' Мендес Убулан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Тактическая замена. Лорьенте Арман уходит с поля и его заменяет Redwan Bourles

86' Sambou Soumano из команды Лорьян в офсайде

86' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Матч остановлен

85' Плохо сыграл Ботман Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Силва Игор из команды Лорьян сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

84' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Йилмаз Бурак пробил со штрафного прямо в стенку

80' Лорьенте Арман из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Sambou Soumano из команды Лорьян отдал передачу, которая была заблокирована.

78' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

78' Абергель Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Дженц Мориц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Лилль выполняет удар от ворот.

76' Тактическая замена. Амаду Онана уходит с поля и его заменяет Ниассе Шейх

75' Sambou Soumano из команды Лорьян наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

75' Иво Грбич отбил мяч на угловой после удара Лорьенте Арман из штрафной площади.

75' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Тактическая замена. Моффи Теремас уходит с поля и его заменяет Sambou Soumano

72' Шека из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Петро Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Лорьян выполняет удар от ворот.

68' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Тактическая замена. Baptiste Mouazan уходит с поля и его заменяет Силва Игор

61' Лорьян выполняет удар от ворот.

60' Лилль выполняет удар от ворот.

59' Baptiste Mouazan нанес удар, но промахнулся очень сильно.

57' Лилль выполняет удар от ворот.

56' Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали

55' Грбич Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Иво Грбич отбил мяч на угловой после удара Ле Гофф Венсан из штрафной площади.

54' Монкондю Томас из команды Лорьян направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Лорьян

51' Дэвид Джонатан из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

51' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Моффи Теремас пробует нанести удар издали, но Иво Грбич держит все под контролем

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.