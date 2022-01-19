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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
3:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
10' Гол
Лихаджи Исаак
2:0
19' Гол в свои ворота
Дженц Мориц
3:0
31' Гол
Мандава Рейнилду
3:1
90' Гол
Сумано Самбу
90'+4

Ход матча

10'
Лихаджи Исаак
1:0
19'
Дженц Мориц
2:0
31'
Мандава Рейнилду
(Саншеш Ренату)
3:0
64'
 
Силва Игор
Муазан Баптист
64'
 
Буасгар Кентен
Ле Фе Энцо
68'
Веа Тимоти
Лихаджи Исаак
 
68'
Шека
Саншеш Ренату
 
74'
 
Лемуан Фабьен
Монкондю Томас
74'
 
Сумано Самбу
Моффи Теремас
76'
Ниассе Шейх
Онана Амаду
 
76'
Гудмундссон Габриэль
Бамба Джонатан
 
82'
Гомес Анхель
Йилмаз Бурак
 
86'
 
Бурле Редван
Лорьенте Арман
90'
3:1
Сумано Самбу

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
19
Лихаджи
Исаак
10
Саншеш
Ренату
24
Онана
Амаду
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
3
Дженц
Мориц
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
34
Муазан
Баптист
23
Монкондю
Томас
6
Абергель
Лоран
10
Ле
Фе
Энцо
13
Моффи
Теремас
28
Лорьенте
Арман
Лилль
4-4-2
Лорьян
4-4-2

История личных встреч

Лилль
Лорьян

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

23 матча

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

34.8%
52.2%
13%
8 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
5:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
6:3
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 12 (2) 0.57
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.24
Андре Бенжамин 2 0.1
Ботман Свен 2 0.1
Саншеш Ренату 1 0.05
Лихаджи Исаак 1 0.05
Язиджи Юсуф 1 0.05
Джало Тьягу 1 0.05
Шека 1 0.05
Иконе Жонатан 1 0.05
Мандава Рейнилду 1 0.05
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бамба Джонатан 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.19
Монкондю Томас 3 0.14
Моффи Теремас 2 (1) 0.1
Лапорт Жульен 2 0.1
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Грбич Адриан 1 0.05
Дженц Мориц 1 0.05
Сумано Самбу 1 0.05
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 6 1
Йилмаз Бурак 6 0
Шека 6 0
Челик Зеки 6 0
Мандава Рейнилду 6 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Саншеш Ренату 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Джало Тьягу 3 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Веа Тимоти 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 7 0
Лапорт Жульен 5 0
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Мендес Убулан 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
17%
2
22%
1-15
3
25%
3
33%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

13
24
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
23%
3
13%
1-15
2
15%
5
21%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Забито

16
8
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
3
19%
2
25%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
5
31%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Пропущено

17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
5
29%
29%
4
44%
76-90

Забито

28
17
20 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 8
4 Не забивали 8
5
18%
4
24%
1-15
6
21%
4
24%
16-30
9
32%
3
18%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
5
18%
3
18%
76-90

Пропущено

30
33
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
4
13%
4
12%
1-15
3
10%
6
18%
16-30
8
27%
4
12%
31-45
1
3%
6
18%
46-60
6
20%
5
15%
61-75
8
27%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1
Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2
Лорьян
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1
Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1 Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
4. Страсбург Заявка 21 10 5 6 41 - 25 35
5. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
6. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
7. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
8. Лилль Заявка 21 8 8 5 30 - 28 32
9. Монпелье Заявка 21 9 4 8 34 - 28 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Труа Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
16. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
17. Клермон Заявка 21 4 6 11 20 - 38 18
18. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
19. Лорьян Заявка 21 3 8 10 16 - 34 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
8. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
9. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
10. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
11. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
17. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Страсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 10 3 1 6 8 - 16 10
18. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян Заявка 11 0 4 7 8 - 25 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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