Австралия: A-Лига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: CommBank Stadium
0:1
36' ГолЛеки Мэттью
0:2
43' ГолЛеки Мэттью
0:2
61' Не забитый пенальтиМакларен Джейми
0:3
64' ГолБеренгер Флорен
1:3
80' ПенальтиПетратос Димитри
Ход матча
36'
0:1
43'
0:2
61'
0:2
64'
0:3
80'
1:3
20
Мехиас
Томас
33
Mark
Natta
17
Keanu
Baccus
22
Гуд
Кёртис
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
32 матча
40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|2
|0.29
|Родуэлл Джек
|2
|0.29
|Петратос Димитри
|1 (1)
|0.14
|Троизи Джеймс
|1
|0.14
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.14
|Огава Кеидзиро
|1
|0.14
|Кутрумбис Джон
|1
|0.14
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Keanu Baccus
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|7
|0.7
|Нэббаут Эндрю
|4
|0.4
|Леки Мэттью
|3
|0.3
|Беренгер Флорен
|1
|0.1
|Меткалф Коннор
|1
|0.1
|Тилио Марко
|1
|0.1
|Дженкинсон Карл
|1
|0.1
|Гуд Кёртис
|1
|0.1
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.1
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
|О'Нил Эйден
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родуэлл Джек
|2
|0
|Траоре Адама III
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0
|Гордон Зигги
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|5
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Нэббаут Эндрю
|3
|0
|О'Нил Эйден
|3
|0
|Рейш Нуну
|1
|1
|Макларен Джейми
|1
|1
|Беренгер Флорен
|2
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Стоукс Керрин
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
|Jordan Bos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
20
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
1
10%
5
25%
46-60
2
20%
5
25%
61-75
2
20%
2
10%
76-90
Пропущено
8
17
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3
Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|4
|1
|22 - 15
|19
|2.
|Мельбурн Виктори
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|3.
|Веллингтон Феникс
|8
|4
|1
|3
|9 - 14
|13
|4.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|5.
|Макартур
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|6.
|Аделаида Юнайтед
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|8
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|2.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Макартур
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0