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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Вестерн Сидней Уондерерс
1:3
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
0:1
36' Гол
Леки Мэттью
0:2
43' Гол
Леки Мэттью
0:2
61' Не забитый пенальти
Макларен Джейми
0:3
64' Гол
Беренгер Флорен
1:3
80' Пенальти
Петратос Димитри
90'+5
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
2
Гордон
Зигги
33
Mark
Natta
3
Траоре
Адама
III
8
Угаркович
Стивен
17
Keanu
Baccus
11
Огава
Кеидзиро
14
Троизи
Джеймс
7
Наджарин
Рами
23
Петратос
Димитри
1
Гловер
Том
6
Дженкинсон
Карл
5
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
8
О'Нил
Эйден
18
Меткалф
Коннор
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

32 матча

40.6%
21.9%
37.5%
13 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

3:3
4:1
0:2
1:1
2:3
КФ
3:0
3:0
4:3
0:2
КФ
1:2
3:0
2:1
1:1
3:1
1:0
1:1
КФ
4:1
4:3
3:2
0:3
1:1
1:1
3:2
3:2
2:1
2:1
2:3
1:1
0:1
1:3
1:0
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 2 0.29
Родуэлл Джек 2 0.29
Петратос Димитри 1 (1) 0.14
Троизи Джеймс 1 0.14
Ибини-Исэи Берни 1 0.14
Огава Кеидзиро 1 0.14
Кутрумбис Джон 1 0.14
Thomas Aquilina 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Keanu Baccus 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 7 0.7
Нэббаут Эндрю 4 0.4
Леки Мэттью 3 0.3
Беренгер Флорен 1 0.1
Меткалф Коннор 1 0.1
Тилио Марко 1 0.1
Дженкинсон Карл 1 0.1
Гуд Кёртис 1 0.1
Аткинсон Натаниэль 1 0.1
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
О'Нил Эйден 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родуэлл Джек 2 0
Траоре Адама III 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Ибини-Исэи Берни 1 0
Гордон Зигги 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 5 0
Меткалф Коннор 4 0
Нэббаут Эндрю 3 0
О'Нил Эйден 3 0
Рейш Нуну 1 1
Макларен Джейми 1 1
Беренгер Флорен 2 0
Леки Мэттью 1 0
Геллоуэй Скотт 1 0
Гловер Том 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Стоукс Керрин 1 0
Тилио Марко 1 0
Jordan Bos 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

10
20
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
3
15%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
1
10%
5
25%
46-60
2
20%
5
25%
61-75
2
20%
2
10%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
25%
2
12%
16-30
3
38%
2
12%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3
Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 5 4 1 22 - 15 19
2. Мельбурн Виктори 9 4 3 2 14 - 11 15
3. Веллингтон Феникс 8 4 1 3 9 - 14 13
4. Сидней 9 3 3 3 13 - 12 12
5. Макартур 8 3 3 2 11 - 13 12
6. Аделаида Юнайтед 9 2 5 2 15 - 11 11
7. Вестерн Юнайтед 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Ньюкасл Джетс 7 2 2 3 14 - 13 8
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 5 4 0 1 8 - 5 12
2. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 2 2 4 - 6 5
8. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Вестерн Юнайтед 5 2 1 2 6 - 7 7
5. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Макартур 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Леки Мэттью бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Леки Мэттью бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Мельбурн Сити онлайн


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