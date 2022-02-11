Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Ostseestadion
15' Желтая карточкаДулевич Харис
33' Желтая карточкаБеренс Ханно
41' Желтая карточкаЛукас Фрёде
42' Желтая карточкаФуллкруг Никлас
Ход матча
15'
33'
41'
42'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
45 Владение мячом, % 55
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пак Гю ХёнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Ганза
Вердер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|12 (1)
|0.55
|Беренс Ханно
|3
|0.14
|Брайер Паскаль
|2
|0.09
|Фролинг Нильс
|2
|0.09
|Омладич Ник
|1
|0.05
|Рейн Симон
|1
|0.05
|Манси Ридж
|1
|0.05
|Лукас Фрёде
|1
|0.05
|Мамба Стрели
|1
|0.05
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.05
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Найдхарт Нико
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|8 (1)
|0.36
|Фридль Марко
|3
|0.14
|Шмид Романо
|3
|0.14
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.09
|Юнг Антони
|2
|0.09
|Рапп Николай
|2
|0.09
|Сарджент Джош
|2
|0.09
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Велькович Милош
|1
|0.05
|Топрак Омер
|1
|0.05
|Вайзер Митчелл
|1
|0.05
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.05
|Агу Феликс
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|9
|0
|Лукас Фрёде
|7
|0
|Ферхук Йон
|5
|0
|Майсснер Томас
|5
|0
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Беренс Ханно
|3
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ротер Бьёрн
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Мэлоун Райан
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|7
|0
|Гросс Кристиан
|4
|1
|Рапп Николай
|5
|0
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
3
33%
5
24%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
7
33%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
4
27%
5
25%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
4
27%
5
25%
61-75
1
7%
3
15%
76-90
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
25%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
7
41%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
17%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Забито
25
38
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
4
16%
2
5%
1-15
4
16%
2
5%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
6
24%
12
32%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
4
16%
12
32%
76-90
Пропущено
33
32
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
12%
4
13%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
6
18%
7
22%
31-45
5
15%
6
19%
46-60
7
21%
7
22%
61-75
6
18%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1
Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0
Вердер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2
Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 27
|39
|2.
|Вердер
|0:0 Заявка
|22
|11
|6
|5
|41 - 29
|39
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Гамбург
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|39 - 20
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Хольштайн Киль
|2:0 Заявка
|22
|8
|7
|7
|29 - 32
|31
|10.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|38 - 28
|31
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|34 - 34
|26
|12.
|Ганза
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 33
|25
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 30
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 39
|23
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 30
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|22
|3
|6
|13
|17 - 41
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|6.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Хольштайн Киль
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 22
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|2.
|Вердер
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|7.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Ганза
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|10.
|Хольштайн Киль
|2:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 16
|14
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7