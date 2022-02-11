Олимпиада 2022
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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Вердер
0'
15' Желтая карточка
Дулевич Харис
33' Желтая карточка
Беренс Ханно
41' Желтая карточка
Лукас Фрёде
42' Желтая карточка
Фуллкруг Никлас
50'

Ход матча

15'
Дулевич Харис
 
33'
Беренс Ханно
 
41'
Лукас Фрёде
 
42'
 
Фуллкруг Никлас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Вердер
4.41
3.90
2.17
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
5
Рейн
Симон
15
Фролинг
Нильс
17
Беренс
Ханно
10
Дулевич
Харис
18
Ферхук
Йон
1
Павленка
Иржи
26
Май
Ларс-Лукас
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Ганза
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Ганза
Вердер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
3:0
ТМК
1:1
ТМС
3:0
ТМС
1:5
Б
1:2
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 12 (1) 0.55
Беренс Ханно 3 0.14
Брайер Паскаль 2 0.09
Фролинг Нильс 2 0.09
Омладич Ник 1 0.05
Рейн Симон 1 0.05
Манси Ридж 1 0.05
Лукас Фрёде 1 0.05
Мамба Стрели 1 0.05
Бан Бентли 1 (1) 0.05
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Найдхарт Нико 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 8 (1) 0.36
Фридль Марко 3 0.14
Шмид Романо 3 0.14
Биттенкорт Леонардо 2 0.09
Юнг Антони 2 0.09
Рапп Николай 2 0.09
Сарджент Джош 2 0.09
Шмидт Никлас 1 0.05
Велькович Милош 1 0.05
Топрак Омер 1 0.05
Вайзер Митчелл 1 0.05
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.05
Агу Феликс 0 0
Гросс Кристиан 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 9 0
Лукас Фрёде 7 0
Ферхук Йон 5 0
Майсснер Томас 5 0
Россбах Дамиан 4 0
Бан Бентли 4 0
Омладич Ник 3 0
Беренс Ханно 3 0
Найдхарт Нико 3 0
Ротер Бьёрн 3 0
Дулевич Харис 3 0
Рейн Симон 3 0
Мэлоун Райан 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 7 0
Гросс Кристиан 4 1
Рапп Николай 5 0
Биттенкорт Леонардо 4 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Топрак Омер 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
3
33%
5
24%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
7
33%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
4
27%
5
25%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
4
27%
5
25%
61-75
1
7%
3
15%
76-90

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
25%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
7
41%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
12
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
17%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Забито

25
38
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 29
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 5
4
16%
2
5%
1-15
4
16%
2
5%
16-30
6
24%
5
13%
31-45
6
24%
12
32%
46-60
1
4%
5
13%
61-75
4
16%
12
32%
76-90

Пропущено

33
32
15 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 17
4
12%
4
13%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
6
18%
7
22%
31-45
5
15%
6
19%
46-60
7
21%
7
22%
61-75
6
18%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1
Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0
Вердер
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2
Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
2. Вердер 0:0 Заявка 22 11 6 5 41 - 29 39
3. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Гамбург Заявка 21 9 10 2 39 - 20 37
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 32 31
10. Падерборн Заявка 21 8 7 6 38 - 28 31
11. Карлсруэ Заявка 21 6 8 7 34 - 34 26
12. Ганза 0:0 Заявка 22 6 7 9 25 - 33 25
13. Динамо Дрезден Заявка 21 7 3 11 22 - 30 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Зандхаузен Заявка 21 6 5 10 24 - 39 23
16. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
17. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 22 3 6 13 17 - 41 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
6. Вердер 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
11. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 20 - 17 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 12 2 2 8 8 - 22 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
2. Вердер 0:0 Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
3. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Зандхаузен Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Ганза 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
10. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 16 14
11. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
12. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
13. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
14. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Фуллкруг Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Беренс Ханно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Дулевич Харис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Вердер
4.41
3.90
2.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 0:0 Вердер онлайн


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Вердер

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