Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
9' Желтая карточка
Бюссманн Гаэтен
0:1
19' Гол
Бартельс Фин
33' Желтая карточка
Назаров Дмитрий
0:2
38' Гол в свои ворота
Гонтер Сёрен
42' Красная карточка
Мессегем Суфьян
44' Желтая карточка
Нойман Фил
50'

Ход матча

9'
Бюссманн Гаэтен
 
19'
0:1
Бартельс Фин
(Резе Фабиан)
33'
Назаров Дмитрий
 
38'
0:2
Гонтер Сёрен
42'
Мессегем Суфьян
 
44'
 
Нойман Фил
46'
Цолински Бен
Бюссманн Гаэтен
 
46'
Йонжич Антонио
Назаров Дмитрий
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Хольштайн Киль
3.76
4.80
2.25
Все Коэффициенты
1
Меннель
Мартин
23
Барилла
Энтони
26
Гонтер
Сёрен
3
Карлсон
Дирк
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
2
Бюссманн
Гаэтен
30
Шрек
Сэм
18
Мессегем
Суфьян
10
Назаров
Дмитрий
II
29
Овусу
Принс-Осеи
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
3
Коменда
Марко
8
Мюлинг
Александер
23
Корб
Юлиан
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
17
Пихлер
Бенедикт
Эрцгебирге Ауэ
3-3-2-2
Хольштайн Киль
3-1-4-2

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
5:1
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
0:3
Б3
3:0
Б3
0:0
Б3
3:1
Б3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.23
Кюн Николас 2 0.09
Гуйе Бабакар 2 0.09
Назаров Дмитрий II 1 0.05
Цолински Бен 1 0.05
Сиярич Омар 1 0.05
Хоксхайдт Ян 1 0.05
Бюссманн Гаэтен 1 0.05
Труич Никола 1 0.05
Барилла Энтони 1 0.05
Хертель Саша 1 0.05
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Овусу Принс-Осеи 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 6 (1) 0.27
Мюлинг Александер 4 (2) 0.18
Бартельс Фин 4 0.18
Меес Джошуа 4 0.18
Порат Финн 3 0.14
Скрибски Стивен 2 0.09
Корб Юлиан 2 0.09
Резе Фабиан 1 0.05
Арп Янн-Фите 1 0.05
Стернер Йонас 1 0.05
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 2
Назаров Дмитрий II 6 0
Фандрих Клеменс 3 1
Гонтер Сёрен 4 0
Цолински Бен 4 0
Карлсон Дирк 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Шрек Сэм 3 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Овусу Принс-Осеи 2 0
Барилла Энтони 2 0
Кюн Николас 2 0
Хоксхайдт Ян 1 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 5 0
Холтби Льюис 4 0
Нойман Фил 4 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Порат Финн 2 0
Бенгер Марсель 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Бартельс Фин 1 0
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
11%
5
31%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
5
26%
3
19%
61-75
3
16%
4
25%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Пропущено

19
15
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
5
33%
16-30
4
21%
6
40%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Забито

18
28
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 4
1
6%
3
11%
1-15
3
17%
4
14%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
5
28%
7
25%
76-90

Пропущено

38
31
19 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
6
16%
6
19%
1-15
6
16%
5
16%
16-30
7
18%
9
29%
29%
31-45
6
16%
2
6%
46-60
7
18%
5
16%
61-75
6
16%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0
Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0
Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
2. Вердер 0:0 Заявка 22 11 6 5 41 - 29 39
3. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Гамбург Заявка 21 9 10 2 39 - 20 37
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 22 8 7 7 29 - 32 31
10. Падерборн Заявка 21 8 7 6 38 - 28 31
11. Карлсруэ Заявка 21 6 8 7 34 - 34 26
12. Ганза 0:0 Заявка 22 6 7 9 25 - 33 25
13. Динамо Дрезден Заявка 21 7 3 11 22 - 30 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Зандхаузен Заявка 21 6 5 10 24 - 39 23
16. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
17. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 22 3 6 13 17 - 41 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
6. Вердер 0:0 Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
11. Карлсруэ Заявка 11 4 4 3 20 - 17 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 15 10
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 12 2 2 8 8 - 22 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
2. Вердер 0:0 Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
3. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Зандхаузен Заявка 11 5 2 4 16 - 18 17
6. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Ганза 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
9. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
10. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 16 14
11. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
12. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
13. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
14. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ 0:2 Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Нойман Фил получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    УДАЛЕНИЕ! - Мессегем Суфьян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Гонтер Сёрен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    33'
    Назаров Дмитрий II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бартельс Фин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Бюссманн Гаэтен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Хольштайн Киль
3.76
4.80
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:2 Хольштайн Киль онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 