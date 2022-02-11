Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
9' Желтая карточкаБюссманн Гаэтен
0:1
19' ГолБартельс Фин
33' Желтая карточкаНазаров Дмитрий
0:2
38' Гол в свои воротаГонтер Сёрен
42' Красная карточкаМессегем Суфьян
44' Желтая карточкаНойман Фил
62' Желтая карточкаФандрих Клеменс
1:2
79' ГолТруич Никола
83' Желтая карточкаВридт Квази
2:2
84' ГолХоксхайдт Ян
88' Желтая карточкаКюн Николас
2:3
90' ГолВридт Квази
90' Желтая карточкаДене Томас
Ход матча
19'
0:1
33'
38'
0:2
42'
44'
62'
71'
79'
1:2
83'
84'
2:2
88'
90'
2:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 8
-
14 Нарушения правил 11
-
44 Владение мячом, % 56
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
23
Корб
Юлиан
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
-
16 Труич НиколаПолузащитник
-
11 Кюн НиколасНападающий
-
Главный тренер: Marc Hensel
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Хольштайн Киль
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.23
|Кюн Николас
|2
|0.09
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.09
|Гуйе Бабакар
|2
|0.09
|Труич Никола
|2
|0.09
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.05
|Цолински Бен
|1
|0.05
|Сиярич Омар
|1
|0.05
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.05
|Барилла Энтони
|1
|0.05
|Хертель Саша
|1
|0.05
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Овусу Принс-Осеи
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|6 (1)
|0.27
|Мюлинг Александер
|4 (2)
|0.18
|Бартельс Фин
|4
|0.18
|Меес Джошуа
|4
|0.18
|Порат Финн
|3
|0.14
|Скрибски Стивен
|2
|0.09
|Корб Юлиан
|2
|0.09
|Резе Фабиан
|1
|0.05
|Арп Янн-Фите
|1
|0.05
|Стернер Йонас
|1
|0.05
|Вридт Квази
|1
|0.05
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Назаров Дмитрий II
|6
|0
|Фандрих Клеменс
|4
|1
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Карлсон Дирк
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Кюн Николас
|3
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Хоксхайдт Ян
|1
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Порат Финн
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
5
33%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
10%
5
26%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
3
16%
61-75
4
19%
6
32%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
1
11%
4
27%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
3
20%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
21%
1
7%
1-15
3
16%
5
33%
16-30
4
21%
6
40%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
16%
0
0%
76-90
Забито
21
30
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
4
19%
5
17%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
4
19%
5
17%
61-75
7
33%
8
27%
76-90
Пропущено
40
34
20 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
6
15%
6
18%
1-15
7
18%
5
15%
16-30
7
18%
10
29%
29%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
7
18%
5
15%
61-75
7
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0
Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Зандхаузен 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0
Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 27
|39
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Гамбург
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|39 - 20
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|10.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|38 - 28
|31
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|34 - 34
|26
|12.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 30
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 39
|23
|16.
|Фортуна
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|23 - 30
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 17
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|7.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7