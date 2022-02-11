Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Альянц
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
32
Китагава
Коя
27
Грюлль
Марко
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
История личных встреч
Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
94.1%
7 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
29.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
40 матчей
20%
80%
0 побед 8 ничьих 32 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 10 ничьих 24 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 8 ничьих 27 побед
57 матчей
19.3%
24.6%
56.1%
11 побед 14 ничьих 32 победы
Первый тайм
12.3%
45.6%
42.1%
7 побед 26 ничьих 24 победы
Второй тайм
29.8%
22.8%
47.4%
17 побед 13 ничьих 27 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|9 (2)
|0.5
|Фунтас Таксиархис
|7
|0.39
|Грюлль Марко
|5
|0.28
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.11
|Любичич Роберт
|1
|0.06
|Граховац Срджан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Айву Эмануэль
|1
|0.06
|Шик Торстен
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|14 (2)
|0.78
|Окафор Ноа
|6
|0.33
|Кристенсен Расмус
|6
|0.33
|Адаму Чуквубике
|3
|0.17
|Капальдо Николас
|3
|0.17
|Сеско Бенджамин
|3
|0.17
|Онгене Жером
|2
|0.11
|Ааронсон Бренден
|1
|0.06
|Ульмер Андреас
|1
|0.06
|Вебер Максимилиан
|1
|0.06
|Бериша Мергим
|1
|0.06
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|4
|0
|Айву Эмануэль
|4
|0
|Грюлль Марко
|4
|0
|Любичич Роберт
|2
|1
|Шик Торстен
|3
|0
|Граховац Срджан
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Виммер Кевин
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|5
|0
|Камара Мохамед VII
|5
|0
|Ульмер Андреас
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|4
|0
|Адейеми Карим
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
29%
29%
8
50%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Забито
11
26
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
4
36%
2
8%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
12
46%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
7
50%
2
33%
76-90
Забито
28
42
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 14
3 Не забивали 1
4
14%
4
10%
1-15
3
11%
5
12%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
7
25%
5
12%
46-60
2
7%
4
10%
61-75
6
21%
20
48%
76-90
Пропущено
26
12
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
1
4%
4
33%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
11
42%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3
Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|19
|14
|4
|1
|42 - 12
|46
|2.
|Штурм
|18
|9
|4
|5
|37 - 26
|31
|3.
|Вольфсбергер
|18
|9
|4
|5
|31 - 28
|31
|4.
|Рапид Вена
|0:0
|19
|6
|7
|6
|27 - 27
|25
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|6.
|Рид
|18
|6
|6
|6
|24 - 34
|24
|7.
|Аустрия Вена
|18
|4
|9
|5
|24 - 22
|21
|8.
|Хартберг
|18
|5
|6
|7
|28 - 28
|21
|9.
|ЛАСК
|18
|5
|5
|8
|23 - 26
|20
|10.
|Сваровски Тироль
|18
|4
|7
|7
|25 - 35
|19
|11.
|Адмира
|18
|3
|7
|8
|21 - 25
|16
|12.
|Альтах
|18
|3
|4
|11
|10 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Рид
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|4.
|Вольфсбергер
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|5
|2
|15 - 12
|11
|8.
|Аустрия Вена
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|9.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Хартберг
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|11.
|Адмира
|9
|2
|2
|5
|10 - 9
|8
|12.
|Альтах
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|21
|2.
|Штурм
|9
|5
|1
|3
|19 - 12
|16
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Хартберг
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|6.
|Аустрия Вена
|9
|2
|4
|3
|11 - 11
|10
|7.
|ЛАСК
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|8.
|Рапид Вена
|0:0
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|10.
|Адмира
|9
|1
|5
|3
|11 - 16
|8
|11.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|9
|1
|2
|6
|8 - 23
|5