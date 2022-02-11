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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0' 9'
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Ред Булл Зальцбург
7.40
4.75
1.56
Все Коэффициенты
25
Гартлер
Пауль
13
Шик
Торстен
22
Стойкович
Филип
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
16
Петрович
Деян
4
Айву
Эмануэль
14
Граховац
Срджан
28
Moritz
Oswald
32
Китагава
Коя
27
Грюлль
Марко
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
10
Бернед
Антуан
11
Ааронсон
Бренден
77
Окафор
Ноа
27
Адейеми
Карим
Рапид Вена
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
94.1%
7 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
29.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

40 матчей

20%
80%
0 побед 8 ничьих 32 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 10 ничьих 24 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 8 ничьих 27 побед

57 матчей

19.3%
24.6%
56.1%
11 побед 14 ничьих 32 победы

Первый тайм

12.3%
45.6%
42.1%
7 побед 26 ничьих 24 победы

Второй тайм

29.8%
22.8%
47.4%
17 побед 13 ничьих 27 побед

История матчей

Б
2:0
БЧГ
2:0
БЧГ
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (2) 0.5
Фунтас Таксиархис 7 0.39
Грюлль Марко 5 0.28
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.11
Любичич Роберт 1 0.06
Граховац Срджан 1 0.06
Стойкович Филип 1 0.06
Айву Эмануэль 1 0.06
Шик Торстен 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 14 (2) 0.78
Окафор Ноа 6 0.33
Кристенсен Расмус 6 0.33
Адаму Чуквубике 3 0.17
Капальдо Николас 3 0.17
Сеско Бенджамин 3 0.17
Онгене Жером 2 0.11
Ааронсон Бренден 1 0.06
Ульмер Андреас 1 0.06
Вебер Максимилиан 1 0.06
Бериша Мергим 1 0.06
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 4 0
Айву Эмануэль 4 0
Грюлль Марко 4 0
Любичич Роберт 2 1
Шик Торстен 3 0
Граховац Срджан 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Виммер Кевин 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 5 0
Камара Мохамед VII 5 0
Ульмер Андреас 4 0
Вебер Максимилиан 4 0
Адейеми Карим 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернед Антуан 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Окафор Ноа 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
1
6%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
29%
29%
8
50%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Забито

11
26
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 10
4
36%
2
8%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
12
46%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
7
50%
2
33%
76-90

Забито

28
42
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 14
3 Не забивали 1
4
14%
4
10%
1-15
3
11%
5
12%
16-30
6
21%
4
10%
31-45
7
25%
5
12%
46-60
2
7%
4
10%
61-75
6
21%
20
48%
76-90

Пропущено

26
12
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
1
4%
4
33%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
1
4%
2
17%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
11
42%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3
Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 19 14 4 1 42 - 12 46
2. Штурм 18 9 4 5 37 - 26 31
3. Вольфсбергер 18 9 4 5 31 - 28 31
4. Рапид Вена 0:0 19 6 7 6 27 - 27 25
5. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
6. Рид 18 6 6 6 24 - 34 24
7. Аустрия Вена 18 4 9 5 24 - 22 21
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 18 4 7 7 25 - 35 19
11. Адмира 18 3 7 8 21 - 25 16
12. Альтах 18 3 4 11 10 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Рапид Вена 0:0 10 5 2 3 17 - 12 17
4. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
8. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 10 6 3 1 15 - 7 21
2. Штурм 9 5 1 3 19 - 12 16
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Рапид Вена 0:0 9 1 5 3 10 - 15 8
9. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
10. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Ред Булл Зальцбург
7.40
4.75
1.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн


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Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

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