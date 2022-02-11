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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
1:2
Конец матча

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
17' Гол
Стойкович Филип
52' Желтая карточка
Вебер Максимилиан
1:1
64' Гол
Ааронсон Бренден
64' Желтая карточка
Бернед Антуан
68' Желтая карточка
Камара Мохамед
1:2
77' Гол
Окафор Ноа
90' Желтая карточка
Шик Торстен
90'+6
25
Гартлер
Пауль
13
Шик
Торстен
22
Стойкович
Филип
26
Martin
Moormann
23
Ауэр
Йонас
16
Петрович
Деян
4
Айву
Эмануэль
14
Граховац
Срджан
28
Moritz
Oswald
32
Китагава
Коя
27
Грюлль
Марко
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
10
Бернед
Антуан
11
Ааронсон
Бренден
77
Окафор
Ноа
27
Адейеми
Карим
Рапид Вена
4-3-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
94.1%
7 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
29.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

40 матчей

20%
80%
0 побед 8 ничьих 32 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 10 ничьих 24 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 8 ничьих 27 побед

57 матчей

19.3%
24.6%
56.1%
11 побед 14 ничьих 32 победы

Первый тайм

12.3%
45.6%
42.1%
7 побед 26 ничьих 24 победы

Второй тайм

29.8%
22.8%
47.4%
17 побед 13 ничьих 27 побед

История матчей

Б
2:0
БЧГ
2:0
БЧГ
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (2) 0.47
Фунтас Таксиархис 7 0.37
Грюлль Марко 5 0.26
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.11
Стойкович Филип 2 0.11
Любичич Роберт 1 0.05
Граховац Срджан 1 0.05
Айву Эмануэль 1 0.05
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 14 (2) 0.74
Окафор Ноа 7 0.37
Кристенсен Расмус 6 0.32
Адаму Чуквубике 3 0.16
Капальдо Николас 3 0.16
Сеско Бенджамин 3 0.16
Ааронсон Бренден 2 0.11
Онгене Жером 2 0.11
Ульмер Андреас 1 0.05
Вебер Максимилиан 1 0.05
Бериша Мергим 1 0.05
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Торстен 4 0
Стойкович Филип 4 0
Айву Эмануэль 4 0
Грюлль Марко 4 0
Любичич Роберт 2 1
Граховац Срджан 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Виммер Кевин 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Балло Тьерно 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 6 0
Вебер Максимилиан 5 0
Капальдо Николас 5 0
Ульмер Андреас 4 0
Бернед Антуан 3 0
Адейеми Карим 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Окафор Ноа 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
28%
9
50%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
2
29%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
29%
76-90

Забито

11
26
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
4
36%
2
8%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
2
18%
3
12%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
1
9%
12
46%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
7
50%
2
33%
76-90

Забито

29
44
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 14
3 Не забивали 1
4
14%
4
9%
1-15
4
14%
5
11%
16-30
6
21%
4
9%
31-45
7
24%
5
11%
46-60
2
7%
5
11%
61-75
6
21%
21
48%
76-90

Пропущено

28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 10
1
4%
4
31%
1-15
3
11%
2
15%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
5
18%
1
8%
61-75
12
43%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 Амштеттен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3
Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Штурм 18 9 4 5 37 - 26 31
3. Вольфсбергер 18 9 4 5 31 - 28 31
4. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
5. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
6. Рид 18 6 6 6 24 - 34 24
7. Аустрия Вена 18 4 9 5 24 - 22 21
8. Хартберг 18 5 6 7 28 - 28 21
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 18 4 7 7 25 - 35 19
11. Адмира 18 3 7 8 21 - 25 16
12. Альтах 18 3 4 11 10 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
3. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
4. Вольфсбергер 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 9 2 5 2 15 - 12 11
8. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 9 2 3 4 13 - 16 9
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 9 1 2 6 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 9 5 1 3 19 - 12 16
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
5. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
6. Аустрия Вена 9 2 4 3 11 - 11 10
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
9. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
10. Адмира 9 1 5 3 11 - 16 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 9 1 2 6 8 - 23 5
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Стойкович Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Кристенсен Расмус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рапид Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург онлайн


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