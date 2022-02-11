Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Джевенсио ван дер Куст и попал в перекладину!

Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

44' Судья сигнализирует, что Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Лаурсен Николай

43' Хераклес выполняет удар от ворот.

43' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Утрехт

41' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

41' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Игрок Лаурсен Николай из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Утрехт выполняет удар от ворот.

38' Лаурсен Николай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

35' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

34' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Утрехт выполняет удар от ворот.

32' Сирхейс Кай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Верман Хенк из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Утрехт выполняет удар от ворот.

29' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Схоофс Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Схоофс Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Джакомо Квальята из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

23' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ренте Марко из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

21' Сирхейс Кай бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

21' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хераклес выполняет удар от ворот.

20' Дувикас Анастасиос не смог попасть в створ ударом издали

20' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

20' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

19' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Фабиан де Кейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Утрехт выполняет удар от ворот.

15' Фадига Ноа из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Киомурцоглу Орестис наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

14' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

13' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Игрок Верман Хенк из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

10' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Янссен Виллем из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лаурсен Николай из команды Хераклес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

4' Хераклес выполняет удар от ворот.

3' Игрок Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Утрехт начинает с центра поля