Олимпиада 2022
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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион: Зрители: 4058
Утрехт
0'
52' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
64'

Ход матча

46'
Сиерра Элиас
Схоофс Лукас
 
52'
 
Ван дер Марел Марк
60'
 
Силла Мусса
Бауссайд Отман
60'
 
Рамселар Барт
Махи Мимаун

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Утрехт
3.03
3.53
3.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
14
Де
ла
Торре
Лука
15
Схоофс
Лукас
6
Киомурцоглу
Орестис
11
Лаурсен
Николай
16
Сирхейс
Кай
7
Басачикоглу
Билал
16
Де
Кейзер
Фабиан
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
26
Бауссайд
Отман
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
11
Махи
Мимаун
18
Верман
Хенк
9
Дувикас
Анастасиос
Хераклес
4-3-3
Утрехт
4-4-2

История личных встреч

Хераклес
Утрехт

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

32 матча

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:5
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:1
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.18
Сирхейс Кай 3 0.14
Аззауи Исмаил 3 0.14
Влут Рай 3 (1) 0.14
Бакыш Синан 2 0.09
Лаурсен Николай 2 0.09
Киомурцоглу Орестис 2 0.09
Басачикоглу Билал 1 0.05
Ренте Марко 1 0.05
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.32
Рамселар Барт 6 (1) 0.27
Махи Мимаун 4 0.18
Силла Мусса 4 0.18
Ван де Стрек Сандер 3 0.14
Густафссон Симон 3 (2) 0.14
Янссен Виллем 2 0.09
Тимбер Квинтен 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Вормердам Дьянго 1 0.05
Махер Адам 1 0.05
Ван дер Марел Марк 1 0.05
Верман Хенк 1 0.05
Ван Оверем Йорис 1 0.05
Маллахи Мохамед 1 0.05
Загре Артур 1 0.05
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 7 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 8 0
Махер Адам 8 0
Янссен Виллем 6 0
Тимбер Квинтен 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Силла Мусса 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
5
36%
3
19%
76-90

Забито

8
26
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 13
1
13%
4
15%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
1
13%
3
12%
31-45
1
13%
4
15%
46-60
1
13%
6
23%
61-75
3
38%
6
23%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

23
39
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
9%
7
18%
1-15
2
9%
4
10%
16-30
6
26%
4
10%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
3
13%
8
21%
61-75
7
30%
10
26%
76-90

Пропущено

29
28
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
3
10%
6
21%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
4
14%
7
25%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
7
24%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0
Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0
Утрехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 0:0 22 10 6 6 39 - 28 36
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 21 6 7 8 25 - 30 25
12. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
13. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Хераклес 0:0 22 5 6 11 22 - 30 21
15. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 0:0 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 0:0 12 5 4 3 16 - 13 19
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 10 2 6 2 9 - 8 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 0:0 11 3 3 5 13 - 16 12
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 0:0 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Утрехт
3.03
3.53
3.35
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Где смотреть матч Хераклес 0:0 Утрехт онлайн


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