Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Erve Asito Зрители: 4058
52' Желтая карточкаВан дер Марел Марк
71' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
72' Желтая карточкаБасачикоглу Билал
1:0
82' ГолСирхейс Кай
Ход матча
82'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасПолузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
-
18 Верман ХенкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Утрехт
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед
32 матча
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4
|0.18
|Бюргзорг Делано
|4
|0.18
|Аззауи Исмаил
|3
|0.14
|Влут Рай
|3 (1)
|0.14
|Бакыш Синан
|2
|0.09
|Лаурсен Николай
|2
|0.09
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.09
|Басачикоглу Билал
|1
|0.05
|Ренте Марко
|1
|0.05
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.32
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.27
|Махи Мимаун
|4
|0.18
|Силла Мусса
|4
|0.18
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.14
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.14
|Янссен Виллем
|2
|0.09
|Тимбер Квинтен
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Вормердам Дьянго
|1
|0.05
|Махер Адам
|1
|0.05
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.05
|Верман Хенк
|1
|0.05
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.05
|Маллахи Мохамед
|1
|0.05
|Загре Артур
|1
|0.05
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|8
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Басачикоглу Билал
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|9
|0
|Махер Адам
|8
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Пропущено
14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
5
36%
4
24%
76-90
Забито
8
26
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
13%
4
15%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
1
13%
3
12%
31-45
1
13%
4
15%
46-60
1
13%
6
23%
61-75
3
38%
6
23%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
24
39
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
2
8%
7
18%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
6
25%
4
10%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
3
13%
8
21%
61-75
8
33%
10
26%
76-90
Пропущено
29
29
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
10%
6
21%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
7
24%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0
Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0
Утрехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|21
|16
|3
|2
|64 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|21
|15
|1
|5
|49 - 28
|46
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|5.
|АЗ Алкмаар
|21
|12
|3
|6
|39 - 25
|39
|6.
|Витесс
|21
|11
|3
|7
|27 - 31
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|21
|9
|3
|9
|35 - 43
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|21
|6
|7
|8
|25 - 30
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|21
|5
|7
|9
|24 - 34
|22
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|15.
|Виллем II
|21
|6
|3
|12
|21 - 40
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|21
|4
|4
|13
|23 - 50
|16
|17.
|Спарта Роттердам
|21
|2
|8
|11
|16 - 35
|14
|18.
|ПЕК Зволле
|21
|3
|4
|14
|13 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|1
|2
|41 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|9.
|Камбюр
|10
|4
|1
|5
|18 - 21
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|10
|2
|6
|2
|9 - 8
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|10
|4
|0
|6
|13 - 15
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|17.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|18.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|5
|5
|9 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|10
|7
|1
|2
|20 - 12
|22
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|7.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|8.
|АЗ Алкмаар
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Виллем II
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|15.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|1
|2
|8
|10 - 27
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|10
|1
|1
|8
|6 - 21
|4
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2