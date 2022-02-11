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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4058
Утрехт
0'
52' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
71' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
72' Желтая карточка
Басачикоглу Билал
1:0
82' Гол
Сирхейс Кай
90'+5
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
14
Де
ла
Торре
Лука
15
Схоофс
Лукас
6
Киомурцоглу
Орестис
11
Лаурсен
Николай
16
Сирхейс
Кай
7
Басачикоглу
Билал
16
Де
Кейзер
Фабиан
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
26
Бауссайд
Отман
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
11
Махи
Мимаун
18
Верман
Хенк
9
Дувикас
Анастасиос
Хераклес
4-3-3
Утрехт
4-4-2

История личных встреч

Хераклес
Утрехт

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 15 побед

32 матча

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:5
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:0
ЛЕ
0:2
ЛЕ
1:1
Э
1:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.18
Бюргзорг Делано 4 0.18
Аззауи Исмаил 3 0.14
Влут Рай 3 (1) 0.14
Бакыш Синан 2 0.09
Лаурсен Николай 2 0.09
Киомурцоглу Орестис 2 0.09
Басачикоглу Билал 1 0.05
Ренте Марко 1 0.05
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.32
Рамселар Барт 6 (1) 0.27
Махи Мимаун 4 0.18
Силла Мусса 4 0.18
Ван де Стрек Сандер 3 0.14
Густафссон Симон 3 (2) 0.14
Янссен Виллем 2 0.09
Тимбер Квинтен 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Вормердам Дьянго 1 0.05
Махер Адам 1 0.05
Ван дер Марел Марк 1 0.05
Верман Хенк 1 0.05
Ван Оверем Йорис 1 0.05
Маллахи Мохамед 1 0.05
Загре Артур 1 0.05
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 8 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 9 0
Махер Адам 8 0
Янссен Виллем 6 0
Тимбер Квинтен 4 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Силла Мусса 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Пропущено

14
17
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
14%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
5
36%
4
24%
76-90

Забито

8
26
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
13%
4
15%
1-15
1
13%
3
12%
16-30
1
13%
3
12%
31-45
1
13%
4
15%
46-60
1
13%
6
23%
61-75
3
38%
6
23%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
3
25%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
3
20%
4
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

24
39
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
2
8%
7
18%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
6
25%
4
10%
31-45
3
13%
6
15%
46-60
3
13%
8
21%
61-75
8
33%
10
26%
76-90

Пропущено

29
29
11 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
10%
6
21%
1-15
4
14%
6
21%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
5
17%
3
10%
46-60
6
21%
2
7%
61-75
7
24%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0
Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0
Утрехт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1
Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 21 15 1 5 49 - 28 46
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
5. АЗ Алкмаар 21 12 3 6 39 - 25 39
6. Витесс 21 11 3 7 27 - 31 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 21 9 3 9 35 - 43 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 21 6 7 8 25 - 30 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
14. Гоу Эхед Иглс 21 6 4 11 21 - 34 22
15. Виллем II 21 6 3 12 21 - 40 21
16. Фортуна Ситтард 21 4 4 13 23 - 50 16
17. Спарта Роттердам 21 2 8 11 16 - 35 14
18. ПЕК Зволле 21 3 4 14 13 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 10 4 2 4 11 - 16 14
9. Камбюр 10 4 1 5 18 - 21 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 10 2 6 2 9 - 8 12
13. Гоу Эхед Иглс 10 4 0 6 13 - 15 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
17. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
18. Спарта Роттердам 11 1 5 5 9 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 10 7 1 2 20 - 12 22
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
7. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
8. АЗ Алкмаар 11 5 1 5 15 - 15 16
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Виллем II 10 2 2 6 11 - 23 8
15. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
16. Фортуна Ситтард 11 1 2 8 10 - 27 5
17. ПЕК Зволле 10 1 1 8 6 - 21 4
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Хераклес 1:0 Утрехт онлайн


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