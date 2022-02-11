Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Хераклес вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

94' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Ремко Балк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

93' Ремко Балк из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

93' Фабиан де Кейзер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

93' Матч возобновлен

92' Сирхейс Кай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Ох, нехорошо это выглядит. Сирхейс Кай получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

89' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Тактическая замена. Элиас Сиерра уходит с поля и его заменяет Хоогма Джастин

87' Хераклес выполняет удар от ворот.

86' Силла Мусса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Ремко Балк из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

86' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Тактическая замена. Янссен Виллем уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

84' Игрок Элиас Сиерра из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

84' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Г О О О О Л - Сирхейс Кай забивает с правой ноги!

82' Удар от ворот произведет Утрехт

81' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Рамселар Барт из команды Утрехт делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

80' Плохо сыграл Элиас Сиерра - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

80' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Хераклес выполняет удар от ворот.

78' Ван де Стрек Сандер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Утрехт выполняет удар от ворот.

76' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

75' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Утрехт выполняет удар от ворот.

73' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Джакомо Квальята совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Безумный фол. Джакомо Квальята грубо играет против соперника. Пострадал Силла Мусса

70' Удар от ворот произведет Хераклес

70' Рамселар Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Вратарь парирует удар, который нанес Янссен Виллем , и мяч снова в игре

70' Вратарь парирует удар, который нанес Тер Авест Хидде , и мяч снова в игре

69' Плохо сыграл Джакомо Квальята - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Верман Хенк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

69' Махер Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Утрехт выполняет удар от ворот.

66' Басачикоглу Билал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Басачикоглу Билал пробил со штрафного прямо в стенку

64' Джевенсио ван дер Куст ошибается в защите.

64' Утрехт выполняет удар от ворот.

63' Удар от ворот произведет Утрехт

63' Де ла Торре Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

62' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

61' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

60' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Киомурцоглу Орестис наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

57' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Басачикоглу Билал наносит удар через себя, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

55' Плохо сыграл Янссен Виллем - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Сирхейс Кай нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан де Кейзер не удержал его в руках.

53' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

53' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

52' Хорошую попытку сделал Верман Хенк . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

51' Киомурцоглу Орестис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Утрехт выполняет удар от ворот.

48' Удар от ворот произведет Хераклес

48' Ван дер Марел Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

48' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Джевенсио ван дер Куст и попал в перекладину!

47' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Схоофс Лукас уходит с поля и его заменяет Элиас Сиерра

46' Второй тайм начался

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