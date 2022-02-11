Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
1:0
Перерыв

Стадион:
Кёльн
0'
9' Желтая карточка
Тилманн Ян
1:0
25' Гол
Нкунку Кристофер
35' Желтая карточка
Хюберс Тимо

Ход матча

9'
 
Тилманн Ян
25'
Нкунку Кристофер
1:0
35'
 
Хюберс Тимо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 138
РБ Лейпциг 94.9% (131)
X 2.9% (4)
Кёльн 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Кёльн
1.48
7.50
7.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Кёльн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 11 0.5
Андре Силва 9 (3) 0.41
Собослаи Доминик 4 0.18
Поульсен Юссуф 4 0.18
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.18
Гвардиол Йошко 2 0.09
Айдара Амаду 2 0.09
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Лаймер Конрад 1 0.05
Орбан Вилли 1 0.05
Мукиэле Норди 1 0.05
Новоа Уго 1 0.05
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 14 0.64
Ут Марк 3 0.14
Скири Эйе 3 0.14
Кайнц Флориан 2 0.09
Андерссон Себастьян 2 0.09
Дуда Ондрей 2 0.09
Эзкан Салих 2 0.09
Шауб Луис 1 0.05
Тилманн Ян 1 0.05
Хюберс Тимо 1 0.05
Любичич Деян 1 0.05
Лемперте Тим 1 0.05
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Ольмо Дани 1 0
Айдара Амаду 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шмиц Бенно 3 0
Любичич Деян 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
15
8 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
3
10%
5
33%
31-45
8
26%
2
13%
46-60
8
26%
2
13%
61-75
7
23%
3
20%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
5
38%
7
39%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
0
0%
9
47%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
33%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
5
33%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Забито

41
34
14 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
5%
2
6%
1-15
7
17%
3
9%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
10
24%
8
24%
46-60
10
24%
3
9%
61-75
7
17%
12
35%
76-90

Пропущено

25
33
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
5
20%
6
18%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
8
32%
7
21%
46-60
4
16%
9
27%
61-75
4
16%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1
Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 21 17 1 3 68 - 21 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 22 10 4 8 41 - 26 34
6. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
7. Кёльн 0:1 Заявка 22 8 8 6 33 - 35 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Вольфсбург Заявка 21 7 3 11 21 - 33 24
13. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
14. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 21 2 4 15 18 - 56 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 12 9 0 3 32 - 13 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн 0:1 Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
16. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн 0:1 Заявка 11 2 5 4 14 - 20 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
РБ Лейпциг 94.9% (131)
X 2.9% (4)
Кёльн 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Кёльн
1.48
7.50
7.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч РБ Лейпциг 1:0 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Кёльн

Исход игры
РБ Лейпциг
94.9% (131)
Ничья
2.9% (4)
Кёльн
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
67.69% (88)
Нет
32.31% (42)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
43.5% (60)
2:0 РБ Лейпциг
20.3% (28)
3:1 РБ Лейпциг
12.3% (17)
1:0 РБ Лейпциг
7.2% (10)
3:0 РБ Лейпциг
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:1 РБ Лейпциг
2.2% (3)
3:2 РБ Лейпциг
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
РБ Лейпциг
Кёльн

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 