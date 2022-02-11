Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
9' Желтая карточкаТилманн Ян
1:0
25' ГолНкунку Кристофер
35' Желтая карточкаХюберс Тимо
Ход матча
9'
25'
1:0
35'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисНападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
13 Ут МаркНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
РБ Лейпциг
Кёльн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|11
|0.5
|Андре Силва
|9 (3)
|0.41
|Собослаи Доминик
|4
|0.18
|Поульсен Юссуф
|4
|0.18
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.18
|Гвардиол Йошко
|2
|0.09
|Айдара Амаду
|2
|0.09
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.05
|Лаймер Конрад
|1
|0.05
|Орбан Вилли
|1
|0.05
|Мукиэле Норди
|1
|0.05
|Новоа Уго
|1
|0.05
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|14
|0.64
|Ут Марк
|3
|0.14
|Скири Эйе
|3
|0.14
|Кайнц Флориан
|2
|0.09
|Андерссон Себастьян
|2
|0.09
|Дуда Ондрей
|2
|0.09
|Эзкан Салих
|2
|0.09
|Шауб Луис
|1
|0.05
|Тилманн Ян
|1
|0.05
|Хюберс Тимо
|1
|0.05
|Любичич Деян
|1
|0.05
|Лемперте Тим
|1
|0.05
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Симакан Мохамед
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Айдара Амаду
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Хюберс Тимо
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Любичич Деян
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
15
8 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
7%
1-15
5
16%
2
13%
16-30
3
10%
5
33%
31-45
8
26%
2
13%
46-60
8
26%
2
13%
61-75
7
23%
3
20%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
4
22%
31-45
5
38%
7
39%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
0
0%
9
47%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
33%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
5
33%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Забито
41
34
14 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
5%
2
6%
1-15
7
17%
3
9%
16-30
5
12%
6
18%
31-45
10
24%
8
24%
46-60
10
24%
3
9%
61-75
7
17%
12
35%
76-90
Пропущено
25
33
9 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 18
5
20%
6
18%
1-15
1
4%
3
9%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
8
32%
7
21%
46-60
4
16%
9
27%
61-75
4
16%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1
Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|17
|1
|3
|68 - 21
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|54 - 36
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|54 - 34
|38
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 26
|34
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 24
|33
|7.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|22
|8
|8
|6
|33 - 35
|32
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 32
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|30 - 23
|30
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|13.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 35
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|18 - 56
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|12
|9
|0
|3
|32 - 13
|27
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|9.
|Кёльн
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Кёльн
Исход игры
РБ Лейпциг
94.9% (131)
Ничья
2.9% (4)
Кёльн
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
67.69% (88)
Нет
32.31% (42)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
43.5% (60)
2:0 РБ Лейпциг
20.3% (28)
3:1 РБ Лейпциг
12.3% (17)
1:0 РБ Лейпциг
7.2% (10)
3:0 РБ Лейпциг
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:1 РБ Лейпциг
2.2% (3)
3:2 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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