Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кёльн выполняет удар от ворот.

46' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Йошко Гвардиол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

42' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

37' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хюберс Тимо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Клостерманн Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Игра в одни ворота сейчас. РБ Лейпциг доминирует и владеет мячом

25' Г О О О О Л - Нкунку Кристофер правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

24' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Скири Эйе из команды Кёльн

23' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Шмиц Бенно из команды Кёльн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Хюберс Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

17' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Дуда Ондрей из команды Кёльн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

12' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Анхелиньо Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Ян Тильман - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Ян Тильман из команды Кёльн заходит слишком далеко, он валит Йошко Гвардиол.

9' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Йошко Гвардиол наказан за толчок Ян Тильман

6' Йошко Гвардиол возвращается на поле.

6' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Йошко Гвардиол получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Йошко Гвардиол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Йошко Гвардиол из команды РБ Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хюберс Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хектор Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру