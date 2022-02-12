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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Сидней
1:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
37' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
0:1
56' Гол
Луштица Стивен
58' Желтая карточка
Ретре Пауло
1:1
65' Гол
Берджесс Макс
90' Желтая карточка
Уэнзел-Холлс Дилан
90'+8
20
Хьюард-Белль
Том
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
4
Уилкинсон
Алекс
5
О'тул
Коннор
22
Берджесс
Макс
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
27
Элвис
Камсоба
14
Ле
Фондре
Адам
12
Бухагьяр
Трент
1
Янг
Джейми
19
Рисдон
Джош
6
Имаи
Томоки
4
Лакруа
Лео
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
10
Луштица
Стивен
8
Уэлс
Лаклан
23
Диаманти
Алессандро
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Сидней
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Сидней
Вестерн Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

0:1
2:0
1:2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касерес Энтони 3 (2) 0.3
Бобо 3 0.3
Берджесс Макс 2 0.2
Элвис Камсоба 2 0.2
Бухагьяр Трент 1 0.1
Нинкович Милош 1 0.1
Ле Фондре Адам 1 (1) 0.1
Patrick Wood 1 0.1
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 3 0.38
Луштица Стивен 2 0.25
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0.25
Nicolas Milanovic 1 0.13
Уэлс Лаклан 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Benjamin Garuccio 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретре Пауло 4 0
Амини Мустафа 2 0
Ле Фондре Адам 1 0
Грант Райан 1 0
Рэдмейн Эндрю 1 0
Доначи Джеймс 1 0
Касерес Энтони 1 0
Берджесс Макс 1 0
Уорленд Бен 1 0
Бобо 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Patrick Wood 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаманти Алессандро 3 0
Луштица Стивен 2 0
Уэнзел-Холлс Дилан 2 0
Имаи Томоки 0 1
Лакруа Лео 1 0
Рисдон Джош 1 0
Уэлс Лаклан 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
4
44%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 5 4 1 22 - 15 19
2. Мельбурн Виктори 10 4 3 3 15 - 13 15
3. Веллингтон Феникс 9 4 2 3 10 - 15 14
4. Сидней 10 3 4 3 14 - 13 13
5. Макартур 8 3 3 2 11 - 13 12
6. Аделаида Юнайтед 10 2 6 2 16 - 12 12
7. Ньюкасл Джетс 8 3 2 3 16 - 14 11
8. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 6 4 1 1 9 - 6 13
2. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 2 2 4 - 6 5
9. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
3. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 5 1 4 0 6 - 4 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 7 - 7 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Макартур 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сидней 1:1 Вестерн Юнайтед онлайн


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