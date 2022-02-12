Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
37' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
0:1
56' ГолЛуштица Стивен
58' Желтая карточкаРетре Пауло
1:1
65' ГолБерджесс Макс
90' Желтая карточкаУэнзел-Холлс Дилан
Ход матча
56'
58'
62'
65'
1:1
23
Грант
Райан
19
Рисдон
Джош
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
9 БобоНападающий
-
-
33 Patrick Wood
-
-
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Сидней
Вестерн Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касерес Энтони
|3 (2)
|0.3
|Бобо
|3
|0.3
|Берджесс Макс
|2
|0.2
|Элвис Камсоба
|2
|0.2
|Бухагьяр Трент
|1
|0.1
|Нинкович Милош
|1
|0.1
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.1
|Patrick Wood
|1
|0.1
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|3
|0.38
|Луштица Стивен
|2
|0.25
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0.25
|Nicolas Milanovic
|1
|0.13
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Benjamin Garuccio
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретре Пауло
|4
|0
|Амини Мустафа
|2
|0
|Ле Фондре Адам
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Доначи Джеймс
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Берджесс Макс
|1
|0
|Уорленд Бен
|1
|0
|Бобо
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Patrick Wood
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|2
|0
|Имаи Томоки
|0
|1
|Лакруа Лео
|1
|0
|Рисдон Джош
|1
|0
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
63%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
3
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
4
44%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2 Сидней - Перт Глори 1:2
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Макартур - Сидней 0:3 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Сидней - Макартур 2:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней - Макартур 0:1 Сидней Олимпик - Сидней 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Сидней 0:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|4
|1
|22 - 15
|19
|2.
|Мельбурн Виктори
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|3.
|Веллингтон Феникс
|9
|4
|2
|3
|10 - 15
|14
|4.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Макартур
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|6.
|Аделаида Юнайтед
|10
|2
|6
|2
|16 - 12
|12
|7.
|Ньюкасл Джетс
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|8.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|3.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Макартур
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0