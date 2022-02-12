Австралия: A-Лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Netstrata Jubilee Stadium
1:0
20' ГолWalter Sandoval
23' Желтая карточкаMichael Jakobsen II
90' Желтая карточкаСэил Оливер
1:1
90' ГолБернардо Эспиноса
Ход матча
20'
1:0
78'
78'
90'
90'
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
25
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
77
Брук
Лаклан
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
25 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
77 Брук ЛакланНападающий
- Нападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Туре МохамедНападающий
-
20 Клаф ЗакНападающий
-
50 Steven Hall
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Аделаида Юнайтед
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
40 матчей
25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
17.5%
42.5%
40%
7 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
32.5%
42.5%
10 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|3 (1)
|0.33
|Сотирио Джошуа
|3
|0.33
|Walter Sandoval
|2
|0.22
|Пископо Рено
|2 (1)
|0.22
|Болл Дэвид
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|5 (3)
|0.5
|Маук Стефан
|3 (1)
|0.3
|Блэквуд Джордж
|2
|0.2
|Хави Лопеc
|1
|0.1
|Халлоран Бен
|1
|0.1
|Ибусуки Хироси
|1
|0.1
|Бернардо Эспиноса
|1
|0.1
|Йенги Кусини
|1
|0.1
|Китто Райан
|0
|0
|Кавалло Джошуа
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|4
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Фентон Луис
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanchez Cortes Isaias
|5
|1
|Хави Лопеc
|3
|1
|Маук Стефан
|3
|0
|Хуанде Хуан
|2
|0
|Халлоран Бен
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
6
4
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
7
47%
76-90
Пропущено
15
13
2 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
5
33%
1
8%
46-60
3
20%
4
31%
61-75
5
33%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Олимпик - Аделаида Юнайтед 0:1 Флорит Афина - Аделаида Юнайтед 1:3 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:4 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|4
|1
|22 - 15
|19
|2.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 11
|16
|3.
|Веллингтон Феникс
|9
|4
|2
|3
|10 - 15
|14
|4.
|Сидней
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|5.
|Макартур
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|6.
|Аделаида Юнайтед
|10
|2
|6
|2
|16 - 12
|12
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|8
|2
|3
|3
|14 - 13
|9
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Сидней
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Сидней
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|3.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Макартур
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|0:0
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0