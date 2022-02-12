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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
5' Желтая карточка
Элси Джордан
18'

Ход матча

5'
 
Элси Джордан
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.03
4.20
4.50
Все Коэффициенты
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
5
Спиранович
Мэттью
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
19
Taylor
Regan
3
Хоффман
Джейсон
8
Бласко
Марио
16
Грозос
Костандинос
11
Daniel
Penha
32
Тергейт
Ангус
17
Юл
Валентино
9
Микелтадзе
Бека
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

42 матча

45.2%
16.7%
38.1%
19 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

1:2
0:1
1:1
4:0
КФ
2:3
0:2
2:1
0:1
0:1
2:0
2:1
4:1
0:0
4:2
2:0
КФ
1:3
1:1
0:1
1:0
0:1
1:0
2:2
1:1
1:2
5:0
3:2
2:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
5:0
ПК
0:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 4 0.44
Марджиотта Франческо 2 0.22
Фолами Бен 2 0.22
Круз Робби 1 0.11
Родерик Миранда 1 0.11
Бриллант Джошуа 1 0.11
Герия Джейсон 1 0.11
Nishan Velupillay 1 0.11
Рохас Марко 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 5 (2) 0.71
Юл Валентино 3 0.43
Тергейт Ангус 2 0.29
Daniel Penha 1 0.14
Бумаль Оливье 1 0.14
Мурнэйн Дилан 1 0.14

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Келава Иван 1 0
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Бриллант Джошуа 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Джек 2 0
Хоффман Джейсон 1 0
Savas Siatravanis 1 0
Элси Джордан 1 0
О'Доэрти Джордан 1 0
Daniel Penha 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
1
17%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
5
36%
3
21%
76-90

Пропущено

11
13
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
6
46%
46-60
4
36%
2
15%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 5 4 1 22 - 15 19
2. Мельбурн Виктори 0:0 10 4 4 2 14 - 11 16
3. Веллингтон Феникс 9 4 2 3 10 - 15 14
4. Сидней 0:0 10 3 4 3 13 - 12 13
5. Макартур 8 3 3 2 11 - 13 12
6. Аделаида Юнайтед 10 2 6 2 16 - 12 12
7. Вестерн Юнайтед 0:0 8 3 2 3 7 - 8 11
8. Ньюкасл Джетс 0:0 8 2 3 3 14 - 13 9
9. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 6 4 1 1 9 - 6 13
2. Мельбурн Виктори 0:0 6 2 3 1 9 - 7 9
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Ньюкасл Джетс 0:0 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Сидней 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
7. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 2 2 4 - 6 5
9. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Вестерн Юнайтед 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Сидней 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
3. Вестерн Юнайтед 0:0 6 2 2 2 6 - 7 8
4. Мельбурн Виктори 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 5 1 4 0 6 - 4 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Макартур 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Элси Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.03
4.20
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:0 Ньюкасл Джетс онлайн


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Ньюкасл Джетс

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