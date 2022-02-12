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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Виктори
1:2
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
5' Желтая карточка
Элси Джордан
21' Желтая карточка
Микелтадзе Бека
28' Желтая карточка
Бриллант Джошуа
1:0
45' Гол
Бриммер Джейк
48' Вторая желтая карточка
Бриллант Джошуа
1:1
57' Гол
Юл Валентино
1:2
70' Пенальти
Микелтадзе Бека
86' Желтая карточка
Nishan Velupillay
90'+6
20
Келава
Иван
2
Герия
Джейсон
17
Хэмилл
Брендан
5
Спиранович
Мэттью
3
Дэвидсон
Джейсон
8
Бриллант
Джошуа
6
Броксхэм
Ли
23
Рохас
Марко
22
Бриммер
Джейк
11
Фолами
Бен
9
Марджиотта
Франческо
1
Данкан
Джек
2
Ингем
Дэйн
4
Элси
Джордан
19
Taylor
Regan
3
Хоффман
Джейсон
8
Бласко
Марио
16
Грозос
Костандинос
11
Daniel
Penha
32
Тергейт
Ангус
17
Юл
Валентино
9
Микелтадзе
Бека
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

42 матча

45.2%
16.7%
38.1%
19 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

1:2
0:1
1:1
4:0
КФ
2:3
0:2
2:1
0:1
0:1
2:0
2:1
4:1
0:0
4:2
2:0
КФ
1:3
1:1
0:1
1:0
0:1
1:0
2:2
1:1
1:2
5:0
3:2
2:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
4:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
5:0
ПК
0:1
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Агостино Николас 4 0.4
Марджиотта Франческо 2 0.2
Фолами Бен 2 0.2
Бриммер Джейк 1 0.1
Круз Робби 1 0.1
Родерик Миранда 1 0.1
Бриллант Джошуа 1 0.1
Герия Джейсон 1 0.1
Nishan Velupillay 1 0.1
Рохас Марко 0 0
Келава Иван 0 0
Lleyton Brooks 0 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 6 (3) 0.75
Юл Валентино 4 0.5
Тергейт Ангус 2 0.25
Daniel Penha 1 0.13
Бумаль Оливье 1 0.13
Мурнэйн Дилан 1 0.13

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвидсон Джейсон 2 1
Бриллант Джошуа 2 1
Rai IV 0 1
Круз Робби 1 0
Келава Иван 1 0
Родерик Миранда 1 0
Броксхэм Ли 1 0
Герия Джейсон 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Lleyton Brooks 1 0
Nishan Velupillay 1 0
Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Джек 2 0
Элси Джордан 2 0
Хоффман Джейсон 1 0
Savas Siatravanis 1 0
Микелтадзе Бека 1 0
О'Доэрти Джордан 1 0
Daniel Penha 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Аль-Таай Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
33%
3
19%
76-90

Пропущено

13
14
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
6
43%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 5 4 1 22 - 15 19
2. Мельбурн Виктори 10 4 3 3 15 - 13 15
3. Веллингтон Феникс 9 4 2 3 10 - 15 14
4. Сидней 10 3 4 3 14 - 13 13
5. Макартур 8 3 3 2 11 - 13 12
6. Аделаида Юнайтед 10 2 6 2 16 - 12 12
7. Ньюкасл Джетс 8 3 2 3 16 - 14 11
8. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 6 4 1 1 9 - 6 13
2. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
6. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 2 2 4 - 6 5
9. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
3. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 5 1 4 0 6 - 4 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 7 - 7 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Макартур 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс онлайн


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