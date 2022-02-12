Австралия: A-Лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
5' Желтая карточкаЭлси Джордан
21' Желтая карточкаМикелтадзе Бека
28' Желтая карточкаБриллант Джошуа
1:0
45' ГолБриммер Джейк
48' Вторая желтая карточкаБриллант Джошуа
1:1
57' ГолЮл Валентино
1:2
70' ПенальтиМикелтадзе Бека
86' Желтая карточкаNishan Velupillay
Ход матча
5'
21'
28'
45'
1:0
48'
57'
1:1
70'
1:2
20
Келава
Иван
23
Рохас
Марко
11
Фолами
Бен
19
Taylor
Regan
11
Daniel
Penha
17
Юл
Валентино
- Основной состав
-
20 Келава ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Taylor ReganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Ньюкасл Джетс
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
42 матча
45.2%
16.7%
38.1%
19 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
18 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Агостино Николас
|4
|0.4
|Марджиотта Франческо
|2
|0.2
|Фолами Бен
|2
|0.2
|Бриммер Джейк
|1
|0.1
|Круз Робби
|1
|0.1
|Родерик Миранда
|1
|0.1
|Бриллант Джошуа
|1
|0.1
|Герия Джейсон
|1
|0.1
|Nishan Velupillay
|1
|0.1
|Рохас Марко
|0
|0
|Келава Иван
|0
|0
|Lleyton Brooks
|0
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|6 (3)
|0.75
|Юл Валентино
|4
|0.5
|Тергейт Ангус
|2
|0.25
|Daniel Penha
|1
|0.13
|Бумаль Оливье
|1
|0.13
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.13
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвидсон Джейсон
|2
|1
|Бриллант Джошуа
|2
|1
|Rai IV
|0
|1
|Круз Робби
|1
|0
|Келава Иван
|1
|0
|Родерик Миранда
|1
|0
|Броксхэм Ли
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Lleyton Brooks
|1
|0
|Nishan Velupillay
|1
|0
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Джек
|2
|0
|Элси Джордан
|2
|0
|Хоффман Джейсон
|1
|0
|Savas Siatravanis
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|О'Доэрти Джордан
|1
|0
|Daniel Penha
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Аль-Таай Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
57%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
33%
3
19%
76-90
Пропущено
13
14
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
6
43%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
4
31%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори - Сидней 2:2
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Голд-Кост Найтс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Аделаида Сити - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:6 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:0 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс - Сидней 1:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|4
|1
|22 - 15
|19
|2.
|Мельбурн Виктори
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|3.
|Веллингтон Феникс
|9
|4
|2
|3
|10 - 15
|14
|4.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Макартур
|8
|3
|3
|2
|11 - 13
|12
|6.
|Аделаида Юнайтед
|10
|2
|6
|2
|16 - 12
|12
|7.
|Ньюкасл Джетс
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|8.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|6.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|3.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Макартур
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0