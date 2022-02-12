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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:2
Первый тайм: 36'

Стадион:
Аль-Ахли Каир
0'
0:1
8' Гол
Эль-Ханафи Яссер
14' Красная карточка
Перейра Матеус
0:2
17' Гол
Эль-Ханафи Яссер
28' Красная карточка
Канно Мохамед
36'

Ход матча

8'
0:1
Эль-Ханафи Яссер
14'
Перейра Матеус
 
17'
0:2
Эль-Ханафи Яссер
28'
Канно Мохамед
 
Прогнозы 123
Аль-Хиляль Эр-Рияд 66.7% (82)
X 21.1% (26)
Аль-Ахли Каир 12.2% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Ахли Каир
31.67
3.68
3.54
Все Коэффициенты
21
Аль-Оваис
Мохаммед
66
Абдулхамид
Сауд
20
Хёнсу
Чан
32
Аль
Муфаррий
Мутеб
12
Аль-Шахрани
Яссер
19
Каррильо
Андре
28
Канно
Мохамед
6
Куэльяр
Густаво
15
Перейра
Матеус
29
Аль-Доссари
Салем
17
Марега
Мусса
16
Лотфи
Али
30
Хани
Мохамед
6
Эль-Ханафи
Яссер
24
Абдель
Монем
Мохамед
21
Малул
Али
15
Дьенг
Алиу
8
Фатхи
Хамди
17
Amro
Soulia
27
Мохамед
Тахер
10
Шериф
Мохамед
35
Абделькадер
Ахмед
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Ахли Каир

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игало Одион 1 0.33
Марега Мусса 1 0.33
Перейра Матеус 1 0.33
Аль-Доссари Салем 1 0.33
Канно Мохамед 1 0.33
Каррильо Андре 1 (1) 0.33
Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Ханафи Яссер 2 0.67
Хани Мохамед 1 0.33

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 0 1
Канно Мохамед 0 1
Аль-Ахли Каир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашраф Айман 0 1

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Джазира 6:1 Аль-Батин - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Тавун Бурайда 3:2
Аль-Таи - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Аль-Фейсали Амман - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Файха 0:0 Абха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Похан Стилерс 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дхамк 2:0 Аль-Ахли Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Персеполис - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:3 Аль-Хазм - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:2 Эстеглал - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Палмейрас Сан-Паулу - Аль-Ахли Каир 2:0 Аль-Ахли Каир - Монтеррей 1:0 Кока-Кола - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 1:1
Аль-Ахли Каир - Смуха 4:1 Гази Эль-Махалла - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Аль-Мокавлон 1:0 Замалек - Аль-Ахли Каир 3:5 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:0 Исмаили - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Ахли Каир - Асван 2:1 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 3:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:2 Тала Эль-Джаиш - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - ЭНППИ 2:0 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:1 Аль-Ахли Каир - Керамика Клеопатра 4:0 Вади Дегла - Аль-Ахли Каир 1:2 Асван - Аль-Ахли Каир 1:3 Эль Харби - Аль-Ахли Каир 2:3
Прогнозы 123
Аль-Хиляль Эр-Рияд 66.7% (82)
X 21.1% (26)
Аль-Ахли Каир 12.2% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Ахли Каир
31.67
3.68
3.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Ахли Каир онлайн


Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Ахли Каир

Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
66.7% (82)
Ничья
21.1% (26)
Аль-Ахли Каир
12.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.09% (53)
Меньше
56.91% (70)
Обе команды забьют
Да
60.98% (75)
Нет
39.02% (48)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
31.7% (39)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
30.1% (37)
1:1 Ничья
17.9% (22)
1:2 Аль-Ахли Каир
7.3% (9)
0:1 Аль-Ахли Каир
3.3% (4)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
2.4% (3)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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