Клубный чемпионат мира 2022
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Стадион: Аль-Найян
Прогнозы на матч Проигравший второй полуфинал - Проигравший первый полуфинал
Исход игры
Проигравший второй полуфинал
66.7% (14)
Ничья
23.8% (5)
Проигравший первый полуфинал
9.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (6)
Меньше
71.43% (15)
Обе команды забьют
Да
47.62% (10)
Нет
52.38% (11)
Популярный счёт
1:0 Проигравший второй полуфинал
47.6% (10)
1:1 Ничья
19% (4)
2:1 Проигравший второй полуфинал
19% (4)
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