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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Проигравший второй полуфинал
 
Позже

Стадион:
Проигравший первый полуфинал
Прогнозы 21
Проигравший второй полуфинал 66.7% (14)
X 23.8% (5)
Проигравший первый полуфинал 9.5% (2)
Все прогнозы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Проигравший второй полуфинал - Проигравший первый полуфинал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 2 дня 6 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 21
    Проигравший второй полуфинал 66.7% (14)
    X 23.8% (5)
    Проигравший первый полуфинал 9.5% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Проигравший второй полуфинал - Проигравший первый полуфинал онлайн


    Прогнозы на матч Проигравший второй полуфинал - Проигравший первый полуфинал

    Исход игры
    Проигравший второй полуфинал
    66.7% (14)
    Ничья
    23.8% (5)
    Проигравший первый полуфинал
    9.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (6)
    Меньше
    71.43% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    47.62% (10)
    Нет
    52.38% (11)
    Популярный счёт
    1:0 Проигравший второй полуфинал
    47.6% (10)
    1:1 Ничья
    19% (4)
    2:1 Проигравший второй полуфинал
    19% (4)
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    Проигравший второй полуфинал
    Проигравший первый полуфинал

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