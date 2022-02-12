Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Ход матча
36'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
66 Владение мячом, % 34
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Пиза
Тернана
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.27
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.18
|Коэн Йонатан
|3 (1)
|0.14
|Туре Идрисса
|3
|0.14
|Марсура Давиде
|2
|0.09
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.05
|Беруатто Пьетро
|1
|0.05
|Биринделли Самуэле
|1
|0.05
|Караччоло Антонио
|1
|0.05
|Де Витис Алессандро
|1
|0.05
|Мастину Джузеппе
|1
|0.05
|Торрегросса Эрнесто
|1 (1)
|0.05
|Гухер Роберт
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|8
|0.36
|Доннарумма Альфредо
|7 (1)
|0.32
|Партипило Антони
|4
|0.18
|Петтинари Стефано
|3
|0.14
|Соренсен Фредерик
|2
|0.09
|Палумбо Антонио
|2
|0.09
|Маццокки Симоне
|2
|0.09
|Дефенди Марино
|1
|0.05
|Мартелла Бруно
|1
|0.05
|Капоне Кристиан
|1
|0.05
|Перальта Диего
|1
|0.05
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караччоло Антонио
|6
|0
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Марин Мариус
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|Лукка Лоренцо
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Надь Адам
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|0
|Туре Идрисса
|1
|1
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Коэн Йонатан
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Соренсен Фредерик
|7
|0
|Агацци Давиде
|4
|1
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Гирингелли Лука
|3
|0
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
33%
6
35%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
2
12%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Пропущено
11
15
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
6
40%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Забито
25
35
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
28%
8
23%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
5
20%
6
17%
46-60
2
8%
7
20%
61-75
5
20%
5
14%
76-90
Пропущено
19
29
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
16%
4
14%
1-15
3
16%
8
28%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
4
21%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1
Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|2.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|3.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|34 - 18
|37
|6.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|30 - 24
|36
|8.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 23
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 19
|31
|11.
|Тернана
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|12.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|13.
|Парма
|0:1 Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 24
|25
|14.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 28
|24
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 39
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|20 - 9
|27
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|16.
|Парма
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 9
|11
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 11
|13
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|15.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3