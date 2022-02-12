Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Пиза
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Тернана
0'
36' Желтая карточка
 37'

Ход матча

36'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Тернана
2.26
3.30
3.80
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
17
Сибилли
Джузеппе
10
Торрегросса
Эрнесто
31
Пушкаш
Георге
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
23
Гирингелли
Лука
20
Пагера
Фабрицио
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
32
Петтинари
Стефано
21
Партипило
Антони
9
Маццокки
Симоне
Пиза
4-3-3
Тернана
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Тернана

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:4
СB
1:0
СB
1:0
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.27
Сибилли Джузеппе 4 0.18
Коэн Йонатан 3 (1) 0.14
Туре Идрисса 3 0.14
Марсура Давиде 2 0.09
Мазуччи Гаэтано 1 0.05
Беруатто Пьетро 1 0.05
Биринделли Самуэле 1 0.05
Караччоло Антонио 1 0.05
Де Витис Алессандро 1 0.05
Мастину Джузеппе 1 0.05
Торрегросса Эрнесто 1 (1) 0.05
Гухер Роберт 0 0
Леверб Максим 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 8 0.36
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.32
Партипило Антони 4 0.18
Петтинари Стефано 3 0.14
Соренсен Фредерик 2 0.09
Палумбо Антонио 2 0.09
Маццокки Симоне 2 0.09
Дефенди Марино 1 0.05
Мартелла Бруно 1 0.05
Капоне Кристиан 1 0.05
Перальта Диего 1 0.05
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караччоло Антонио 6 0
Биринделли Самуэле 6 0
Марин Мариус 6 0
Беруатто Пьетро 5 0
Лукка Лоренцо 3 1
Леверб Максим 4 0
Сибилли Джузеппе 4 0
Надь Адам 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Херманнссон Хьёртур 3 0
Туре Идрисса 1 1
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 4 2
Соренсен Фредерик 7 0
Агацци Давиде 4 1
Петтинари Стефано 4 0
Партипило Антони 4 0
Пагера Фабрицио 3 0
Капуано Марко 3 0
Гирингелли Лука 3 0
Палумбо Антонио 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Диаките Салим 2 0
Дефенди Марино 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
4
33%
6
35%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
2
12%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
2
12%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
23%
2
11%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Пропущено

11
15
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
6
40%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Забито

25
35
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
7
28%
8
23%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
5
20%
4
11%
31-45
5
20%
6
17%
46-60
2
8%
7
20%
61-75
5
20%
5
14%
76-90

Пропущено

19
29
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
3
16%
4
14%
1-15
3
16%
8
28%
16-30
3
16%
6
21%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
4
21%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0 Пиза - Асколи 1:1 Кремонезе - Пиза 1:1 Пиза - Порденоне 1:1 Кротоне - Пиза 2:1 Пиза - Реджина 2:0 Парма - Пиза 1:1 Пиза - Монца 2:1 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Тернана - Пиза 1:4 Пиза - Алессандрия 2:0
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1
Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
2. Кремонезе 1:0 Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
3. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
4. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
5. Фрозиноне Заявка 21 9 10 2 34 - 18 37
6. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
7. Монца 0:0 Заявка 22 9 9 4 30 - 24 36
8. Читтаделла 0:1 Заявка 22 8 8 6 25 - 23 32
9. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
10. Перуджа Заявка 21 7 10 4 22 - 19 31
11. Тернана 0:0 Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
12. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
13. Парма 0:1 Заявка 22 5 10 7 22 - 24 25
14. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 22 5 9 8 24 - 28 24
15. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца 0:0 Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Порденоне 1:0 Заявка 22 3 6 13 18 - 39 15
19. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
20. Виченца Виртус 0:0 Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 11 8 3 0 20 - 9 27
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза 0:0 Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе 1:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла 0:1 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана 0:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
10. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Козенца 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
16. Парма 0:1 Заявка 11 2 5 4 7 - 9 11
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне 1:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза 0:0 Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе 1:0 Заявка 11 6 1 4 15 - 10 19
6. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма 0:1 Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла 0:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 11 13
13. Тернана 0:0 Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
14. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
15. Монца 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Порденоне 1:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
17. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
19. Козенца 0:0 Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Тернана
2.26
3.30
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пиза 0:0 Тернана онлайн


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Пиза
Тернана

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