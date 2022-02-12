Италия: Серия B 2021-2022
2:0
Второй тайм: 72'
Стадион: Ренато Кури
1:0
15' ГолДе Лука Мануэль
18' Желтая карточкаСегре Джакопо
2:0
23' ГолОливьери Марко
48' Желтая карточкаДзампано Франческо
Ход матча
15'
1:0
18'
23'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
45 Владение мячом, % 55
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерПолузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Перуджа
Фрозиноне
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|8 (4)
|0.36
|Лизи Франческо
|3
|0.14
|Куан Кристиан
|3
|0.14
|Матос Ридер
|2
|0.09
|Рози Алеандро
|2
|0.09
|Карретта Мирко
|1
|0.05
|Курадо Маркос
|1
|0.05
|Сгарби Филиппо
|1
|0.05
|Оливьери Марко
|1
|0.05
|Мурано Джакопо
|1
|0.05
|Занандреа Джанмария
|1
|0.05
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|8
|0.36
|Зербин Алессио
|6
|0.27
|Гатти Федерико
|4
|0.18
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.14
|Гарритано Лука
|2
|0.09
|Новакович Андрия
|2
|0.09
|Лулич Карло
|2
|0.09
|Дзампано Франческо
|1
|0.05
|Чано Камилло
|1
|0.05
|Риччи Матео
|1
|0.05
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|Роден Маркус
|1
|0.05
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.05
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Болока Даниэль
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|8
|0
|Лизи Франческо
|7
|0
|Куан Кристиан
|5
|1
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Занандреа Джанмария
|2
|2
|Рози Алеандро
|4
|0
|Анджелла Габриэле
|4
|0
|Матос Ридер
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Оливьери Марко
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|8
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Коттали Маттео
|6
|0
|Чано Камилло
|5
|0
|Риччи Матео
|5
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Болока Даниэль
|4
|0
|Зербин Алессио
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Шарпантье Габриэль
|2
|0
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
3
30%
5
29%
29%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Забито
12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
9
56%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90
Пропущено
9
11
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
4
44%
1
9%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90
Забито
22
33
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
9%
1
3%
1-15
6
27%
1
3%
16-30
3
14%
12
36%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
3
14%
6
18%
76-90
Пропущено
19
19
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
6
32%
1
5%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
3
16%
7
37%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
3
16%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1
Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 21
|41
|3.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|5.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|34 - 24
|38
|6.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|22
|9
|10
|3
|34 - 20
|37
|7.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|8.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|22
|8
|10
|4
|24 - 19
|34
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 24
|32
|10.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|11.
|Тернана
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|12.
|Парма
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|26 - 24
|28
|13.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|14.
|Реджина
|1:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|17 - 29
|26
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|22
|2
|8
|12
|22 - 35
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Реджина
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|12.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|13.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|15.
|Монца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3