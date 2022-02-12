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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
2:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
15' Гол
Де Лука Мануэль
18' Желтая карточка
Сегре Джакопо
2:0
23' Гол
Оливьери Марко
48' Желтая карточка
Дзампано Франческо
72'

Ход матча

15'
Де Лука Мануэль
1:0
18'
Сегре Джакопо
 
23'
Оливьери Марко
(Дель Орко Кристиан)
2:0
48'
 
Дзампано Франческо
54'
 
Болока Даниэль
Чано Камилло
55'
 
Канотто Луиджи
Лулич Карло
55'
 
Чичерелли Эмануэле
Дзампано Франческо
68'
Бегетто Андреа
Лизи Франческо
 
68'
Матос Ридер
Оливьери Марко
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Фрозиноне
2.98
3.06
48.79
Все Коэффициенты
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
25
Санторо
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
6
Сегре
Джакопо
44
Лизи
Франческо
9
Де
Лука
Мануэль
11
Оливьери
Марко
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
26
Лулич
Карло
88
Риччи
Матео
16
Гарритано
Лука
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
24
Зербин
Алессио
Перуджа
3-5-2
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Перуджа
Фрозиноне

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
СB
3:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
ППД
1:0
ППД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 8 (4) 0.36
Лизи Франческо 3 0.14
Куан Кристиан 3 0.14
Матос Ридер 2 0.09
Рози Алеандро 2 0.09
Карретта Мирко 1 0.05
Курадо Маркос 1 0.05
Сгарби Филиппо 1 0.05
Оливьери Марко 1 0.05
Мурано Джакопо 1 0.05
Занандреа Джанмария 1 0.05
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 8 0.36
Зербин Алессио 6 0.27
Гатти Федерико 4 0.18
Чичерелли Эмануэле 3 0.14
Гарритано Лука 2 0.09
Новакович Андрия 2 0.09
Лулич Карло 2 0.09
Дзампано Франческо 1 0.05
Чано Камилло 1 0.05
Риччи Матео 1 0.05
Канотто Луиджи 1 0.05
Роден Маркус 1 0.05
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.05
Трибуцци Алессио 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 8 0
Лизи Франческо 7 0
Куан Кристиан 5 1
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Занандреа Джанмария 2 2
Рози Алеандро 4 0
Анджелла Габриэле 4 0
Матос Ридер 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Сегре Джакопо 3 0
Санторо Симоне 3 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Оливьери Марко 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 8 1
Дзампано Франческо 6 0
Коттали Маттео 6 0
Чано Камилло 5 0
Риччи Матео 5 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Болока Даниэль 4 0
Зербин Алессио 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Шиминьски Пшемыслав 3 0
Гарритано Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Шарпантье Габриэль 2 0
Трибуцци Алессио 2 0
Роден Маркус 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
3
18%
31-45
3
30%
5
29%
29%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
1
10%
3
18%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Забито

12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
9
56%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
3
19%
76-90

Пропущено

9
11
8 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
4
44%
1
9%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
11%
2
18%
76-90

Забито

22
33
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
2
9%
1
3%
1-15
6
27%
1
3%
16-30
3
14%
12
36%
31-45
5
23%
6
18%
46-60
3
14%
7
21%
61-75
3
14%
6
18%
76-90

Пропущено

19
19
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
6
32%
1
5%
1-15
4
21%
1
5%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
3
16%
7
37%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
3
16%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1
Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Асколи 2:1 Козенца - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
2. Кремонезе Заявка 22 12 5 5 35 - 21 41
3. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
4. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
5. Монца Заявка 22 10 8 4 34 - 24 38
6. Фрозиноне 0:2 Заявка 22 9 10 3 34 - 20 37
7. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
8. Перуджа 2:0 Заявка 22 8 10 4 24 - 19 34
9. Читтаделла Заявка 22 8 8 6 25 - 24 32
10. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
11. Тернана Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
12. Парма Заявка 22 6 10 6 26 - 24 28
13. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
14. Реджина 1:0 Заявка 22 7 5 10 17 - 29 26
15. СПАЛ 2013 Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Кротоне 0:1 Заявка 22 2 8 12 22 - 35 14
19. Виченца Виртус Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
20. Порденоне Заявка 22 2 6 14 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне 0:2 Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Перуджа 2:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Реджина 1:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
12. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
13. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
14. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Кротоне 0:1 Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне 0:2 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Перуджа 2:0 Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
13. Реджина 1:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
14. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне 0:1 Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Оливьери Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Сегре Джакопо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Де Лука Мануэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Фрозиноне
2.98
3.06
48.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 2:0 Фрозиноне онлайн


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Перуджа
Фрозиноне

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