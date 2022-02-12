Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
62 Владение мячом, % 38
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
95
Лора
Гаэтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
История личных встреч
Виченца Виртус
Козенца
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.18
|Проя Федерико
|4
|0.18
|Дьяв Давиде
|3
|0.14
|Джакомелли Стефано
|2
|0.09
|Крекко Лука
|1
|0.05
|Дальмонте Никола
|1
|0.05
|Да Крус Алессио
|1 (1)
|0.05
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Ерарди Марио
|1
|0.05
|Тогордо Антони
|1
|0.05
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.05
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.23
|Касо Джузеппе
|3
|0.14
|Шитум Марио
|2
|0.09
|Карраро Марко
|2
|0.09
|Миллико Винченцо
|2
|0.09
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.05
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Проя Федерико
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Контини Никита
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|3
|1
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Касо Джузеппе
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
15 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
5
71%
61-75
5
45%
1
14%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
5
24%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
6
32%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
0
0%
3
38%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
5
25%
5
36%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
5%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
7
47%
61-75
10
45%
3
20%
76-90
Пропущено
39
35
22 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
3
8%
8
23%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
12
31%
5
14%
31-45
8
21%
9
26%
46-60
4
10%
3
9%
61-75
5
13%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3
Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2
Козенца
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|2.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|3.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|34 - 18
|37
|6.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|30 - 24
|36
|8.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 23
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 19
|31
|11.
|Тернана
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|12.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|13.
|Парма
|0:1 Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 24
|25
|14.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 28
|24
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 39
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|20 - 9
|27
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|16.
|Парма
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 9
|11
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 11
|13
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|15.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3