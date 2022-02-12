Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
0:0
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
63' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
77' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
80' Желтая карточка
Матосевич Кристьян
86' Желтая карточка
Бикел Жаниу
88' Желтая карточка
Контини Никита
90'+7
21
Контини
Никита
15
Брускаджин
Маттео
13
Пазини
Никола
4
Де
Майо
Себастьян
26
Крекко
Лука
6
Дзонта
Лорис
16
Бикел
Жаниу
11
Раноккья
Филиппо
9
Дьяв
Давиде
69
Меджорини
Риккардо
70
Да
Крус
Алессио
31
Матосевич
Кристьян
55
Христов
Андреа
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
99
Ди
Пардо
Алессандро
36
Конголо
Родни
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
94
Льотти
Даниэле
10
Касо
Джузеппе
95
Лора
Гаэтан
Виченца Виртус
4-3-3
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Виченца Виртус
Козенца

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.18
Проя Федерико 4 0.18
Дьяв Давиде 3 0.14
Джакомелли Стефано 2 0.09
Крекко Лука 1 0.05
Дальмонте Никола 1 0.05
Да Крус Алессио 1 (1) 0.05
Лонго Самуэле 1 0.05
Ерарди Марио 1 0.05
Тогордо Антони 1 0.05
Ди Пардо Алессандро 1 0.05
Кальдерони Марко 0 0
Де Майо Себастьян 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.23
Касо Джузеппе 3 0.14
Шитум Марио 2 0.09
Карраро Марко 2 0.09
Миллико Винченцо 2 0.09
Тиритиельо Андреа 1 0.05
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 7 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Проя Федерико 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Меджорини Риккардо 4 0
Крекко Лука 4 0
Брускаджин Маттео 4 0
Бикел Жаниу 4 0
Пазини Никола 3 0
Паделла Эмануэле 3 0
Ерарди Марио 3 0
Броско Риккардо 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Ригони Лука 1 0
Де Майо Себастьян 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 3 1
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Риджионе Микеле 3 0
Си Санаси 3 0
Касо Джузеппе 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Бултам Реда 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Ларривей Хоакин 1 0
Шитум Марио 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Джербо Альберто 1 0
Вяйсянен Саули 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Гори Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
5
71%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
5
24%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
6
32%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
3
38%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90

Пропущено

20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
5
25%
5
36%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
7
47%
61-75
10
45%
3
20%
76-90

Пропущено

39
35
22 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
3
8%
8
23%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
12
31%
5
14%
31-45
8
21%
9
26%
46-60
4
10%
3
9%
61-75
5
13%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3
Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2
Козенца
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
2. Кремонезе Заявка 22 12 5 5 35 - 21 41
3. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
4. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
5. Монца Заявка 22 10 8 4 34 - 24 38
6. Фрозиноне Заявка 21 9 10 2 34 - 18 37
7. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
8. Читтаделла Заявка 22 8 8 6 25 - 24 32
9. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
10. Перуджа Заявка 21 7 10 4 22 - 19 31
11. Тернана Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
12. Парма Заявка 22 6 10 6 26 - 24 28
13. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
14. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
20. Порденоне Заявка 22 2 6 14 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
10. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
14. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
13. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
14. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Ди Пардо Алессандро уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Виченца Виртус 0:0 Козенца онлайн


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