Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
63' Желтая карточкаДе Майо Себастьян
77' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
80' Желтая карточкаМатосевич Кристьян
86' Желтая карточкаБикел Жаниу
88' Желтая карточкаКонтини Никита
Ход матча
77'
86'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
64 Владение мячом, % 36
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
95
Лора
Гаэтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
История личных встреч
Виченца Виртус
Козенца
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.18
|Проя Федерико
|4
|0.18
|Дьяв Давиде
|3
|0.14
|Джакомелли Стефано
|2
|0.09
|Крекко Лука
|1
|0.05
|Дальмонте Никола
|1
|0.05
|Да Крус Алессио
|1 (1)
|0.05
|Лонго Самуэле
|1
|0.05
|Ерарди Марио
|1
|0.05
|Тогордо Антони
|1
|0.05
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.05
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.23
|Касо Джузеппе
|3
|0.14
|Шитум Марио
|2
|0.09
|Карраро Марко
|2
|0.09
|Миллико Винченцо
|2
|0.09
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.05
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Проя Федерико
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Брускаджин Маттео
|4
|0
|Бикел Жаниу
|4
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Броско Риккардо
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|3
|1
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Риджионе Микеле
|3
|0
|Си Санаси
|3
|0
|Касо Джузеппе
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Флоренци Альдо
|2
|0
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Матосевич Кристьян
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
16 Не забивали 15
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
5
71%
61-75
5
45%
1
14%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
5
24%
1-15
3
16%
3
14%
16-30
6
32%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 17
0
0%
3
38%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
5
45%
2
25%
76-90
Пропущено
20
14
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
6
30%
1
7%
31-45
5
25%
5
36%
46-60
4
20%
2
14%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
5%
3
20%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
14%
7
47%
61-75
10
45%
3
20%
76-90
Пропущено
39
35
22 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
3
8%
8
23%
1-15
7
18%
4
11%
16-30
12
31%
5
14%
31-45
8
21%
9
26%
46-60
4
10%
3
9%
61-75
5
13%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3
Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2
Козенца
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0 Козенца - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 21
|41
|3.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|5.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|34 - 24
|38
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|34 - 18
|37
|7.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 24
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 19
|31
|11.
|Тернана
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|12.
|Парма
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|26 - 24
|28
|13.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|13.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|14.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|15.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|15.
|Монца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3