Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
0:1
23' ГолКасасола Тиаго
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
53 Владение мячом, % 47
16
Вита
Алессио
20
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Читтаделла
Кремонезе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|7
|0.32
|Бальдини Энрико
|7 (4)
|0.32
|Вита Алессио
|3
|0.14
|Антонуччи Мирко
|2
|0.09
|Бранка Симоне
|2
|0.09
|Фраре Доменико
|2
|0.09
|Беретта Джакомо
|1
|0.05
|Адорни Давиде
|1
|0.05
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|6
|0.27
|Чофани Даниэль
|6 (1)
|0.27
|Фаджоли Николо
|3
|0.14
|Дзанимачча Лука
|3
|0.14
|Стриццоло Лука
|3
|0.14
|Видо Лука
|3
|0.14
|Валери Эмануэле
|3
|0.14
|Гаэтано Джанлука
|2
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.09
|Вальцания Лука
|1
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.05
|Касасола Тиаго
|1
|0.05
|Гондо Седрик
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|7
|1
|Адорни Давиде
|8
|0
|Бенедетти Амедео
|7
|0
|Паван Никола
|6
|0
|Кассандро Томмазо
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Тункара Мамаду
|3
|1
|Антонуччи Мирко
|4
|0
|Маттиоли Алессандро
|4
|0
|Пертиконе Романо
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|7
|0
|Серникола Леонардо
|5
|0
|Околи Меме
|5
|0
|Валери Эмануэле
|5
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
20%
5
33%
31-45
5
33%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
11%
1
11%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
4
40%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
30%
6
32%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
1
10%
1
5%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
3
27%
76-90
Забито
25
34
11 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 4
5
20%
3
9%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
3
12%
9
26%
31-45
8
32%
8
24%
46-60
3
12%
8
24%
61-75
3
12%
3
9%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
3
14%
3
15%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
6
27%
2
10%
61-75
6
27%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1
Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4
Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|2.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|3.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|34 - 18
|37
|6.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|30 - 24
|36
|8.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 23
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 19
|31
|11.
|Тернана
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|12.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|13.
|Парма
|0:1 Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 24
|25
|14.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 28
|24
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 39
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|20 - 9
|27
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|16.
|Парма
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 9
|11
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 11
|13
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|15.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3