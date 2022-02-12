Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
0:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
0:1
22' Гол
Касасола Тиаго
45' Желтая карточка
Маттиоли Алессандро
45' Желтая карточка
Антонуччи Мирко
46' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
0:2
54' Гол
Буонаюто Кристиан
62' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
64' Желтая карточка
Тункара Мамаду
73' Вторая желтая карточка
Тункара Мамаду
77' Желтая карточка
Вита Алессио
89' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
90'+6
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
5
Дель
Фабро
Дарио
2
Пертиконе
Романо
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
20
Лариби
Карим
92
Бальдини
Энрико
48
Антонуччи
Мирко
33
Ignacio
Lores
22
Оквонкво
Орджи
12
Карнесекки
Марко
5
Касасола
Тиаго
15
Бьянкетти
Маттео
6
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
98
Дзанимачча
Лука
21
Фаджоли
Николо
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
Читтаделла
4-3-1-2
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Читтаделла
Кремонезе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:1
СB
0:2
СB
0:0
СB
0:2
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:2
К
1:2
ЛП
3:3
ЛП
0:1
СC
1:3
СC
0:1
СCA
3:1
СCA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 7 0.32
Бальдини Энрико 7 (4) 0.32
Вита Алессио 3 0.14
Антонуччи Мирко 2 0.09
Бранка Симоне 2 0.09
Фраре Доменико 2 0.09
Беретта Джакомо 1 0.05
Адорни Давиде 1 0.05
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 7 0.32
Чофани Даниэль 6 (1) 0.27
Фаджоли Николо 3 0.14
Дзанимачча Лука 3 0.14
Стриццоло Лука 3 0.14
Видо Лука 3 0.14
Валери Эмануэле 3 0.14
Гаэтано Джанлука 2 0.09
Ди Кармине Самуэль 2 0.09
Вальцания Лука 1 0.05
Баэс Хайме 1 0.05
Касасола Тиаго 1 0.05
Гондо Седрик 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 7 1
Адорни Давиде 8 0
Тункара Мамаду 4 2
Бенедетти Амедео 7 0
Паван Никола 6 0
Кассандро Томмазо 6 0
Кастари Элхан 4 1
Антонуччи Мирко 5 0
Маттиоли Алессандро 5 0
Вита Алессио 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Доннарумма Даниэле 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Фраре Доменико 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 8 0
Серникола Леонардо 5 0
Околи Меме 5 0
Валери Эмануэле 5 0
Бьянкетти Маттео 4 0
Вальцания Лука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Гаэтано Джанлука 3 0
Баэс Хайме 1 1
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Фаджоли Николо 2 0
Крешенци Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Раванелли Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
2
12%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
20%
5
29%
29%
31-45
5
33%
3
18%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
1
11%
1-15
4
36%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
4
40%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
30%
6
32%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
1
10%
1
5%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
4
31%
3
27%
76-90

Забито

25
36
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
5
20%
3
8%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
3
12%
9
25%
31-45
8
32%
9
25%
46-60
3
12%
8
22%
61-75
3
12%
3
8%
76-90

Пропущено

24
20
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
3
13%
3
15%
1-15
5
21%
4
20%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
2
8%
3
15%
46-60
6
25%
2
10%
61-75
6
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1
Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0
Кремонезе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4
Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1 Порденоне - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Пиза 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Кремонезе - Тернана 2:0 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Сассуоло - Кремонезе 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
2. Кремонезе Заявка 22 12 5 5 35 - 21 41
3. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
4. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
5. Монца Заявка 22 10 8 4 34 - 24 38
6. Фрозиноне Заявка 21 9 10 2 34 - 18 37
7. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
8. Читтаделла Заявка 22 8 8 6 25 - 24 32
9. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
10. Перуджа Заявка 21 7 10 4 22 - 19 31
11. Тернана Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
12. Парма Заявка 22 6 10 6 26 - 24 28
13. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
14. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
20. Порденоне Заявка 22 2 6 14 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
10. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
13. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
14. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
13. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
14. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Антонуччи Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Маттиоли Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Касасола Тиаго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Читтаделла 0:2 Кремонезе онлайн


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