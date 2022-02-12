Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
12' Гол
Ди Серио Джузеппе
34' Желтая карточка
Юрич Станко
35'

Ход матча

12'
0:1
Ди Серио Джузеппе
34'
Юрич Станко
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Порденоне
2.38
4.20
7.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Буффон
Джанлуиджи
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
16
Бернабе
Адриан
11
Юрич
Станко
10
Васкес
Франко
98
Ман
Деннис
37
Бонни
Анж-Йоан
99
Сими
Нванкво
22
Перизан
Самуэле
99
Андреони
Кристиан
3
Саббионе
Алессио
26
Бассоли
Алессандро
72
Перри
Маттео
36
Вокич
Деян
23
Торрази
Эмануэле
5
Ловиза
Алессандро
28
Камбьяги
Николо
32
Бутич
Карло
38
Ди
Серио
Джузеппе
Парма
3-4-3
Порденоне
4-3-3

История личных встреч

Парма
Порденоне

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
0:4
ЛПП
1:1
ЛП
3:2
ЛП
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 6 0.27
Бенедычак Адриан 4 0.18
Инглезе Роберто 3 0.14
Михэйлэ Валентин 2 0.09
Юрич Станко 2 0.09
Тутино Дженнаро 2 0.09
Ман Деннис 2 0.09
Дель Прато Энрико 1 0.05
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бутич Карло 4 (2) 0.18
Камбьяги Николо 3 0.14
Фолоруншо Майкл 2 0.09
Кампорезе Микеле 2 0.09
Фаласко Никола 1 0.05
Пинато Марко 1 0.05
Цаммарини Роберто 1 0.05
Барисон Альберто 1 0.05
Маньино Лука 1 0.05
Цаджу Франк 1 (1) 0.05
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 5 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Юрич Станко 4 0
Коббо Элиас 3 0
Ман Деннис 3 0
Кулибали Войо 3 0
Зом Симон 2 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 7 1
Эль-Кауакиби Хамза 6 1
Пинато Марко 6 0
Барисон Альберто 4 1
Цаммарини Роберто 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Маньино Лука 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Бассоли Алессандро 2 0
Мисурака Джанвито 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Камбьяги Николо 2 0
Ловиза Алессандро 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Вокич Деян 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Торрази Эмануэле 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
38%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
2
25%
7
35%
61-75
1
13%
4
20%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
5
33%
5
26%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
39
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
4
17%
5
13%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
5
22%
6
15%
31-45
2
9%
3
8%
46-60
5
22%
9
23%
61-75
6
26%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2
Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0
Порденоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1
Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
2. Кремонезе 1:0 Заявка 22 12 5 5 34 - 21 41
3. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
4. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
5. Фрозиноне Заявка 21 9 10 2 34 - 18 37
6. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
7. Монца 0:0 Заявка 22 9 9 4 30 - 24 36
8. Читтаделла 0:1 Заявка 22 8 8 6 25 - 23 32
9. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
10. Перуджа Заявка 21 7 10 4 22 - 19 31
11. Тернана 0:0 Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
12. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
13. Парма 0:1 Заявка 22 5 10 7 22 - 24 25
14. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 22 5 9 8 24 - 28 24
15. Реджина Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца 0:0 Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Порденоне 1:0 Заявка 22 3 6 13 18 - 39 15
19. Кротоне Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
20. Виченца Виртус 0:0 Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 11 8 3 0 20 - 9 27
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза 0:0 Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе 1:0 Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла 0:1 Заявка 11 5 3 3 15 - 10 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана 0:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
10. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Козенца 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
16. Парма 0:1 Заявка 11 2 5 4 7 - 9 11
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне 1:0 Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза 0:0 Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе 1:0 Заявка 11 6 1 4 15 - 10 19
6. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма 0:1 Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла 0:1 Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 11 13
13. Тернана 0:0 Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
14. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
15. Монца 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Порденоне 1:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
17. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
19. Козенца 0:0 Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Порденоне
2.38
4.20
7.90
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Где смотреть матч Парма 0:1 Порденоне онлайн


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Порденоне

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