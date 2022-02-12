Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Эннио Тардини
0:1
12' ГолДи Серио Джузеппе
34' Желтая карточкаЮрич Станко
Ход матча
12'
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
65 Владение мячом, % 35
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
98
Ман
Деннис
99
Сими
Нванкво
72
Перри
Маттео
36
Вокич
Деян
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
27 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Парма
Порденоне
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|6
|0.27
|Бенедычак Адриан
|4
|0.18
|Инглезе Роберто
|3
|0.14
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.09
|Юрич Станко
|2
|0.09
|Тутино Дженнаро
|2
|0.09
|Ман Деннис
|2
|0.09
|Дель Прато Энрико
|1
|0.05
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.18
|Камбьяги Николо
|3
|0.14
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.09
|Кампорезе Микеле
|2
|0.09
|Фаласко Никола
|1
|0.05
|Пинато Марко
|1
|0.05
|Цаммарини Роберто
|1
|0.05
|Барисон Альберто
|1
|0.05
|Маньино Лука
|1
|0.05
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.05
|Купиш Томаш
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|5
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|7
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|6
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Барисон Альберто
|4
|1
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Маньино Лука
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаджу Франк
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Камбьяги Николо
|2
|0
|Ловиза Алессандро
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Торрази Эмануэле
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
38%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
1
13%
2
10%
46-60
2
25%
7
35%
61-75
1
13%
4
20%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
3
20%
2
20%
16-30
4
27%
3
30%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Забито
22
17
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
2
9%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
6
27%
3
18%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
5
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
39
10 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 19
4
17%
5
13%
1-15
1
4%
7
18%
16-30
5
22%
6
15%
31-45
2
9%
3
8%
46-60
5
22%
9
23%
61-75
6
26%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2
Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0
Порденоне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1
Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0 Порденоне - Кремонезе 2:2 Комо - Порденоне 1:0 Пиза - Порденоне 1:1 Порденоне - Тернана 1:3 Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0 Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|2.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|22
|12
|5
|5
|34 - 21
|41
|3.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|34 - 18
|37
|6.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|22
|9
|9
|4
|30 - 24
|36
|8.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 23
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 19
|31
|11.
|Тернана
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|12.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|13.
|Парма
|0:1 Заявка
|22
|5
|10
|7
|22 - 24
|25
|14.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 28
|24
|15.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 39
|15
|19.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|20 - 9
|27
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|16.
|Парма
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 9
|11
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 11
|13
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|14.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|15.
|Монца
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Порденоне
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3