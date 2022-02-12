Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Оресте Гранильо
19' Желтая карточкаЭстевес Науэль
1:0
21' ГолМонтальто Адриано
56' Желтая карточкаГолемич Владимир
Ход матча
19'
21'
56'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
38 Владение мячом, % 62
20
Купиш
Томаш
14
Калапай
Лука
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Калапай ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сала МаркоПолузащитник
-
99 Марич МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Могос ВасилеПолузащитник
-
44 Скиро ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Modesto
История личных встреч
Реджина
Кротоне
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.27
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.23
|Менез Жереми
|2
|0.09
|Ривас Ригоберто
|2
|0.09
|Белломо Никола
|1
|0.05
|Хетемай Перпарим
|1
|0.05
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Бьянки Николо
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Кротоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0.27
|Марич Мирко
|5 (3)
|0.23
|Каргбо Аугустус
|2
|0.09
|Канестрелли Симоне
|2
|0.09
|Бенали Ахмед
|2 (1)
|0.09
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.05
|Борелло Джузеппе
|1
|0.05
|Донса Годфред
|1
|0.05
|Маррас Мануэль
|1
|0.05
|Неделчару Ионуц
|1
|0.05
|Сала Марко
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Вулич Милош
|0
|0
|Ювара Муса
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|7
|1
|Кризетиг Лоренцо
|7
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Хетемай Перпарим
|5
|0
|Бьянки Николо
|5
|0
|Менез Жереми
|2
|1
|Белломо Никола
|2
|1
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Монтальто Адриано
|3
|0
|Лояконо Джузеппе
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
Кротоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канестрелли Симоне
|5
|1
|Джаннотти Паскуале
|4
|1
|Молина Сальваторе
|4
|0
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|Эстевес Науэль
|4
|0
|Вулич Милош
|4
|0
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Борелло Джузеппе
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Сала Марко
|2
|0
|Авуа Теофилус
|2
|0
|Оддеи Брайан
|2
|0
|Скиро Томас
|0
|1
|Каргбо Аугустус
|0
|1
|Донса Годфред
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Мондонико Давиде
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
27%
6
33%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
17
22
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
3
18%
4
18%
1-15
3
18%
5
23%
16-30
4
24%
1
5%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
1
6%
6
27%
76-90
Пропущено
28
34
14 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
4
14%
3
9%
1-15
5
18%
6
18%
16-30
5
18%
9
26%
31-45
7
25%
4
12%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
3
11%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1
Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2
Кротоне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1
Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|28 - 16
|41
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|35 - 21
|41
|3.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|4.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|5.
|Монца
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|34 - 24
|38
|6.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|22
|9
|10
|3
|34 - 20
|37
|7.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|8.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|22
|8
|10
|4
|24 - 19
|34
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|25 - 24
|32
|10.
|Асколи
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|29 - 28
|32
|11.
|Тернана
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|32 - 32
|28
|12.
|Парма
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|26 - 24
|28
|13.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|14.
|Реджина
|1:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|17 - 29
|26
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|24 - 32
|23
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|17 - 33
|19
|18.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|22
|2
|8
|12
|22 - 35
|14
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|21 - 40
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|24 - 9
|29
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 10
|18
|8.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|10.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Реджина
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 15
|14
|12.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|13.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 9
|14
|14.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|15.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|16.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|17.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|6.
|Перуджа
|2:0 Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 9
|18
|7.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|8.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Тернана
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|13.
|Реджина
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|15.
|Монца
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|10 - 21
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 21
|5
|19.
|Порденоне
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 24
|5
|20.
|Кротоне
|0:1 Заявка
|11
|0
|3
|8
|9 - 19
|3