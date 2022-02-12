Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
1:0
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
19' Желтая карточка
Эстевес Науэль
1:0
21' Гол
Монтальто Адриано
56' Желтая карточка
Големич Владимир
82' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
90'+5
63
Турати
Стефано
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Купиш
Томаш
7
Менез
Жереми
90
Фолоруншо
Майкл
30
Монтальто
Адриано
22
Саро
Джанлука
27
Неделчару
Ионуц
5
Големич
Владимир
3
Куомо
Джузеппе
14
Калапай
Лука
8
Эстевес
Науэль
86
Авуа
Теофилус
29
Сала
Марко
99
Марич
Мирко
24
Каргбо
Аугустус
9
Мулаттьери
Самуэле
Реджина
4-2-3-1
Кротоне
3-4-2-1

История личных встреч

Реджина
Кротоне

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:4
СB
2:0
К
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 6 (2) 0.27
Монтальто Адриано 5 (1) 0.23
Менез Жереми 2 0.09
Ривас Ригоберто 2 0.09
Белломо Никола 1 0.05
Хетемай Перпарим 1 0.05
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Бьянки Николо 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0
Кротоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 6 0.27
Марич Мирко 5 (3) 0.23
Каргбо Аугустус 2 0.09
Канестрелли Симоне 2 0.09
Бенали Ахмед 2 (1) 0.09
Дзанеллато Никколо 1 0.05
Борелло Джузеппе 1 0.05
Донса Годфред 1 0.05
Маррас Мануэль 1 0.05
Неделчару Ионуц 1 0.05
Сала Марко 0 0
Могос Василе 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Вулич Милош 0 0
Ювара Муса 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 7 1
Кризетиг Лоренцо 7 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Хетемай Перпарим 6 0
Бьянки Николо 5 0
Менез Жереми 2 1
Белломо Никола 2 1
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Монтальто Адриано 3 0
Лояконо Джузеппе 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Кротоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канестрелли Симоне 5 1
Джаннотти Паскуале 4 1
Молина Сальваторе 4 0
Неделчару Ионуц 4 0
Эстевес Науэль 4 0
Вулич Милош 4 0
Бенали Ахмед 3 0
Борелло Джузеппе 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Могос Василе 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Сала Марко 2 0
Авуа Теофилус 2 0
Оддеи Брайан 2 0
Скиро Томас 0 1
Каргбо Аугустус 0 1
Донса Годфред 1 0
Големич Владимир 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Мондонико Давиде 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
10%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
4
27%
6
32%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
5
26%
61-75
3
20%
3
16%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
2
25%
3
23%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

18
22
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
3
17%
4
18%
1-15
4
22%
5
23%
16-30
4
22%
1
5%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
1
6%
6
27%
76-90

Пропущено

28
35
14 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
4
14%
3
9%
1-15
5
18%
7
20%
16-30
5
18%
9
26%
31-45
7
25%
4
11%
46-60
4
14%
7
20%
61-75
3
11%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1
Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1 Перуджа - Реджина 0:2 Реджина - Парма 2:1 Виченца Виртус - Реджина 0:1 Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2
Кротоне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кротоне - Читтаделла 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кротоне - Порденоне 4:1
Удинезе - Кротоне 4:0 Кремонезе - Кротоне 3:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 Тернана - Кротоне 1:0 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Перуджа - Кротоне 2:0 Кротоне - Монца 1:1 Фрозиноне - Кротоне 2:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Алессандрия - Кротоне 1:0 Кротоне - Пиза 2:1 Кротоне - Асколи 2:2 Козенца - Кротоне 1:0 Кротоне - Лечче 0:3 Брешия - Кротоне 2:2 Кротоне - Реджина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 22 11 8 3 28 - 16 41
2. Кремонезе Заявка 22 12 5 5 35 - 21 41
3. Лечче Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
4. Брешия Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
5. Монца Заявка 22 10 8 4 34 - 24 38
6. Фрозиноне Заявка 22 9 10 3 34 - 21 37
7. Беневенто Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
8. Перуджа Заявка 22 8 10 4 25 - 19 34
9. Читтаделла Заявка 22 8 8 6 25 - 24 32
10. Асколи Заявка 21 9 5 7 29 - 28 32
11. Тернана Заявка 22 7 7 8 32 - 32 28
12. Парма Заявка 22 6 10 6 26 - 24 28
13. Комо Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
14. Реджина Заявка 22 7 5 10 17 - 29 26
15. СПАЛ 2013 Заявка 22 5 8 9 24 - 32 23
16. Алессандрия Заявка 21 6 3 12 23 - 32 21
17. Козенца Заявка 22 4 7 11 17 - 33 19
18. Кротоне Заявка 22 2 8 12 22 - 35 14
19. Виченца Виртус Заявка 22 3 3 16 21 - 40 12
20. Порденоне Заявка 22 2 6 14 18 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 11 9 2 0 24 - 9 29
2. Лечче Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза Заявка 11 6 4 1 13 - 7 22
4. Кремонезе Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5. Беневенто Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
6. Читтаделла Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
7. Фрозиноне Заявка 11 4 6 1 17 - 10 18
8. Тернана Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Перуджа Заявка 11 4 4 3 13 - 10 16
10. Алессандрия Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Реджина Заявка 11 4 2 5 10 - 15 14
12. Козенца Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
13. Парма Заявка 11 3 5 3 11 - 9 14
14. Комо Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
15. Брешия Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
16. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
17. Кротоне Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
18. Асколи Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
19. Порденоне Заявка 11 1 4 6 10 - 19 7
20. Виченца Виртус Заявка 11 1 3 7 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 11 5 4 2 17 - 11 19
4. Пиза Заявка 11 5 4 2 15 - 9 19
5. Кремонезе Заявка 11 6 1 4 16 - 10 19
6. Перуджа Заявка 11 4 6 1 12 - 9 18
7. Лечче Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
8. Беневенто Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
9. Парма Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Тернана Заявка 11 2 6 3 15 - 16 12
13. Реджина Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
14. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 3 5 7 - 15 12
15. Монца Заявка 11 1 6 4 10 - 15 9
16. Алессандрия Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 11 2 0 9 10 - 21 6
18. Козенца Заявка 11 0 5 6 7 - 21 5
19. Порденоне Заявка 11 1 2 8 8 - 24 5
20. Кротоне Заявка 11 0 3 8 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Монтальто Адриано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Эстевес Науэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реджина 1:0 Кротоне онлайн


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