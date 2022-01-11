Клубный чемпионат мира 2022
История личных встреч
Победитель второго полуфинала
Победитель первого полуфинала
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Победитель второго полуфинала
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Победитель первого полуфинала
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Прогнозы на матч Победитель второго полуфинала - Победитель первого полуфинала
Исход игры
Победитель второго полуфинала
89.5% (17)
Ничья
5.3% (1)
Победитель первого полуфинала
5.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (9)
Меньше
52.63% (10)
Обе команды забьют
Да
52.63% (10)
Нет
47.37% (9)
Популярный счёт
2:1 Победитель второго полуфинала
42.1% (8)
1:0 Победитель второго полуфинала
36.8% (7)
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