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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Победитель второго полуфинала
 
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Стадион:
Победитель первого полуфинала
Прогнозы 19
Победитель второго полуфинала 89.5% (17)
X 5.3% (1)
Победитель первого полуфинала 5.3% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Победитель второго полуфинала
Победитель первого полуфинала

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧО
1:1

Результаты последних матчей

Победитель второго полуфинала
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала 1:1
Победитель первого полуфинала
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Победитель второго полуфинала - Победитель первого полуфинала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 февраля 2022, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 19
    Победитель второго полуфинала 89.5% (17)
    X 5.3% (1)
    Победитель первого полуфинала 5.3% (1)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Победитель второго полуфинала - Победитель первого полуфинала онлайн


    Прогнозы на матч Победитель второго полуфинала - Победитель первого полуфинала

    Исход игры
    Победитель второго полуфинала
    89.5% (17)
    Ничья
    5.3% (1)
    Победитель первого полуфинала
    5.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (9)
    Меньше
    52.63% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (10)
    Нет
    47.37% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Победитель второго полуфинала
    42.1% (8)
    1:0 Победитель второго полуфинала
    36.8% (7)
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    Победитель второго полуфинала
    Победитель первого полуфинала

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