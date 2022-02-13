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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Сентрал Кост Маринерз
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Перт Глори
0'
8' Желтая карточка
Божанич Оливер
14' Желтая карточка
Mitchell Oxborrow
27'

Ход матча

8'
Божанич Оливер
 
14'
 
Mitchell Oxborrow
Лучшие коэффициенты
Сентрал Кост Маринерз
Ничья
Перт Глори
2.13
3.92
4.20
Все Коэффициенты
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
5
Смит
Ноа
27
Мюллер
Николай
34
Harrison
Steele
8
Божанич
Оливер
25
Matthew
Hatch
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
12
Cameron
Cook
21
Antonee
Burke-Gilroy
2
Калвер
Аарон
29
Лахман
Даррил
8
Косуке
Ота
24
Нийонгабире
Пасифик
13
О'Нилл
Брэндон
23
Mitchell
Oxborrow
26
Giordano
Colli
9
Форнароли
Бруно
11
Фитцджеральд
Николас
Сентрал Кост Маринерз
Перт Глори

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Перт Глори

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

39 матчей

46.2%
17.9%
35.9%
18 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
13 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

2:2
1:2
1:0
0:3
1:2
0:3
1:4
3:2
3:1
1:0
2:1
2:0
2:0
3:3
4:0
2:1
3:2
1:1
4:1
0:1
3:1
2:1
1:2
2:1
1:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
5:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Божанич Оливер 1 0.5
Годдард Си 1 0.5
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божанич Оливер 2 0
Миллер Льюис 1 0
Harrison Steele 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Сентрал Кост Маринерз 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Брисбен Роар 3 1 1 1 4 - 2 4
4. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аделаида Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Перт Глори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Сентрал Кост Маринерз 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Перт Глори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Mitchell Oxborrow получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Божанич Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентрал Кост Маринерз
Ничья
Перт Глори
2.13
3.92
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори онлайн


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Перт Глори

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