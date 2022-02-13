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Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022

Сентрал Кост Маринерз
1:1
Конец матча

Стадион:
Перт Глори
0'
8' Желтая карточка
Божанич Оливер
14' Желтая карточка
Mitchell Oxborrow
49' Желтая карточка
Antonee Burke-Gilroy
1:0
58' Гол
Каммингс Джейсон
75' Желтая карточка
Калвер Аарон
90' Желтая карточка
О'Нилл Брэндон
1:1
90' Гол
Daniel Stynes
90'+7
1
Биригитти
Марк
3
Миллер
Льюис
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
5
Смит
Ноа
27
Мюллер
Николай
34
Harrison
Steele
8
Божанич
Оливер
25
Matthew
Hatch
12
Уренья
Марко
9
Каммингс
Джейсон
12
Cameron
Cook
21
Antonee
Burke-Gilroy
2
Калвер
Аарон
29
Лахман
Даррил
8
Косуке
Ота
24
Нийонгабире
Пасифик
13
О'Нилл
Брэндон
23
Mitchell
Oxborrow
26
Giordano
Colli
9
Форнароли
Бруно
11
Фитцджеральд
Николас
Сентрал Кост Маринерз
Перт Глори

История личных встреч

Сентрал Кост Маринерз
Перт Глори

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

39 матчей

46.2%
17.9%
35.9%
18 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
13 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

2:2
1:2
1:0
0:3
1:2
0:3
1:4
3:2
3:1
1:0
2:1
2:0
2:0
3:3
4:0
2:1
3:2
1:1
4:1
0:1
3:1
2:1
1:2
2:1
1:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
5:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Божанич Оливер 1 0.5
Каммингс Джейсон 1 0.5
Годдард Си 1 0.5
Уренья Марко 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Stynes 1 1
Adam Zimarino 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божанич Оливер 2 0
Миллер Льюис 1 0
Harrison Steele 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нилл Брэндон 1 0
Mitchell Oxborrow 1 0
Калвер Аарон 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Сентрал Кост Маринерз 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Брисбен Роар 3 1 1 1 4 - 2 4
4. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аделаида Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Сентрал Кост Маринерз 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Сидней 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аделаида Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Макартур 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Аделаида Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сентрал Кост Маринерз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Сити 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Mitchell Oxborrow получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Божанич Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентрал Кост Маринерз 1:1 Перт Глори онлайн


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