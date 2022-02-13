Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
8' Желтая карточкаБожанич Оливер
14' Желтая карточкаMitchell Oxborrow
49' Желтая карточкаAntonee Burke-Gilroy
1:0
58' ГолКаммингс Джейсон
75' Желтая карточкаКалвер Аарон
90' Желтая карточкаО'Нилл Брэндон
1:1
90' ГолDaniel Stynes
Ход матча
58'
1:0
61'
75'
90'
90'
1:1
23
Даниель
Холл
14
Роулес
Кай
5
Смит
Ноа
12
Уренья
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
-
14 Роулес КайЗащитник
-
5 Смит НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Роу СтормЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
-
-
-
10 Moresche
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
-
12 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
-
10 Кио ЭндрюНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
История личных встреч
Сентрал Кост Маринерз
Перт Глори
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
39 матчей
46.2%
17.9%
35.9%
18 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
13 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Божанич Оливер
|1
|0.5
|Каммингс Джейсон
|1
|0.5
|Годдард Си
|1
|0.5
|Уренья Марко
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Stynes
|1
|1
|Adam Zimarino
|0
|0
Карточки
Сентрал Кост Маринерз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божанич Оливер
|2
|0
|Миллер Льюис
|1
|0
|Harrison Steele
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сентрал Кост Маринерз
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Мельбурн Виктори - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней - Сентрал Кост Маринерз 3:2 Сентрал Кост Маринерз - Мельбурн Сити 1:3
Сидней - Сентрал Кост Маринерз 0:1 АПИА Лейхардт Тайгерз - Сентрал Кост Маринерз 0:6 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Сидней 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Воллонгонг Вулвс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Блэктаун Сити - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Перт Глори
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0
Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори - Макартур 0:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 1:3 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|4.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Макартур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0