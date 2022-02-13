Австралия: A-Лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Moreton Daily Stadium
1:0
2' ГолМилеуснич Никола
13' Желтая карточкаАкбари Рамат
40' Желтая карточкаAleksandar Jovanovic I
2:0
60' ГолБраун Кори
2:1
74' ГолМариаппа Эдриан
3:1
78' ГолHenry Hore
86' Желтая карточкаМередит Джеймс
88' Желтая карточкаСусняр Александар
Ход матча
2'
1:0
13'
60'
2:0
74'
78'
3:1
86'
27
Трюин
Кай
13
Henry
Hore
23
Лескано
Хуан
26
О'Ши
Джеймс
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
19
Michael
Ruhs
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
26 О'Ши ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Jesse Daley
-
29 Cyrus Dehmie
-
-
-
-
35 Louis Zabala
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нун КрэйгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael RuhsПолузащитник
- Нападающий
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
-
22 Liam RoseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Брисбен Роар
Макартур
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|2
|0.29
|Henry Hore
|2
|0.29
|Браун Кори
|1
|0.14
|Лескано Хуан
|1
|0.14
|Иванович Люк
|1
|0.14
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|3
|0.33
|Мариаппа Эдриан
|2
|0.22
|Да Силва Даниэль
|1
|0.11
|Нун Крэйг
|1
|0.11
|Оар Томас
|1
|0.11
|Мередит Джеймс
|1
|0.11
|Давила Улисес
|1
|0.11
|Сусняр Александар
|0
|0
|Наджар Муди
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|4
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Невилл Скотт
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Акбари Рамат
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Henry Hore
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ускок Томислав
|3
|0
|Наджар Муди
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Сусняр Александар
|2
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Мередит Джеймс
|1
|0
|Нун Крэйг
|1
|0
|Мариаппа Эдриан
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|Макгинг Джейк
|1
|0
|Michael Ruhs
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0
Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|4
|1
|22 - 15
|19
|2.
|Мельбурн Виктори
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|3.
|Веллингтон Феникс
|9
|4
|2
|3
|10 - 15
|14
|4.
|Сидней
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Макартур
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|6.
|Аделаида Юнайтед
|10
|2
|6
|2
|16 - 12
|12
|7.
|Ньюкасл Джетс
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|8.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|2
|1
|4
|11 - 13
|7
|12.
|Брисбен Роар
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|2.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|4.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ньюкасл Джетс
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|7.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|3
|2
|0
|14 - 8
|11
|2.
|Вестерн Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|3.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|4
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|9.
|Макартур
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0