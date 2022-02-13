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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
3:1
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
1:0
2' Гол
Милеуснич Никола
13' Желтая карточка
Акбари Рамат
40' Желтая карточка
Aleksandar Jovanovic I
2:0
60' Гол
Браун Кори
2:1
74' Гол
Мариаппа Эдриан
3:1
78' Гол
Henry Hore
86' Желтая карточка
Мередит Джеймс
88' Желтая карточка
Сусняр Александар
90'+5
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
2
Невилл
Скотт
27
Трюин
Кай
3
Браун
Кори
13
Henry
Hore
7
Акбари
Рамат
8
Штайнманн
Матти
10
Милеуснич
Никола
23
Лескано
Хуан
26
О'Ши
Джеймс
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
23
Мариаппа
Эдриан
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
17
Нун
Крэйг
24
Charles
William
M'Mombwa
8
Матч
Джордон
19
Michael
Ruhs
10
Давила
Улисес
31
Lachlan
Rose
Брисбен Роар
Макартур

История личных встреч

Брисбен Роар
Макартур

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

1:2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 2 0.29
Henry Hore 2 0.29
Браун Кори 1 0.14
Лескано Хуан 1 0.14
Иванович Люк 1 0.14
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 3 0.33
Мариаппа Эдриан 2 0.22
Да Силва Даниэль 1 0.11
Нун Крэйг 1 0.11
Оар Томас 1 0.11
Мередит Джеймс 1 0.11
Давила Улисес 1 0.11
Сусняр Александар 0 0
Наджар Муди 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 4 0
Браун Кори 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Невилл Скотт 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Акбари Рамат 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Henry Hore 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ускок Томислав 3 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Сусняр Александар 2 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Lachlan Rose 2 0
Мередит Джеймс 1 0
Нун Крэйг 1 0
Мариаппа Эдриан 1 0
Матч Джордон 1 0
Liam Rose 1 0
Aleksandar Jovanovic I 1 0
Макгинг Джейк 1 0
Michael Ruhs 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
60%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
3
18%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
3
33%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0
Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Сентрал Кост Маринерз 0:0
Макартур
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3
Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 10 5 4 1 22 - 15 19
2. Мельбурн Виктори 10 4 3 3 15 - 13 15
3. Веллингтон Феникс 9 4 2 3 10 - 15 14
4. Сидней 10 3 4 3 14 - 13 13
5. Макартур 9 3 3 3 12 - 16 12
6. Аделаида Юнайтед 10 2 6 2 16 - 12 12
7. Ньюкасл Джетс 8 3 2 3 16 - 14 11
8. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 7 2 1 4 11 - 13 7
12. Брисбен Роар 7 2 1 4 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 6 4 1 1 9 - 6 13
2. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
3. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 10 - 9 8
4. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Ньюкасл Джетс 4 2 0 2 9 - 7 6
7. Сидней 5 1 2 2 7 - 8 5
8. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 2 2 4 - 6 5
10. Сентрал Кост Маринерз 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 3 2 0 14 - 8 11
2. Вестерн Юнайтед 6 2 2 2 7 - 8 8
3. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Аделаида Юнайтед 5 1 4 0 6 - 4 7
6. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
7. Ньюкасл Джетс 4 1 2 1 7 - 7 5
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
9. Макартур 4 1 1 2 6 - 9 4
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Aleksandar Jovanovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Акбари Рамат получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Милеуснич Никола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 3:1 Макартур онлайн


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