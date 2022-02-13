Тейс Остинг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Тейс Остинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Хорошую попытку сделал Энгельс Марио . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Тейс Остинг из команды Виллем II в офсайде

38' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

37' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

36' Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Вриндс Барт получил желтую карточку от судьи

33' Спарта Роттердам идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Льонч Поль получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Выглядело как неплохой момент. Нуннели Че из команды Виллем II закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

23' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

21' Отличные скиллы показывает Энгельс Марио , обводя своих соперников

21' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Тейс Остинг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Кёлерт Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

7' Дурмиси Риза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Абелс Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.