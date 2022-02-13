Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Спарта
14' Желтая карточкаОстинг Тейс
33' Желтая карточкаВриндс Барт
1:0
59' ГолНамли Юнес
59' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
Ход матча
14'
33'
59'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
3 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
10
Намли
Юнес
13
Овюсу
Лерой
11
Кёлерт
Матс
29
Остинг
Тейс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
- Вратарь
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
18 Мейнанс СвенПолузащитник
-
15 Мейерс АронПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Achraf Madi
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Остинг ТейсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Спарта Роттердам
Виллем II
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мейнанс Свен
|3
|0.14
|Вриндс Барт
|3
|0.14
|Сметс Бриан
|2
|0.09
|Ван Крой Вито
|2
|0.09
|Тай Леннарт
|2
|0.09
|Эмега Эмануэль
|2
|0.09
|Оассар Адиль
|1
|0.05
|Намли Юнес
|1
|0.05
|Далмау Адриан
|1
|0.05
|Пинту Мика
|0
|0
|Мейерс Арон
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.18
|Нуннели Че
|4
|0.18
|Кёлерт Матс
|3
|0.14
|Остинг Тейс
|2
|0.09
|Свенссон Макс
|1
|0.05
|Саглам Геркем
|1
|0.05
|Саддики Дрейс
|1
|0.05
|Кабангу Элтон
|1
|0.05
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.05
|Румерату Годфрид
|1
|0.05
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.05
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|5
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Бёгелсдейк Том
|3
|0
|Вриндс Барт
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Мейерс Арон
|0
|1
|Де Кампс Юри
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Далмау Адриан
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Саддики Дрейс
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
4
40%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
12%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
4
24%
9
39%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
13%
3
33%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90
Забито
18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
6%
3
14%
1-15
5
28%
3
14%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
22%
5
24%
76-90
Пропущено
34
41
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
7
21%
4
10%
1-15
4
12%
10
24%
16-30
4
12%
3
7%
31-45
5
15%
6
15%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
8
24%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1
Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Виллем II
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1
АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|21
|16
|3
|2
|64 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|21
|14
|3
|4
|50 - 19
|45
|4.
|АЗ Алкмаар
|22
|13
|3
|6
|43 - 26
|42
|5.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|10.
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|21
|5
|7
|9
|24 - 34
|22
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|15.
|Виллем II
|22
|6
|3
|13
|21 - 41
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|1
|2
|41 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|11
|3
|2
|6
|11 - 18
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|4.
|Фейеноорд
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|6.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|7.
|НЕК Неймеген
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2