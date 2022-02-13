Олимпиада 2022
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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
1:0
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
14' Желтая карточка
Остинг Тейс
33' Желтая карточка
Вриндс Барт
1:0
59' Гол
Намли Юнес
59' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
90'+4

Ход матча

14'
 
Остинг Тейс
28'
 
Кроули Дэниэл
Льонч Поль
33'
Вриндс Барт
 
59'
Намли Юнес
(Ван Крой Вито)
1:0
59'
 
Велленройтер Тимон
76'
 
Кабангу Элтон
Свенссон Макс
76'
 
Кён Деррик
Кёлерт Матс
77'
Мейнанс Свен
Де Кампс Юри
 
85'
Масурас Яннис
Намли Юнес
 
87'
Хейлен Майкл
Тай Леннарт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 6
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Окойе
Мадука
6
Абелс
Дирк
3
Вриндс
Барт
4
Оассар
Адиль
5
Дурмиси
Риза
7
Версейрен
Арно
10
Намли
Юнес
8
Де
Кампс
Юри
2
Ван
Крой
Вито
11
Энгельс
Марио
9
Тай
Леннарт
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
3
Хееркенс
Фреек
6
Даммерс
Вессель
11
Кёлерт
Матс
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
29
Остинг
Тейс
7
Нуннели
Че
9
Хорнкамп
Ииц
15
Свенссон
Макс
Спарта Роттердам
4-4-2
Виллем II
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Виллем II

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:3
Э
0:2
Э
1:3
К
3:0
Э
4:0
ТМК
0:3
ТМК
0:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:2
ПД
1:2
ПД
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мейнанс Свен 3 0.14
Вриндс Барт 3 0.14
Сметс Бриан 2 0.09
Ван Крой Вито 2 0.09
Тай Леннарт 2 0.09
Эмега Эмануэль 2 0.09
Оассар Адиль 1 0.05
Намли Юнес 1 0.05
Далмау Адриан 1 0.05
Пинту Мика 0 0
Мейерс Арон 0 0
Энгельс Марио 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.18
Нуннели Че 4 0.18
Кёлерт Матс 3 0.14
Остинг Тейс 2 0.09
Свенссон Макс 1 0.05
Саглам Геркем 1 0.05
Саддики Дрейс 1 0.05
Кабангу Элтон 1 0.05
Хорнкамп Ииц 1 0.05
Румерату Годфрид 1 0.05
Спиерингс Уэсли 1 0.05
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 5 0
Сметс Бриан 3 0
Бёгелсдейк Том 3 0
Вриндс Барт 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Мейерс Арон 0 1
Де Кампс Юри 1 0
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Далмау Адриан 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
4
40%
3
25%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
1
10%
3
25%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
12%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
2
12%
2
9%
46-60
3
18%
3
13%
61-75
4
24%
9
39%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
1
13%
3
33%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
4
24%
3
17%
76-90

Забито

18
21
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
1
6%
3
14%
1-15
5
28%
3
14%
16-30
5
28%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
22%
5
24%
76-90

Пропущено

34
41
15 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
7
21%
4
10%
1-15
4
12%
10
24%
16-30
4
12%
3
7%
31-45
5
15%
6
15%
46-60
6
18%
6
15%
61-75
8
24%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1
Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1
Виллем II
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1
АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 21 14 3 4 50 - 19 45
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 21 7 6 8 26 - 31 27
10. Херенвен 21 7 4 10 20 - 30 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 21 5 7 9 24 - 34 22
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 10 4 1 5 10 - 17 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 11 3 2 6 11 - 18 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
4. Фейеноорд 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
6. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
7. НЕК Неймеген 11 5 3 3 16 - 17 18
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:0 Виллем II онлайн


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