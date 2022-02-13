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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
1:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Дармштадт
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Штольце Себастьян
20' Желтая карточка
Бадер Маттиас
1:1
35' Гол
Тойхерт Седрик
43'

Ход матча

18'
0:1
Штольце Себастьян
20'
 
Бадер Маттиас
35'
Тойхерт Седрик
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Дармштадт
6.50
4.00
2.27
Все Коэффициенты
Новости
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
22
Штольце
Себастьян
15
Тойхерт
Седрик
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Ганновер 96
4-2-3-1
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Дармштадт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
4:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б
1:2
К
2:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 5 0.23
Майна Линтон 4 0.18
Дукш Марвин 2 0.09
Бейер Максимилиан 2 0.09
Эрнст Себастьян 1 0.05
Кайзер Доминик 1 0.05
Вайдандт Хендрик 1 0.05
Муслия Флоран 1 0.05
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Тойхерт Седрик 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.55
Пфайффер Лука 12 0.55
Кемпе Тобиас 3 (1) 0.14
Холланд Фабиан 2 0.09
Карич Эмир 2 0.09
Ману Брайдон 2 0.09
Голлер Беньямин 2 0.09
Шнелльхардт Фабиан 2 0.09
Сейдель Аарон 2 0.09
Гьясула Клаус 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Пфайффер Патрик 1 0.05
Скарке Тим 1 0.05
Бадер Маттиас 0 0
Берко Эрих 0 0
Мелем Марвин 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 5 1
Эрнст Себастьян 5 0
Ондуа Гаэль 4 0
Хульт Никлас 3 0
Дем Янник 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Штольце Себастьян 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Франке Марсель 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 8 0
Бадер Маттиас 5 0
Кемпе Тобиас 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Скарке Тим 2 0
Титц Филлип 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Холланд Фабиан 1 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
23
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
33%
5
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
2
33%
3
13%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
2
33%
4
17%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
6
46%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
3
21%
1-15
7
44%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Забито

19
45
11 В 1-м тайме 23
8 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
4
21%
8
18%
1-15
2
11%
5
11%
16-30
5
26%
10
22%
31-45
4
21%
6
13%
46-60
0
0%
10
22%
61-75
4
21%
6
13%
76-90

Пропущено

27
27
13 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
1
4%
4
15%
1-15
8
30%
30%
5
19%
16-30
4
15%
4
15%
31-45
4
15%
2
7%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
7
26%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3
Дармштадт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2
Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
2. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
3. Гамбург Заявка 22 10 10 2 41 - 20 40
4. Дармштадт 1:1 Заявка 22 12 4 6 46 - 28 40
5. Шальке 04 0:0 Заявка 22 11 5 6 42 - 25 38
6. Хайденхайм Заявка 22 11 4 7 28 - 28 37
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 22 8 8 6 38 - 28 32
9. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ Заявка 22 7 8 7 38 - 35 29
12. Динамо Дрезден Заявка 22 7 4 11 22 - 30 25
13. Ганновер 96 1:1 Заявка 22 6 7 9 17 - 31 25
14. Зандхаузен 0:0 Заявка 22 6 6 10 24 - 39 24
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна 0:0 Заявка 22 5 6 11 23 - 30 21
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 22 3 5 14 20 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 0:0 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
6. Дармштадт 1:1 Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
7. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
11. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 11 3 4 4 7 - 12 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
15. Фортуна 0:0 Заявка 11 1 5 5 12 - 15 8
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт 0:0 Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен 0:0 Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
3. Дармштадт 1:1 Заявка 12 6 3 3 23 - 15 21
4. Шальке 04 0:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
5. Зандхаузен 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
6. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
12. Хайденхайм Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
13. Фортуна 0:0 Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Ганновер 96 1:1 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт 0:0 Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Дармштадт
6.50
4.00
2.27
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Где смотреть матч Ганновер 96 1:1 Дармштадт онлайн


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