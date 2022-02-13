Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
0:1
18' Гол в свои воротаШтольце Себастьян
20' Желтая карточкаБадер Маттиас
1:1
35' ГолТойхерт Седрик
49' Желтая карточкаХолланд Фабиан
2:1
51' ГолБёрнер Юлиан
60' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
2:2
61' ГолСейдель Аарон
64' Желтая карточкаОндуа Гаэль
81' Желтая карточкаИшервуд Томас
84' Желтая карточкаПфайффер Патрик
90' Желтая карточкаГьясула Клаус
Ход матча
18'
20'
35'
1:1
49'
51'
2:1
60'
61'
2:2
64'
81'
84'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 21
-
54 Владение мячом, % 46
25
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Ганновер 96
Дармштадт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|5
|0.23
|Майна Линтон
|4
|0.18
|Дукш Марвин
|2
|0.09
|Бейер Максимилиан
|2
|0.09
|Эрнст Себастьян
|1
|0.05
|Тойхерт Седрик
|1
|0.05
|Кайзер Доминик
|1
|0.05
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.05
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.05
|Муслия Флоран
|1
|0.05
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|12 (2)
|0.55
|Пфайффер Лука
|12
|0.55
|Кемпе Тобиас
|3 (1)
|0.14
|Сейдель Аарон
|3
|0.14
|Холланд Фабиан
|2
|0.09
|Карич Эмир
|2
|0.09
|Ману Брайдон
|2
|0.09
|Голлер Беньямин
|2
|0.09
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.09
|Гьясула Клаус
|1
|0.05
|Хонзак Матиас
|1
|0.05
|Пфайффер Патрик
|1
|0.05
|Скарке Тим
|1
|0.05
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|6
|1
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Штольце Себастьян
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|8
|0
|Бадер Маттиас
|5
|0
|Пфайффер Патрик
|5
|0
|Кемпе Тобиас
|4
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Ишервуд Томас
|2
|0
|Скарке Тим
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
24
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
22%
5
21%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
3
33%
3
13%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
2
22%
4
17%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
6
38%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
15%
2
9%
76-90
Пропущено
16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
3
21%
1-15
7
44%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Забито
22
46
13 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
4
18%
8
17%
1-15
3
14%
5
11%
16-30
6
27%
10
22%
31-45
5
23%
6
13%
46-60
0
0%
11
24%
61-75
4
18%
6
13%
76-90
Пропущено
28
30
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
1
4%
4
13%
1-15
8
29%
6
20%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
7
25%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3
Дармштадт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2
Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|2.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|3.
|Гамбург
|Заявка
|22
|10
|10
|2
|41 - 20
|40
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 29
|40
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|28 - 28
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|43 - 27
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|8.
|Падерборн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 28
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|42 - 35
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|38 - 35
|29
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 32
|25
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|24 - 39
|24
|15.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 31
|23
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|20 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|7.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|7.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7