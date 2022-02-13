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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
2:2
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Штольце Себастьян
20' Желтая карточка
Бадер Маттиас
1:1
35' Гол
Тойхерт Седрик
49' Желтая карточка
Холланд Фабиан
2:1
51' Гол
Бёрнер Юлиан
60' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
2:2
61' Гол
Сейдель Аарон
64' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
81' Желтая карточка
Ишервуд Томас
84' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
90' Желтая карточка
Гьясула Клаус
90'+4
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
14
Бейер
Максимилиан
37
Керк
Себастьян
22
Штольце
Себастьян
15
Тойхерт
Седрик
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
18
Хонзак
Матиас
16
Пфайффер
Лука
9
Титц
Филлип
Ганновер 96
4-2-3-1
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Дармштадт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
4:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б
1:2
К
2:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 5 0.23
Майна Линтон 4 0.18
Дукш Марвин 2 0.09
Бейер Максимилиан 2 0.09
Эрнст Себастьян 1 0.05
Тойхерт Седрик 1 0.05
Кайзер Доминик 1 0.05
Бёрнер Юлиан 1 0.05
Вайдандт Хендрик 1 0.05
Муслия Флоран 1 0.05
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.55
Пфайффер Лука 12 0.55
Кемпе Тобиас 3 (1) 0.14
Сейдель Аарон 3 0.14
Холланд Фабиан 2 0.09
Карич Эмир 2 0.09
Ману Брайдон 2 0.09
Голлер Беньямин 2 0.09
Шнелльхардт Фабиан 2 0.09
Гьясула Клаус 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Пфайффер Патрик 1 0.05
Скарке Тим 1 0.05
Бадер Маттиас 0 0
Берко Эрих 0 0
Мелем Марвин 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 6 1
Ондуа Гаэль 5 0
Эрнст Себастьян 5 0
Хульт Никлас 3 0
Дем Янник 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Штольце Себастьян 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Франке Марсель 1 0
Димерс Марк 1 0
Окс Филипп 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 8 0
Бадер Маттиас 5 0
Пфайффер Патрик 5 0
Кемпе Тобиас 4 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Скарке Тим 2 0
Титц Филлип 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
24
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
22%
5
21%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
3
33%
3
13%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
7
29%
29%
61-75
2
22%
4
17%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
6
38%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
2
15%
3
14%
1-15
2
15%
4
18%
16-30
3
23%
7
32%
31-45
4
31%
2
9%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Пропущено

16
14
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
6%
3
21%
1-15
7
44%
2
14%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Забито

22
46
13 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
4
18%
8
17%
1-15
3
14%
5
11%
16-30
6
27%
10
22%
31-45
5
23%
6
13%
46-60
0
0%
11
24%
61-75
4
18%
6
13%
76-90

Пропущено

28
30
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
1
4%
4
13%
1-15
8
29%
6
20%
16-30
4
14%
5
17%
31-45
4
14%
3
10%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
7
25%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1
Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3
Дармштадт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2
Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
2. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
3. Гамбург Заявка 22 10 10 2 41 - 20 40
4. Дармштадт Заявка 22 12 4 6 47 - 29 40
5. Хайденхайм Заявка 22 11 4 7 28 - 28 37
6. Шальке 04 Заявка 22 11 4 7 43 - 27 37
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 22 8 8 6 38 - 28 32
9. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ Заявка 22 7 8 7 38 - 35 29
12. Динамо Дрезден Заявка 22 7 4 11 22 - 30 25
13. Ганновер 96 Заявка 22 6 7 9 18 - 32 25
14. Зандхаузен Заявка 22 6 6 10 24 - 39 24
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна Заявка 22 6 5 11 25 - 31 23
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 22 3 5 14 20 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
6. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
7. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
11. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Фортуна Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
6. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
12. Хайденхайм Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Тойхерт Седрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Бадер Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Штольце Себастьян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Ганновер 96 2:2 Дармштадт онлайн


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