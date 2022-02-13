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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
2:1
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
0:1
42' Гол
Идризи Бленди
1:1
47' Гол
Нарей Халед
2:1
56' Гол
Хеннингс Роувен
78' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
89' Желтая карточка
Хоффманн Андре
90'+5
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
34
Николя
Гавори
8
Пётровски
Якуб
31
Зоботка
Марсель
20
Нарей
Халед
10
Гинчек
Даниэль
23
Аппелькамп
Синта
28
Хеннингс
Роувен
30
Фрайсль
Мартин
3
Итакура
Ко
33
Тиау
Малик
35
Каминьски
Марцин
11
Бюльтер
Мариус
4
Палссон
Виктор
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
36
Идризи
Бленди
9
Теродде
Симон
21
Пирингер
Марвин
Фортуна
4-2-3-1
Шальке 04
3-3-2-2

История личных встреч

Фортуна
Шальке 04

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Б2
3:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
0:4
К
4:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 10 (3) 0.45
Нарей Халед 6 0.27
Боженик Роберт 2 0.09
Кларер Кристоф 2 0.09
Петерсон Кристофер 1 0.05
Хоффманн Андре 1 0.05
Циммерман Маттиас 1 0.05
Аппелькамп Синта 1 0.05
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Гинчек Даниэль 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 15 0.68
Бюльтер Мариус 6 0.27
Оуведжан Томас 3 0.14
Пирингер Марвин 2 0.09
Саласар Родриго 2 0.09
Каминьски Марцин 2 0.09
Латца Данни 2 0.09
Итакура Ко 2 0.09
Дрекслер Доминик 1 0.05
Виннхейм Андреас 1 0.05
Чурлинов Дарко 1 0.05
Айдин Мехмет 1 0.05
Идризи Бленди 1 0.05
Тиау Малик 1 0.05
Палссон Виктор 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 4 0
Зоботка Марсель 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Приб Эдгар 2 1
Петерсон Кристофер 2 1
Бодзек Адам 3 0
Неделку Драгош 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Де Вейс Йорди 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Боженик Роберт 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Хоффманн Андре 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Нарей Халед 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Саласар Родриго 4 0
Каминьски Марцин 3 0
Флик Флориан 3 0
Теродде Симон 2 0
Латца Данни 2 0
Дрекслер Доминик 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Виннхейм Андреас 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Тиау Малик 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
5
38%
2
12%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
4
24%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
1
9%
9
39%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
4
21%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
7
47%
5
26%
76-90

Забито

24
40
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 12
7 Не забивали 1
2
8%
4
10%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
4
17%
5
13%
31-45
8
33%
4
10%
46-60
5
21%
10
25%
61-75
3
13%
13
33%
76-90

Пропущено

32
30
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
6
19%
6
20%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
5
16%
6
20%
61-75
11
34%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0
Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1
Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 22 12 5 5 45 - 31 41
2. Вердер Заявка 22 12 5 5 43 - 30 41
3. Гамбург Заявка 22 10 10 2 41 - 20 40
4. Дармштадт Заявка 22 12 4 6 47 - 29 40
5. Хайденхайм Заявка 22 11 4 7 28 - 28 37
6. Шальке 04 Заявка 22 11 4 7 43 - 27 37
7. Нюрнберг Заявка 22 9 6 7 30 - 32 33
8. Падерборн Заявка 22 8 8 6 38 - 28 32
9. Ян Заявка 22 9 4 9 42 - 35 31
10. Хольштайн Киль Заявка 22 8 7 7 30 - 34 31
11. Карлсруэ Заявка 22 7 8 7 38 - 35 29
12. Динамо Дрезден Заявка 22 7 4 11 22 - 30 25
13. Ганновер 96 Заявка 22 6 7 9 18 - 32 25
14. Зандхаузен Заявка 22 6 6 10 24 - 39 24
15. Ганза Заявка 22 6 6 10 26 - 35 24
16. Фортуна Заявка 22 6 5 11 25 - 31 23
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 22 3 6 13 19 - 42 15
18. Ингольштадт Заявка 22 3 5 14 20 - 41 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Гамбург Заявка 12 6 6 0 24 - 11 24
3. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Карлсруэ Заявка 12 5 4 3 24 - 18 19
6. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
7. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
8. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
9. Ян Заявка 12 5 2 5 27 - 22 17
10. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
11. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 4 4 8 - 13 13
13. Падерборн Заявка 12 2 4 6 15 - 18 10
14. Фортуна Заявка 11 2 4 5 14 - 16 10
15. Ганза Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 2 2 8 10 - 23 8
17. Ингольштадт Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 12 7 2 3 24 - 20 23
2. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
3. Дармштадт Заявка 12 6 3 3 24 - 16 21
4. Зандхаузен Заявка 12 5 3 4 16 - 18 18
5. Шальке 04 Заявка 11 5 2 4 17 - 11 17
6. Нюрнберг Заявка 11 4 4 3 15 - 18 16
7. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
8. Санкт-Паули Заявка 12 4 3 5 17 - 22 15
9. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
10. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Хольштайн Киль Заявка 11 3 5 3 16 - 18 14
12. Хайденхайм Заявка 11 4 1 6 10 - 18 13
13. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 12 2 3 7 8 - 19 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Идризи Бленди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 2:1 Шальке 04 онлайн


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