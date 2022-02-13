Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
0:1
42' ГолИдризи Бленди
1:1
47' ГолНарей Халед
2:1
56' ГолХеннингс Роувен
78' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
89' Желтая карточкаХоффманн Андре
Ход матча
42'
0:1
47'
1:1
56'
2:1
78'
86'
89'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
53 Владение мячом, % 47
20
Нарей
Халед
33
Тиау
Малик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ли Дон-ГенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
История личных встреч
Фортуна
Шальке 04
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|10 (3)
|0.45
|Нарей Халед
|6
|0.27
|Боженик Роберт
|2
|0.09
|Кларер Кристоф
|2
|0.09
|Петерсон Кристофер
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Гинчек Даниэль
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|15
|0.68
|Бюльтер Мариус
|6
|0.27
|Оуведжан Томас
|3
|0.14
|Пирингер Марвин
|2
|0.09
|Саласар Родриго
|2
|0.09
|Каминьски Марцин
|2
|0.09
|Латца Данни
|2
|0.09
|Итакура Ко
|2
|0.09
|Дрекслер Доминик
|1
|0.05
|Виннхейм Андреас
|1
|0.05
|Чурлинов Дарко
|1
|0.05
|Айдин Мехмет
|1
|0.05
|Идризи Бленди
|1
|0.05
|Тиау Малик
|1
|0.05
|Палссон Виктор
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|Зоботка Марсель
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Бодзек Адам
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Саласар Родриго
|4
|0
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Флик Флориан
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Тиау Малик
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
5
38%
2
12%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
4
24%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
18%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
3
18%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
1
4%
31-45
3
27%
2
9%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
1
9%
9
39%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
7%
4
21%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
7
47%
5
26%
76-90
Забито
24
40
8 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 12
7 Не забивали 1
2
8%
4
10%
1-15
2
8%
4
10%
16-30
4
17%
5
13%
31-45
8
33%
4
10%
46-60
5
21%
10
25%
61-75
3
13%
13
33%
76-90
Пропущено
32
30
13 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 15
6
19%
6
20%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
3
9%
2
7%
31-45
3
9%
6
20%
46-60
5
16%
6
20%
61-75
11
34%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0
Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1
Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|45 - 31
|41
|2.
|Вердер
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|43 - 30
|41
|3.
|Гамбург
|Заявка
|22
|10
|10
|2
|41 - 20
|40
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|47 - 29
|40
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|28 - 28
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|43 - 27
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 32
|33
|8.
|Падерборн
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|38 - 28
|32
|9.
|Ян
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|42 - 35
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|30 - 34
|31
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|38 - 35
|29
|12.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|22 - 30
|25
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|18 - 32
|25
|14.
|Зандхаузен
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|24 - 39
|24
|15.
|Ганза
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 35
|24
|16.
|Фортуна
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 31
|23
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 42
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|20 - 41
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Гамбург
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|24 - 11
|24
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 18
|19
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 13
|19
|7.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|27 - 22
|17
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 16
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 13
|13
|13.
|Падерборн
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|14.
|Фортуна
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 16
|10
|15.
|Ганза
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|24 - 20
|23
|2.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 18
|18
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 18
|16
|7.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 9
|16
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 22
|15
|9.
|Ганза
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|13.
|Фортуна
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 19
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7