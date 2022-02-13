Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
26 Владение мячом, % 74
21
Тораль
Хон
19
Алекс
Соареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Алекс СоарешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Корреа ХорхеНападающий
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
ОФИ
Волос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.29
|Лампру Лазарос
|4 (1)
|0.19
|Luis Gallegos
|2
|0.1
|Тораль Хон
|2
|0.1
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.1
|Цилианидис Космас
|2
|0.1
|Вурос Праксителис
|1
|0.05
|Наби Адил
|1
|0.05
|Феллипе Луис
|1
|0.05
|Камау Брюс
|1
|0.05
|Селимович Вахид
|1
|0.05
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.05
|Диамантис Апостолос
|1
|0.05
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
|Ус Абдул Рахман
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|13 (3)
|0.62
|Бартоло Хулиан
|4
|0.19
|Nicolas Oroz
|4
|0.19
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.1
|Kevin Rosero
|2
|0.1
|Нинис Сотирис
|1
|0.05
|Феррари Франко
|1
|0.05
|Регаттен Адриен
|1
|0.05
|Алекс Соареш
|1
|0.05
|Фернандес Пауло
|1
|0.05
|Корреа Хорхе
|1
|0.05
|Гюлен Левент
|1
|0.05
|Терезиу Александрос
|1
|0.05
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|8
|0
|Мельядо Мигель
|8
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|7
|0
|Маринакис Никос
|5
|0
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Балояннис Константинос
|3
|0
|Яннулис Костас
|2
|0
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Лампру Лазарос
|2
|0
|Селимович Вахид
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|7
|0
|Баррьентос Жан
|4
|1
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Клейман Борис
|5
|0
|Franco Romero1
|5
|0
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Фернандес Пауло
|4
|0
|Ван Веерт Том
|2
|1
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Алекс Соареш
|3
|0
|Бартоло Хулиан
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Терезиу Александрос
|2
|0
|Алхо Николай
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
19%
3
16%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
7
44%
6
32%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
17%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
6
33%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
17%
3
16%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Пропущено
10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
20%
2
12%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
40%
3
18%
76-90
Забито
26
34
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
5
19%
5
15%
1-15
6
23%
4
12%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
7
27%
12
35%
76-90
Пропущено
28
36
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
5
18%
5
14%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
4
14%
9
25%
31-45
7
25%
6
17%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
7
25%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0
Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3
Волос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|21
|14
|2
|5
|45 - 22
|44
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|6.
|Астерас
|21
|9
|5
|7
|23 - 18
|32
|7.
|ОФИ
|0:0
|22
|7
|9
|6
|27 - 27
|30
|8.
|Панатинаикос
|21
|9
|3
|9
|31 - 20
|30
|9.
|Волос
|0:0
|22
|8
|5
|9
|33 - 37
|29
|10.
|Панетоликос
|22
|6
|4
|12
|23 - 38
|22
|11.
|Ионикос
|22
|5
|6
|11
|20 - 31
|21
|12.
|Ламия
|20
|4
|6
|10
|18 - 27
|18
|13.
|Атромитос
|19
|3
|4
|12
|19 - 38
|13
|14.
|Аполлон Смирнис
|21
|1
|7
|13
|7 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|ПАОК
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|3.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Астерас
|12
|7
|1
|4
|16 - 10
|22
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|Волос
|0:0
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|ОФИ
|0:0
|12
|3
|6
|3
|16 - 18
|15
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Атромитос
|9
|3
|1
|5
|12 - 15
|10
|12.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Аполлон Смирнис
|11
|1
|6
|4
|4 - 11
|9
|14.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|0:0
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|12
|4
|2
|6
|14 - 23
|14
|8.
|Волос
|0:0
|11
|3
|4
|4
|18 - 20
|13
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|6 - 10
|9
|11.
|Ионикос
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|12.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1