Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Волос
0' 14'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 26 Владение мячом, % 74
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Волос
2.00
3.70
4.60
Все Коэффициенты
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
18
Яннулис
Костас
38
Балояннис
Константинос
29
Мельядо
Мигель
33
Де
Гузман
Джонатан
7
Лампру
Лазарос
21
Тораль
Хон
8
Нейра
Хуан
17
Дурмишай
Фиорин
55
Клейман
Борис
27
Franco
Romero1
4
Гюлен
Левент
3
Алхо
Николай
19
Алекс
Соареш
26
Феррари
Франко
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
14
Баррьентос
Жан
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
ОФИ
4-2-3-1
Волос
5-4-1

История личных встреч

ОФИ
Волос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
1:2
К
1:1
К
2:0
С
1:4
С
1:2
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 6 (2) 0.29
Лампру Лазарос 4 (1) 0.19
Luis Gallegos 2 0.1
Тораль Хон 2 0.1
Дурмишай Фиорин 2 0.1
Цилианидис Космас 2 0.1
Вурос Праксителис 1 0.05
Наби Адил 1 0.05
Феллипе Луис 1 0.05
Камау Брюс 1 0.05
Селимович Вахид 1 0.05
Пасалидис Триантафиллос 1 0.05
Диамантис Апостолос 1 0.05
Де Гузман Джонатан 0 0
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Ус Абдул Рахман 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.62
Бартоло Хулиан 4 0.19
Nicolas Oroz 4 0.19
Ринер Жан-Пьер 2 0.1
Kevin Rosero 2 0.1
Нинис Сотирис 1 0.05
Феррари Франко 1 0.05
Регаттен Адриен 1 0.05
Алекс Соареш 1 0.05
Фернандес Пауло 1 0.05
Корреа Хорхе 1 0.05
Гюлен Левент 1 0.05
Терезиу Александрос 1 0.05
Баррьентос Жан 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 8 0
Мельядо Мигель 8 0
Пасалидис Триантафиллос 7 0
Маринакис Никос 5 0
Вурос Праксителис 5 0
Luis Gallegos 5 0
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Балояннис Константинос 3 0
Яннулис Костас 2 0
Кастаньос Люк 2 0
Тораль Хон 2 0
Лампру Лазарос 2 0
Селимович Вахид 2 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 7 0
Баррьентос Жан 4 1
Грильо Фаусто 4 1
Клейман Борис 5 0
Franco Romero1 5 0
Цоканис Тасос 4 0
Фернандес Пауло 4 0
Ван Веерт Том 2 1
Нинис Сотирис 3 0
Алекс Соареш 3 0
Бартоло Хулиан 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Ринер Жан-Пьер 2 0
Emiliano Purita 2 0
Терезиу Александрос 2 0
Алхо Николай 1 0
Гюлен Левент 1 0
Nicolas Oroz 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
3
19%
3
16%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
7
44%
6
32%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
17%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
6
33%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
17%
3
16%
76-90

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
20%
2
12%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
1
10%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Забито

26
34
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
5
19%
5
15%
1-15
6
23%
4
12%
16-30
3
12%
5
15%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
7
27%
12
35%
76-90

Пропущено

28
36
12 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
5
18%
5
14%
1-15
3
11%
4
11%
16-30
4
14%
9
25%
31-45
7
25%
6
17%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
7
25%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0
Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3
Волос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4
Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 21 14 2 5 45 - 22 44
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
6. Астерас 21 9 5 7 23 - 18 32
7. ОФИ 0:0 22 7 9 6 27 - 27 30
8. Панатинаикос 21 9 3 9 31 - 20 30
9. Волос 0:0 22 8 5 9 33 - 37 29
10. Панетоликос 22 6 4 12 23 - 38 22
11. Ионикос 22 5 6 11 20 - 31 21
12. Ламия 20 4 6 10 18 - 27 18
13. Атромитос 19 3 4 12 19 - 38 13
14. Аполлон Смирнис 21 1 7 13 7 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. ПАОК 11 7 2 2 23 - 12 23
3. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
4. Астерас 12 7 1 4 16 - 10 22
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 0:0 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 0:0 12 3 6 3 16 - 18 15
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Атромитос 9 3 1 5 12 - 15 10
12. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Аполлон Смирнис 11 1 6 4 4 - 11 9
14. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 0:0 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 12 4 2 6 14 - 23 14
8. Волос 0:0 11 3 4 4 18 - 20 13
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 10 2 3 5 6 - 10 9
11. Ионикос 12 2 3 7 11 - 19 9
12. Панатинаикос 10 2 1 7 9 - 14 7
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Волос
2.00
3.70
4.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ОФИ 0:0 Волос онлайн


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ОФИ
Волос

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