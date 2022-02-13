Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Стад де Суиз
0:1
22' ГолЛанг Михаэль
1:1
39' ГолСьерро Венсан
43' Желтая карточкаЛефор Жордан
54' Желтая карточкаБургер Ваутер
55' Желтая карточкаГарсия Улиссес
60' Вторая желтая карточкаБургер Ваутер
2:1
69' ГолНгамале Муми
3:1
71' ГолСибачо Жордан
78' Желтая карточкаФрай Фабиан
80' Вторая желтая карточкаГарсия Улиссес
Ход матча
22'
0:1
39'
1:1
43'
54'
55'
60'
69'
2:1
71'
3:1
78'
80'
81'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
47 Владение мячом, % 53
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Lewin Blum
-
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианНападающий
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
История личных встреч
Янг Бойз
Базель
32 матча
71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
40.6%
3.1%
18 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
28.1%
9.4%
20 побед 9 ничьих 0 побед
28 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 19 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 21 победа
60 матчей
38.3%
25%
36.7%
23 победы 15 ничьих 22 победы
Первый тайм
30%
38.3%
31.7%
18 побед 23 ничьи 19 побед
Второй тайм
33.3%
31.7%
35%
20 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|14 (2)
|0.67
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.43
|Канга Вилфрид
|8
|0.38
|Элиа Мешак
|5
|0.24
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.19
|Эбишер Мишель
|2
|0.1
|Ридер Фабиан
|1
|0.05
|Сулеймани Миралем
|1
|0.05
|Мамбимби Феликс
|1
|0.05
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|Хефти Сильван
|1
|0.05
|Сьерро Венсан
|1
|0.05
|Али Мохамед
|1
|0.05
|Мартинс Кристофер
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.67
|Миллар Лиам
|5
|0.24
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.19
|Штокер Валентин
|3
|0.14
|Касами Пайтим
|3
|0.14
|Ндой Дан
|3
|0.14
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.14
|Жегрова Эдон
|2
|0.1
|Лопес Серхио
|2
|0.1
|Малес Дариан
|1
|0.05
|Паласиос Матиас
|1
|0.05
|Ланг Михаэль
|1
|0.05
|Петретта Рауль
|1
|0.05
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Лаупер Сандро
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Гарсия Улиссес
|3
|1
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Лефор Жордан
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Фрай Фабиан
|5
|0
|Джака Таулант
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
20
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
15%
2
10%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
10%
6
30%
46-60
5
25%
2
10%
61-75
7
35%
5
25%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
27
24
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
7%
3
13%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
4
15%
7
29%
29%
31-45
7
26%
4
17%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
5
19%
3
13%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
5
36%
7
58%
76-90
Забито
47
44
16 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
5
11%
5
11%
1-15
6
13%
5
11%
16-30
5
11%
10
23%
31-45
9
19%
10
23%
46-60
10
21%
6
14%
61-75
12
26%
8
18%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
2
8%
2
9%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
2
8%
6
27%
46-60
4
16%
2
9%
61-75
8
32%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2
Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0
Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|20
|14
|4
|2
|47 - 27
|46
|2.
|Янг Бойз
|3:1
|21
|11
|6
|4
|50 - 26
|39
|3.
|Базель
|1:3
|21
|9
|10
|2
|45 - 25
|37
|4.
|Лугано
|20
|10
|3
|7
|27 - 26
|33
|5.
|Серветт
|21
|8
|4
|9
|34 - 39
|28
|6.
|Грасcхоппер
|21
|6
|8
|7
|35 - 31
|26
|7.
|Сьон
|20
|7
|4
|9
|29 - 38
|25
|8.
|Санкт-Галлен
|21
|6
|5
|10
|35 - 44
|23
|9.
|Лозанна-Спорт
|21
|2
|6
|13
|19 - 45
|12
|10.
|Люцерн
|20
|1
|8
|11
|21 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|3:1
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|3.
|Лугано
|10
|6
|2
|2
|15 - 13
|20
|4.
|Базель
|1:3
|10
|4
|5
|1
|24 - 12
|17
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Санкт-Галлен
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|7.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|9.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|3
|7
|11 - 28
|6
|10.
|Люцерн
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:3
|11
|5
|5
|1
|21 - 13
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|3:1
|10
|4
|3
|3
|27 - 14
|15
|4.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|16 - 20
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|10.
|Люцерн
|10
|0
|6
|4
|10 - 20
|6