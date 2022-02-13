Олимпиада 2022
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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
3:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
22' Гол
Ланг Михаэль
1:1
39' Гол
Сьерро Венсан
43' Желтая карточка
Лефор Жордан
54' Желтая карточка
Бургер Ваутер
55' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
60' Вторая желтая карточка
Бургер Ваутер
2:1
69' Гол
Нгамале Муми
3:1
71' Гол
Сибачо Жордан
78' Желтая карточка
Фрай Фабиан
80' Вторая желтая карточка
Гарсия Улиссес
90'+5
1
Расьоппи
Антони
24
Масейрас
Кентен
30
Лаупер
Сандро
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
10
Сулеймани
Миралем
9
Канга
Вилфрид
17
Сибачо
Жордан
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
3
Каттербах
Ноа
20
Фрай
Фабиан
35
Паласиос
Матиас
27
Ндой
Дан
9
Эспозито
Себастьяно
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
Янг Бойз
4-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Базель

32 матча

71.9%
28.1%
23 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
40.6%
3.1%
18 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
28.1%
9.4%
20 побед 9 ничьих 0 побед

28 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 21 победа

60 матчей

38.3%
25%
36.7%
23 победы 15 ничьих 22 победы

Первый тайм

30%
38.3%
31.7%
18 побед 23 ничьи 19 побед

Второй тайм

33.3%
31.7%
35%
20 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 14 (2) 0.67
Фасснахт Кристиан 9 0.43
Канга Вилфрид 8 0.38
Элиа Мешак 5 0.24
Нгамале Муми 4 (2) 0.19
Эбишер Мишель 2 0.1
Ридер Фабиан 1 0.05
Сулеймани Миралем 1 0.05
Мамбимби Феликс 1 0.05
Гарсия Улиссес 1 0.05
Хефти Сильван 1 0.05
Сьерро Венсан 1 0.05
Али Мохамед 1 0.05
Мартинс Кристофер 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.67
Миллар Лиам 5 0.24
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.19
Штокер Валентин 3 0.14
Касами Пайтим 3 0.14
Ндой Дан 3 0.14
Фрай Фабиан 3 (1) 0.14
Жегрова Эдон 2 0.1
Лопес Серхио 2 0.1
Малес Дариан 1 0.05
Паласиос Матиас 1 0.05
Ланг Михаэль 1 0.05
Петретта Рауль 1 0.05
Джюмарт Эрай 1 0.05
Каттербах Ноа 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 5 0
Лаупер Сандро 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Гарсия Улиссес 3 1
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Лефор Жордан 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 6 1
Фрай Фабиан 5 0
Джака Таулант 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Касами Пайтим 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Чалов Фёдор 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
21
7 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
7
30%
2
10%
61-75
7
30%
5
24%
76-90

Пропущено

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Забито

27
24
10 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
2
7%
3
13%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
4
15%
7
29%
29%
31-45
7
26%
4
17%
46-60
5
19%
4
17%
61-75
5
19%
3
13%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
5
36%
7
58%
76-90

Забито

50
45
17 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
5
10%
5
11%
1-15
6
12%
6
13%
16-30
6
12%
10
22%
31-45
9
18%
10
22%
46-60
12
24%
6
13%
61-75
12
24%
8
18%
76-90

Пропущено

26
25
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 17
2
8%
2
8%
1-15
7
27%
3
12%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
2
8%
6
24%
46-60
4
15%
4
16%
61-75
8
31%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0
Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2
Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0
Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 21 15 4 2 48 - 27 49
2. Янг Бойз 21 11 6 4 50 - 26 39
3. Базель 21 9 10 2 45 - 25 37
4. Лугано 0:1 21 10 3 8 27 - 27 33
5. Серветт 21 8 4 9 34 - 39 28
6. Грасcхоппер 21 6 8 7 35 - 31 26
7. Сьон 0:1 21 7 4 10 29 - 39 25
8. Санкт-Галлен 21 6 5 10 35 - 44 23
9. Люцерн 1:0 21 2 8 11 22 - 41 14
10. Лозанна-Спорт 21 2 6 13 19 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 1:0 11 9 2 0 27 - 10 29
2. Янг Бойз 11 7 3 1 23 - 12 24
3. Лугано 0:1 10 6 2 2 15 - 13 20
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 0:1 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Санкт-Галлен 11 3 5 3 20 - 20 14
7. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
8. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
9. Люцерн 1:0 11 2 2 7 12 - 21 8
10. Лозанна-Спорт 11 1 3 7 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 5 5 1 21 - 13 20
2. Цюрих 1:0 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 10 4 3 3 27 - 14 15
4. Серветт 11 4 2 5 16 - 20 14
5. Лугано 0:1 11 4 1 6 12 - 14 13
6. Грасcхоппер 11 3 4 4 17 - 15 13
7. Сьон 0:1 11 2 3 6 15 - 28 9
8. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
10. Люцерн 1:0 10 0 6 4 10 - 20 6
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