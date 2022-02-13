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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
45' Гол
Кекчю Оркун
72'

Ход матча

45'
0:1
Кекчю Оркун
(Линссен Брайан)
62'
Ван дер Венне Рихард
Бакари Саид
 
67'
 
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
67'
 
Тоорнстра Йенс
Тиль Гус

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Фейеноорд
9.80
8.87
1.27
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
34
Ваутерс
Луук
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
Ваалвейк
3-4-1-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Ваалвейк
Фейеноорд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 0.36
Одгор Йенс 7 0.32
Бюттнер Александер 2 (1) 0.09
Штоккерс Финн 1 0.05
Ван дер Венне Рихард 1 0.05
Анита Вурнон 1 0.05
Бакари Саид 1 0.05
Гаари Жюрьен 1 0.05
Мёленстен Мелле 1 0.05
Кёйперс Рой 1 0.05
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.59
Линссен Брайан 11 0.5
Синистерра Луис 7 0.32
Кекчю Оркун 5 (2) 0.23
Дессерс Сириль 4 0.18
Тоорнстра Йенс 3 0.14
Джаханбакш Алиреза 3 0.14
Сенеси Маркос 2 0.09
Маласиа Тирелл 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Баннис Науфаль 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 6 0
Бюттнер Александер 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Адевойе Шоун 2 1
Ван дер Венне Рихард 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
22
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
4
18%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
1
10%
5
23%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
4
40%
5
23%
76-90

Пропущено

17
9
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
2
12%
2
22%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
6
35%
4
44%
46-60
4
24%
1
11%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

14
29
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
2
14%
7
24%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
5
36%
5
17%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
1
7%
7
24%
76-90

Пропущено

17
9
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
6
35%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
44%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Забито

24
51
15 В 1-м тайме 24
9 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 15
4 Не забивали 2
3
13%
7
14%
1-15
6
25%
6
12%
16-30
6
25%
11
22%
31-45
2
8%
10
20%
46-60
2
8%
5
10%
61-75
5
21%
12
24%
76-90

Пропущено

34
18
18 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
8
24%
2
11%
1-15
3
9%
2
11%
16-30
7
21%
5
28%
31-45
9
26%
4
22%
46-60
5
15%
3
17%
61-75
2
6%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3
Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 1:0 22 15 3 4 51 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 1:0 22 8 6 8 27 - 31 30
10. Херенвен 0:1 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 0:1 22 5 7 10 24 - 35 22
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 1:0 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 0:1 11 4 1 6 10 - 18 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 0:1 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 1:0 10 2 3 5 10 - 14 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 1:0 11 7 2 2 23 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 1:0 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 0:1 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 0:1 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Фейеноорд
9.80
8.87
1.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:1 Фейеноорд онлайн


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Ваалвейк
Фейеноорд

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