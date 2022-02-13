Первый тайм

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Команда Фейеноорд имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Кекчю Оркун из команды Фейеноорд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

45' Линссен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Яссин Оукили мяч отрикошетил от ворот

42' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Бакари Саид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Бакари Саид из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Крамер Михил из команды Ваалвейк сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Линссен Брайан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Джастин Бейло отбил мяч на угловой после удара Бакари Саид из штрафной площади.

37' Отличные скиллы показывает Одгор Йенс , обводя своих соперников

36' Удар от ворот произведет Ваалвейк

35' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мёленстен Мелле из команды Ваалвейк

35' Отличные скиллы показывает Синистерра Луис , обводя своих соперников

34' Удар от ворот произведет Ваалвейк

33' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Ваалвейк

27' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

25' Траунер Гернот из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

25' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

15' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Бакари Саид из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Ваалвейк

6' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Бакари Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бейло Юстин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ваалвейк начинает с центра поля