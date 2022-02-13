Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
0:1
45' ГолКекчю Оркун
0:2
89' ГолХендрикс Йоррит
Ход матча
45'
0:1
89'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ваутерс ЛуукПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
-
22 Бакари СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
История личных встреч
Ваалвейк
Фейеноорд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|8
|0.36
|Одгор Йенс
|7
|0.32
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.09
|Штоккерс Финн
|1
|0.05
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.05
|Анита Вурнон
|1
|0.05
|Бакари Саид
|1
|0.05
|Гаари Жюрьен
|1
|0.05
|Мёленстен Мелле
|1
|0.05
|Кёйперс Рой
|1
|0.05
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|13
|0.59
|Линссен Брайан
|11
|0.5
|Синистерра Луис
|7
|0.32
|Кекчю Оркун
|5 (2)
|0.23
|Дессерс Сириль
|4
|0.18
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.14
|Джаханбакш Алиреза
|3
|0.14
|Сенеси Маркос
|2
|0.09
|Маласиа Тирелл
|1
|0.05
|Эурснес Фредрик
|1
|0.05
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.05
|Баннис Науфаль
|1
|0.05
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|6
|0
|Бюттнер Александер
|5
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0
|Гаари Жюрьен
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
24
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
1
10%
7
29%
29%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
40%
6
25%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
6
32%
4
44%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Забито
14
29
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
2
14%
7
24%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
5
36%
5
17%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
1
7%
7
24%
76-90
Пропущено
17
9
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
6
35%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
44%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
1
6%
2
22%
76-90
Забито
24
53
15 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
13%
7
13%
1-15
6
25%
6
11%
16-30
6
25%
12
23%
31-45
2
8%
10
19%
46-60
2
8%
5
9%
61-75
5
21%
13
25%
76-90
Пропущено
36
18
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
8
22%
2
11%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
8
22%
5
28%
31-45
9
25%
4
22%
46-60
5
14%
3
17%
61-75
3
8%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3
Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|22
|17
|3
|2
|65 - 5
|54
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|22
|15
|3
|4
|52 - 19
|48
|4.
|АЗ Алкмаар
|22
|13
|3
|6
|43 - 26
|42
|5.
|Твенте
|0:1
|22
|12
|5
|5
|34 - 23
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|22
|8
|6
|8
|27 - 31
|30
|10.
|Херенвен
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|22
|5
|7
|10
|24 - 36
|22
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|15.
|Виллем II
|22
|6
|3
|13
|21 - 41
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|12
|9
|1
|2
|42 - 3
|28
|2.
|Фейеноорд
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|0:1
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|11
|4
|1
|6
|10 - 19
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1:0
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|2
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|0:1
|12
|6
|2
|4
|19 - 17
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Херенвен
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2