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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:2
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
45' Гол
Кекчю Оркун
0:2
89' Гол
Хендрикс Йоррит
90'+5

Ход матча

45'
0:1
Кекчю Оркун
(Линссен Брайан)
62'
Ван дер Венне Рихард
Бакари Саид
 
67'
 
Дессерс Сириль
Линссен Брайан
67'
 
Тоорнстра Йенс
Тиль Гус
72'
Штоккерс Финн
Крамер Михил
 
81'
Азхиль Айман
Анита Вурнон
 
81'
 
Хендрикс Йоррит
Синистерра Луис
81'
Бель-Хассани Иллиас
Yassin Oukili
 
85'
 
Педерсен Маркус Гольмгрен
Гертрейда Лютсхарел
89'
0:2
Хендрикс Йоррит
(Кекчю Оркун)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости матча
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
2
Гаари
Жюрьен
6
Анита
Вурнон
33
Yassin
Oukili
34
Ваутерс
Луук
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
22
Бакари
Саид
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
Ваалвейк
3-4-1-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Ваалвейк
Фейеноорд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 8 0.36
Одгор Йенс 7 0.32
Бюттнер Александер 2 (1) 0.09
Штоккерс Финн 1 0.05
Ван дер Венне Рихард 1 0.05
Анита Вурнон 1 0.05
Бакари Саид 1 0.05
Гаари Жюрьен 1 0.05
Мёленстен Мелле 1 0.05
Кёйперс Рой 1 0.05
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.59
Линссен Брайан 11 0.5
Синистерра Луис 7 0.32
Кекчю Оркун 5 (2) 0.23
Дессерс Сириль 4 0.18
Тоорнстра Йенс 3 0.14
Джаханбакш Алиреза 3 0.14
Сенеси Маркос 2 0.09
Маласиа Тирелл 1 0.05
Эурснес Фредрик 1 0.05
Хендрикс Йоррит 1 0.05
Баннис Науфаль 1 0.05
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 6 0
Бюттнер Александер 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Адевойе Шоун 2 1
Ван дер Венне Рихард 3 0
Гаари Жюрьен 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 4 0
Сенеси Маркос 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
4
17%
16-30
1
10%
7
29%
29%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
40%
6
25%
76-90

Пропущено

19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
6
32%
4
44%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

14
29
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 9
13 Не забивали 12
2
14%
7
24%
1-15
3
21%
2
7%
16-30
5
36%
5
17%
31-45
1
7%
5
17%
46-60
2
14%
3
10%
61-75
1
7%
7
24%
76-90

Пропущено

17
9
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
6
35%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
4
44%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
1
6%
2
22%
76-90

Забито

24
53
15 В 1-м тайме 25
9 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 16
5 Не забивали 2
3
13%
7
13%
1-15
6
25%
6
11%
16-30
6
25%
12
23%
31-45
2
8%
10
19%
46-60
2
8%
5
9%
61-75
5
21%
13
25%
76-90

Пропущено

36
18
19 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 11
8
22%
2
11%
1-15
3
8%
2
11%
16-30
8
22%
5
28%
31-45
9
25%
4
22%
46-60
5
14%
3
17%
61-75
3
8%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2
Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3
Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 22 17 3 2 65 - 5 54
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 0:1 22 12 5 5 34 - 23 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 22 8 6 8 27 - 31 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 22 5 7 10 24 - 36 22
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 12 9 1 2 42 - 3 28
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 0:1 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 0:1 12 6 2 4 19 - 17 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ваалвейк 0:2 Фейеноорд онлайн


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