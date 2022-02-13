Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
0:1
44' ГолВодганел Ян
46' Желтая карточкаДиарра Юба
51' Желтая карточкаВодганел Ян
60' Желтая карточкаКершбаум Роман
1:1
63' ГолХайль Юрген
71' Желтая карточкаФаркаш Патрик
Ход матча
44'
0:1
46'
51'
60'
63'
1:1
71'
31
Роттер
Томас
18
Штурм
Филипп
32
Диарра
Юба
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
История личных встреч
Хартберг
Адмира
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|8 (1)
|0.42
|Хорват Саша
|5
|0.26
|Афдияй Донис
|3
|0.16
|Ниманн Ноэль
|3
|0.16
|Хайль Юрген
|2
|0.11
|Роттер Томас
|2
|0.11
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.05
|Белакович Неманя
|1
|0.05
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.05
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0.05
|Штурм Филипп
|1
|0.05
|Matija Horvat
|1
|0.05
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.26
|Мустафа Сулиман
|3
|0.16
|Цвиршиц Штефан
|3
|0.16
|Бабуску Онурхан
|2
|0.11
|Форсагер Вильгельм
|2
|0.11
|Ганда Йосеф
|2
|0.11
|Patrick Monteiro
|1
|0.05
|Эбнер Томас
|1
|0.05
|Водганел Ян
|1
|0.05
|Хаусьелль Марко
|1
|0.05
|Айву Эмануэль
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Свете Рене
|4
|0
|Matija Horvat
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Гольнер Манфред
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукачевич Леонардо
|4
|1
|Форсагер Вильгельм
|5
|0
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Даткович Нико
|4
|0
|Малишек Лукас
|4
|0
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Эбнер Томас
|3
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Шмидль Филипп
|1
|1
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Ганда Йосеф
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Водганел Ян
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
46%
3
27%
76-90
Пропущено
16
16
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
25%
4
25%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
42%
6
67%
76-90
Забито
28
21
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
4
14%
3
14%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
9
32%
5
24%
76-90
Пропущено
28
25
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
5
18%
5
20%
1-15
6
21%
3
12%
16-30
6
21%
3
12%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
25%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1
Адмира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2
Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|19
|15
|3
|1
|44 - 13
|48
|2.
|Вольфсбергер
|19
|10
|4
|5
|33 - 29
|34
|3.
|Штурм
|19
|9
|5
|5
|39 - 28
|32
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|18
|6
|7
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Рапид Вена
|19
|6
|6
|7
|28 - 29
|24
|6.
|Аустрия Вена
|19
|5
|9
|5
|26 - 22
|24
|7.
|Рид
|19
|6
|6
|7
|25 - 36
|24
|8.
|Хартберг
|1:1
|19
|5
|7
|7
|29 - 29
|22
|9.
|ЛАСК
|18
|5
|5
|8
|23 - 26
|20
|10.
|Сваровски Тироль
|19
|4
|8
|7
|27 - 37
|20
|11.
|Адмира
|1:1
|19
|3
|8
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Альтах
|19
|3
|4
|12
|10 - 30
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|9
|8
|1
|0
|27 - 5
|25
|2.
|Вольфсбергер
|10
|6
|1
|3
|19 - 14
|19
|3.
|Рид
|9
|5
|4
|0
|16 - 11
|19
|4.
|Рапид Вена
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|5.
|Штурм
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|5
|1
|14 - 14
|14
|7.
|Сваровски Тироль
|10
|2
|6
|2
|17 - 14
|12
|8.
|Аустрия Вена
|9
|2
|5
|2
|13 - 11
|11
|9.
|ЛАСК
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|10.
|Хартберг
|1:1
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|Адмира
|1:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 9
|8
|12.
|Альтах
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Штурм
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|3.
|Вольфсбергер
|9
|4
|3
|2
|14 - 15
|15
|4.
|Аустрия Вена
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|5.
|Хартберг
|1:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|7.
|ЛАСК
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|8.
|Адмира
|1:1
|10
|1
|6
|3
|12 - 17
|9
|9.
|Рапид Вена
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|10.
|Сваровски Тироль
|9
|2
|2
|5
|10 - 23
|8
|11.
|Альтах
|9
|2
|2
|5
|5 - 12
|8
|12.
|Рид
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5