Олимпиада 2022
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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
1:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Адмира
0'
0:1
44' Гол
Водганел Ян
46' Желтая карточка
Диарра Юба
51' Желтая карточка
Водганел Ян
60' Желтая карточка
Кершбаум Роман
1:1
63' Гол
Хайль Юрген
71' Желтая карточка
Фаркаш Патрик
75'
21
Файст
Флориан
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
31
Роттер
Томас
14
Клем
Кристиан
18
Штурм
Филипп
32
Диарра
Юба
23
Кайнц
Тобиас
9
Айдын
Окан
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
3
Шмидль
Филипп
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
25
Эбнер
Томас
12
Малишек
Лукас
18
Водганел
Ян
8
Кершбаум
Роман
9
Мустафа
Сулиман
86
Stefano
Surdanovic
Хартберг
4-4-1-1
Адмира
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Адмира

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:1
ББЗВ
2:0
ББЗВ
0:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
4:1
ББЗВ
3:1
ББЗВ
2:1
Б
2:3
Б
0:1
ТМК
5:1
ТМК
0:0
ТМС
2:1
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.42
Хорват Саша 5 0.26
Афдияй Донис 3 0.16
Ниманн Ноэль 3 0.16
Хайль Юрген 2 0.11
Роттер Томас 2 0.11
Шмербок Марк-Андре 1 0.05
Белакович Неманя 1 0.05
Гольнер Манфред 1 (1) 0.05
Зоннляйтнер Марио 1 0.05
Штурм Филипп 1 0.05
Matija Horvat 1 0.05
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Лема Майкл Джон 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.26
Мустафа Сулиман 3 0.16
Цвиршиц Штефан 3 0.16
Бабуску Онурхан 2 0.11
Форсагер Вильгельм 2 0.11
Ганда Йосеф 2 0.11
Patrick Monteiro 1 0.05
Эбнер Томас 1 0.05
Водганел Ян 1 0.05
Хаусьелль Марко 1 0.05
Айву Эмануэль 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Афдияй Донис 4 0
Свете Рене 4 0
Matija Horvat 4 0
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Диарра Юба 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукачевич Леонардо 4 1
Форсагер Вильгельм 5 0
Бауэр Себастьян 3 1
Даткович Нико 4 0
Малишек Лукас 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Эбнер Томас 3 0
Кронбергер Лука 3 0
Шмидль Филипп 1 1
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Ганда Йосеф 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Водганел Ян 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
46%
3
27%
76-90

Пропущено

16
16
12 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
25%
4
25%
1-15
5
31%
3
19%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
42%
6
67%
76-90

Забито

28
21
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
4
14%
3
14%
1-15
5
18%
3
14%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
9
32%
5
24%
76-90

Пропущено

28
25
17 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
5
18%
5
20%
1-15
6
21%
3
12%
16-30
6
21%
3
12%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
7
25%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1
Адмира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2
Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Клагенфурт 18 6 7 5 26 - 27 25
5. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
6. Аустрия Вена 19 5 9 5 26 - 22 24
7. Рид 19 6 6 7 25 - 36 24
8. Хартберг 1:1 19 5 7 7 29 - 29 22
9. ЛАСК 18 5 5 8 23 - 26 20
10. Сваровски Тироль 19 4 8 7 27 - 37 20
11. Адмира 1:1 19 3 8 8 22 - 26 17
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
3. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 5 1 14 - 14 14
7. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
8. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
9. ЛАСК 9 3 2 4 10 - 10 11
10. Хартберг 1:1 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 1:1 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 1:1 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Аустрия Клагенфурт 9 3 2 4 12 - 13 11
7. ЛАСК 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Адмира 1:1 10 1 6 3 12 - 17 9
9. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
10. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Водганел Ян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Адмира
9.57
4.10
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 1:1 Адмира онлайн


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Хартберг
Адмира

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