Олимпиада 2022
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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
1:1
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
0:1
44' Гол
Водганел Ян
46' Желтая карточка
Диарра Юба
51' Желтая карточка
Водганел Ян
60' Желтая карточка
Кершбаум Роман
1:1
63' Гол
Хайль Юрген
71' Желтая карточка
Фаркаш Патрик
90'+7
21
Файст
Флориан
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
31
Роттер
Томас
14
Клем
Кристиан
18
Штурм
Филипп
32
Диарра
Юба
23
Кайнц
Тобиас
9
Айдын
Окан
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
3
Шмидль
Филипп
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
25
Эбнер
Томас
12
Малишек
Лукас
18
Водганел
Ян
8
Кершбаум
Роман
9
Мустафа
Сулиман
86
Stefano
Surdanovic
Хартберг
4-4-1-1
Адмира
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Адмира

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:1
ББЗВ
2:0
ББЗВ
0:1
Б
2:1
Б
2:3
Б
0:1
Б
4:1
ББЗВ
3:1
ББЗВ
2:1
Б
2:3
Б
0:1
ТМК
5:1
ТМК
0:0
ТМС
2:1
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.42
Хорват Саша 5 0.26
Хайль Юрген 3 0.16
Афдияй Донис 3 0.16
Ниманн Ноэль 3 0.16
Роттер Томас 2 0.11
Шмербок Марк-Андре 1 0.05
Белакович Неманя 1 0.05
Гольнер Манфред 1 (1) 0.05
Зоннляйтнер Марио 1 0.05
Штурм Филипп 1 0.05
Matija Horvat 1 0.05
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Лема Майкл Джон 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.26
Мустафа Сулиман 3 0.16
Цвиршиц Штефан 3 0.16
Бабуску Онурхан 2 0.11
Форсагер Вильгельм 2 0.11
Ганда Йосеф 2 0.11
Patrick Monteiro 1 0.05
Эбнер Томас 1 0.05
Водганел Ян 1 0.05
Хаусьелль Марко 1 0.05
Айву Эмануэль 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Афдияй Донис 4 0
Свете Рене 4 0
Matija Horvat 4 0
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Диарра Юба 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукачевич Леонардо 4 1
Форсагер Вильгельм 5 0
Бауэр Себастьян 3 1
Даткович Нико 4 0
Малишек Лукас 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Эбнер Томас 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Кронбергер Лука 3 0
Шмидль Филипп 1 1
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Ганда Йосеф 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Водганел Ян 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
6
43%
3
25%
76-90

Пропущено

17
17
13 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
24%
4
24%
1-15
5
29%
29%
3
18%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
2
12%
2
12%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
3
20%
1
10%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
3
30%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
42%
6
67%
76-90

Забито

29
22
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
14%
3
14%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
3
10%
2
9%
46-60
5
17%
5
23%
61-75
9
31%
5
23%
76-90

Пропущено

29
26
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
5
17%
5
19%
1-15
6
21%
3
12%
16-30
7
24%
3
12%
31-45
3
10%
3
12%
46-60
1
3%
4
15%
61-75
7
24%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1
Адмира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2
Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 19 15 3 1 44 - 13 48
2. Вольфсбергер 19 10 4 5 33 - 29 34
3. Штурм 19 9 5 5 39 - 28 32
4. Аустрия Клагенфурт 0:1 19 6 7 6 26 - 28 25
5. Рапид Вена 19 6 6 7 28 - 29 24
6. Аустрия Вена 19 5 9 5 26 - 22 24
7. Рид 19 6 6 7 25 - 36 24
8. ЛАСК 1:0 19 6 5 8 24 - 26 23
9. Хартберг 19 5 7 7 29 - 29 22
10. Сваровски Тироль 19 4 8 7 27 - 37 20
11. Адмира 19 3 8 8 22 - 26 17
12. Альтах 19 3 4 12 10 - 30 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 9 8 1 0 27 - 5 25
2. Вольфсбергер 10 6 1 3 19 - 14 19
3. Рид 9 5 4 0 16 - 11 19
4. Рапид Вена 10 5 1 4 18 - 14 16
5. Штурм 9 4 3 2 18 - 14 15
6. ЛАСК 1:0 10 4 2 4 11 - 10 14
7. Аустрия Клагенфурт 0:1 9 3 5 1 14 - 14 14
8. Сваровски Тироль 10 2 6 2 17 - 14 12
9. Аустрия Вена 9 2 5 2 13 - 11 11
10. Хартберг 10 2 4 4 14 - 17 10
11. Адмира 9 2 2 5 10 - 9 8
12. Альтах 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Штурм 10 5 2 3 21 - 14 17
3. Вольфсбергер 9 4 3 2 14 - 15 15
4. Аустрия Вена 10 3 4 3 13 - 11 13
5. Хартберг 9 3 3 3 15 - 12 12
6. Аустрия Клагенфурт 0:1 10 3 2 5 12 - 14 11
7. ЛАСК 1:0 9 2 3 4 13 - 16 9
8. Адмира 10 1 6 3 12 - 17 9
9. Рапид Вена 9 1 5 3 10 - 15 8
10. Сваровски Тироль 9 2 2 5 10 - 23 8
11. Альтах 9 2 2 5 5 - 12 8
12. Рид 10 1 2 7 9 - 25 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Водганел Ян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хартберг 1:1 Адмира онлайн


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