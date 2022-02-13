Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

48' Команда НЕК Неймеген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Дрешевич Ибрахим из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Дрешевич Ибрахим из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

45' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Удар от ворот произведет Херенвен

44' Удар от ворот произведет Херенвен

41' Фантастический гол, где все сам сделал Тавшан Элаис

41' Г О О О О Л - Тавшан Элаис забивает с левой ноги!

41' Баккер Ник из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

40' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Маттийс Брандерхорст отбил мяч на угловой после удара Ван Эвейк Милан из штрафной площади.

38' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Опасность! Хайе Том из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

36' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

35' Баккер Ник из команды Херенвен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Сим получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Де Йонг Сим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

25' Де Йонг Сим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Маттийс Брандерхорст отбил мяч на угловой после удара Хаяль Рами из штрафной площади.

24' Удар от ворот произведет Херенвен

23' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Херенвен выполняет удар от ворот.

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Плохо сыграл Окита Жонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Опасность! Хаяль Рами из команды Херенвен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

10' Сарр Амин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хороший удар издали нанес Сарр Амин , но отличный сейв сделал Маттийс Брандерхорст. Угловой.

6' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Херенвен начинает с центра поля