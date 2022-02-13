Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
8' Желтая карточка
Баррето Эдгар
0:1
41' Гол
Тавшан Элаис
53' Желтая карточка
Хайе Том
72'

Ход матча

8'
 
Баррето Эдгар
36'
Тахири Анас
Де Йонг Сим
 
41'
0:1
Тавшан Элаис
(Окита Жонатан)
53'
Хайе Том
 
61'
 
Вет Хавьер
Маттссон Магнус
61'
 
Пропер Дирк
Баррето Эдгар
67'
Мусаба Антони
Хаяль Рами
 
67'
Стеванович Филип
Мадсен Николас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
НЕК Неймеген
2.12
3.57
3.55
Все Коэффициенты
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
15
Баккер
Ник
17
Хаяль
Рами
29
Мадсен
Николас
33
Хайе
Том
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
6
Де
Йонг
Сим
1
Брандерхорст
Маттейс
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
16
Эль-Каруани
Суфьян
10
Окита
Жонатан
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
Херенвен
4-3-3
НЕК Неймеген
3-4-1-2

История личных встреч

Херенвен
НЕК Неймеген

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.32
Верман Йоэй 3 0.14
Халилович Тибор 3 0.14
Стеванович Филип 1 0.05
Баккер Ник 1 0.05
Хаяль Рами 1 0.05
Ван Эвейк Милан 1 0.05
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюин Джорди 5 (1) 0.23
Ali Akman 5 0.23
Тавшан Элаис 5 0.23
Окита Жонатан 4 0.18
Маттссон Магнус 3 0.14
Шоне Лассе 1 0.05
Вет Хавьер 1 0.05
Вердонк Калвин 1 0.05
Баррето Эдгар 1 0.05
Одентал Кас 1 0.05
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Хайе Том 1 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Баррето Эдгар 3 0
Шоне Лассе 3 0
Окита Жонатан 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Одентал Кас 3 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
3
27%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
22%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

18
27
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
5
28%
4
15%
1-15
1
6%
7
26%
16-30
3
17%
8
30%
30%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
5
28%
2
7%
76-90

Пропущено

32
30
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
6
19%
4
13%
1-15
4
13%
6
20%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
7
22%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 21 16 3 2 64 - 5 51
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 1:0 22 15 3 4 51 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 21 12 5 4 34 - 22 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 1:0 22 8 6 8 27 - 31 30
10. Херенвен 0:1 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 0:1 22 5 7 10 24 - 35 22
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 8 1 2 41 - 3 25
2. Фейеноорд 1:0 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 0:1 11 4 1 6 10 - 18 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 0:1 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 1:0 10 2 3 5 10 - 14 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 1:0 11 7 2 2 23 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 1:0 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 11 6 2 3 19 - 16 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 0:1 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 0:1 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
НЕК Неймеген
2.12
3.57
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Херенвен 0:1 НЕК Неймеген онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Херенвен
НЕК Неймеген

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 