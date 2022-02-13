Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Второй тайм: 72'
Стадион: Абе Ленстра
8' Желтая карточкаБаррето Эдгар
0:1
41' ГолТавшан Элаис
53' Желтая карточкаХайе Том
Ход матча
41'
0:1
53'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
17
Хаяль
Рами
33
Хайе
Том
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
28 Ван Рой БартПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
-
32 Nils Rossen
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
НЕК Неймеген
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.32
|Верман Йоэй
|3
|0.14
|Халилович Тибор
|3
|0.14
|Стеванович Филип
|1
|0.05
|Баккер Ник
|1
|0.05
|Хаяль Рами
|1
|0.05
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.05
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюин Джорди
|5 (1)
|0.23
|Ali Akman
|5
|0.23
|Тавшан Элаис
|5
|0.23
|Окита Жонатан
|4
|0.18
|Маттссон Магнус
|3
|0.14
|Шоне Лассе
|1
|0.05
|Вет Хавьер
|1
|0.05
|Вердонк Калвин
|1
|0.05
|Баррето Эдгар
|1
|0.05
|Одентал Кас
|1
|0.05
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Хайе Том
|1
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|1
|Баррето Эдгар
|3
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Тавшан Элаис
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Вет Хавьер
|2
|0
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
3
27%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
4
22%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
3
17%
3
19%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 14
8 Не забивали 4
5
28%
4
15%
1-15
1
6%
7
26%
16-30
3
17%
8
30%
30%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
5
28%
2
7%
76-90
Пропущено
32
30
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 14
6
19%
4
13%
1-15
4
13%
6
20%
16-30
3
9%
4
13%
31-45
5
16%
3
10%
46-60
7
22%
4
13%
61-75
7
22%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|21
|16
|3
|2
|64 - 5
|51
|2.
|ПСВ
|22
|16
|1
|5
|54 - 28
|49
|3.
|Фейеноорд
|1:0
|22
|15
|3
|4
|51 - 19
|48
|4.
|АЗ Алкмаар
|22
|13
|3
|6
|43 - 26
|42
|5.
|Твенте
|21
|12
|5
|4
|34 - 22
|41
|6.
|Витесс
|22
|11
|3
|8
|27 - 36
|36
|7.
|Утрехт
|22
|10
|5
|7
|39 - 29
|35
|8.
|Камбюр
|22
|9
|3
|10
|38 - 47
|30
|9.
|НЕК Неймеген
|1:0
|22
|8
|6
|8
|27 - 31
|30
|10.
|Херенвен
|0:1
|22
|7
|4
|11
|20 - 31
|25
|11.
|Гронинген
|22
|6
|7
|9
|25 - 31
|25
|12.
|Хераклес
|22
|6
|5
|11
|23 - 30
|23
|13.
|Ваалвейк
|0:1
|22
|5
|7
|10
|24 - 35
|22
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|22
|6
|4
|12
|22 - 38
|22
|15.
|Виллем II
|22
|6
|3
|13
|21 - 41
|21
|16.
|Фортуна Ситтард
|22
|5
|4
|13
|24 - 50
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|22
|3
|8
|11
|17 - 35
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|22
|4
|4
|14
|17 - 36
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|8
|1
|2
|41 - 3
|25
|2.
|Фейеноорд
|1:0
|11
|8
|1
|2
|28 - 10
|25
|3.
|ПСВ
|11
|8
|0
|3
|29 - 16
|24
|4.
|Утрехт
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|5.
|АЗ Алкмаар
|10
|7
|2
|1
|24 - 10
|23
|6.
|Твенте
|10
|6
|3
|1
|15 - 6
|21
|7.
|Хераклес
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|8.
|Витесс
|11
|4
|2
|5
|11 - 21
|14
|9.
|Камбюр
|11
|4
|1
|6
|21 - 25
|13
|10.
|Виллем II
|11
|4
|1
|6
|10 - 17
|13
|11.
|Ваалвейк
|0:1
|11
|4
|1
|6
|10 - 18
|13
|12.
|Гронинген
|11
|2
|6
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|4
|0
|7
|14 - 19
|12
|14.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|15.
|Херенвен
|0:1
|12
|3
|2
|7
|11 - 19
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|1:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|8
|2
|0
|23 - 2
|26
|2.
|ПСВ
|11
|8
|1
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Фейеноорд
|1:0
|11
|7
|2
|2
|23 - 9
|23
|4.
|Витесс
|11
|7
|1
|3
|16 - 15
|22
|5.
|НЕК Неймеген
|1:0
|12
|6
|3
|3
|17 - 17
|21
|6.
|Твенте
|11
|6
|2
|3
|19 - 16
|20
|7.
|АЗ Алкмаар
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|8.
|Камбюр
|11
|5
|2
|4
|17 - 22
|17
|9.
|Херенвен
|0:1
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Гронинген
|11
|4
|1
|6
|16 - 22
|13
|11.
|Утрехт
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|13.
|Ваалвейк
|0:1
|11
|1
|6
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Фортуна Ситтард
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|15.
|Виллем II
|11
|2
|2
|7
|11 - 24
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|11
|2
|1
|8
|10 - 24
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|10
|0
|2
|8
|6 - 17
|2