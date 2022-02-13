Олимпиада 2022
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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:1
Конец матча

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
8' Желтая карточка
Баррето Эдгар
0:1
41' Гол
Тавшан Элаис
53' Желтая карточка
Хайе Том
73' Желтая карточка
Ван Рой Барт
77' Желтая карточка
Ван Хойдонк Сидней
82' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
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Шоне Лассе
90' Желтая карточка
Шоне Лассе
90'+11

Ход матча

8'
 
Баррето Эдгар
36'
Тахири Анас
Де Йонг Сим
 
41'
0:1
Тавшан Элаис
(Окита Жонатан)
53'
Хайе Том
 
60'
 
Вет Хавьер
Маттссон Магнус
61'
 
Пропер Дирк
Баррето Эдгар
67'
Мусаба Антони
Хаяль Рами
 
67'
Стеванович Филип
Мадсен Николас
 
73'
 
Ван Рой Барт
74'
 
Дуэлунд Миккель
Окита Жонатан
77'
Ван Хойдонк Сидней
 
82'
Дрешевич Ибрахим
 
84'
 
Шоне Лассе
88'
 
Вердонк Калвин
Эль-Каруани Суфьян
90'
 
Шоне Лассе

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
15
Баккер
Ник
17
Хаяль
Рами
29
Мадсен
Николас
33
Хайе
Том
20
Ван
Хойдонк
Сидней
9
Сарр
Амин
6
Де
Йонг
Сим
1
Брандерхорст
Маттейс
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
8
Баррето
Эдгар
20
Шоне
Лассе
16
Эль-Каруани
Суфьян
10
Окита
Жонатан
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
Херенвен
4-3-3
НЕК Неймеген
3-4-1-2

История личных встреч

Херенвен
НЕК Неймеген

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.32
Верман Йоэй 3 0.14
Халилович Тибор 3 0.14
Стеванович Филип 1 0.05
Баккер Ник 1 0.05
Хаяль Рами 1 0.05
Ван Эвейк Милан 1 0.05
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюин Джорди 5 (1) 0.23
Ali Akman 5 0.23
Тавшан Элаис 5 0.23
Окита Жонатан 4 0.18
Маттссон Магнус 3 0.14
Шоне Лассе 1 0.05
Вет Хавьер 1 0.05
Вердонк Калвин 1 0.05
Баррето Эдгар 1 0.05
Одентал Кас 1 0.05
Дуэлунд Миккель 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 2 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 1
Шоне Лассе 4 0
Баррето Эдгар 3 0
Окита Жонатан 3 0
Ван Рой Барт 3 0
Тавшан Элаис 3 0
Одентал Кас 3 0
Вет Хавьер 2 0
Вердонк Калвин 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 10
15 Не забивали 10
3
27%
2
11%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
3
27%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
4
21%
3
19%
1-15
1
5%
4
25%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
5
31%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Забито

18
28
9 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 15
9 Не забивали 4
5
28%
4
14%
1-15
1
6%
7
25%
16-30
3
17%
9
32%
31-45
0
0%
5
18%
46-60
4
22%
1
4%
61-75
5
28%
2
7%
76-90

Пропущено

33
30
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 14
6
18%
4
13%
1-15
4
12%
6
20%
16-30
4
12%
4
13%
31-45
5
15%
3
10%
46-60
7
21%
4
13%
61-75
7
21%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0
Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 0:2 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2
НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 22 17 3 2 65 - 5 54
2. ПСВ 22 16 1 5 54 - 28 49
3. Фейеноорд 22 15 3 4 52 - 19 48
4. АЗ Алкмаар 22 13 3 6 43 - 26 42
5. Твенте 0:1 22 12 5 5 34 - 23 41
6. Витесс 22 11 3 8 27 - 36 36
7. Утрехт 22 10 5 7 39 - 29 35
8. Камбюр 22 9 3 10 38 - 47 30
9. НЕК Неймеген 22 8 6 8 27 - 31 30
10. Херенвен 22 7 4 11 20 - 31 25
11. Гронинген 22 6 7 9 25 - 31 25
12. Хераклес 22 6 5 11 23 - 30 23
13. Ваалвейк 22 5 7 10 24 - 36 22
14. Гоу Эхед Иглс 22 6 4 12 22 - 38 22
15. Виллем II 22 6 3 13 21 - 41 21
16. Фортуна Ситтард 22 5 4 13 24 - 50 19
17. Спарта Роттердам 22 3 8 11 17 - 35 17
18. ПЕК Зволле 22 4 4 14 17 - 36 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 12 9 1 2 42 - 3 28
2. Фейеноорд 11 8 1 2 28 - 10 25
3. ПСВ 11 8 0 3 29 - 16 24
4. Утрехт 11 7 3 1 26 - 12 24
5. АЗ Алкмаар 10 7 2 1 24 - 10 23
6. Твенте 0:1 10 6 3 1 15 - 6 21
7. Хераклес 12 6 3 3 17 - 13 21
8. Витесс 11 4 2 5 11 - 21 14
9. Камбюр 11 4 1 6 21 - 25 13
10. Виллем II 11 4 1 6 10 - 17 13
11. Ваалвейк 11 4 1 6 10 - 19 13
12. Гронинген 11 2 6 3 9 - 9 12
13. Гоу Эхед Иглс 11 4 0 7 14 - 19 12
14. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
15. Херенвен 12 3 2 7 11 - 19 11
16. Спарта Роттердам 12 2 5 5 10 - 17 11
17. НЕК Неймеген 10 2 3 5 10 - 14 9
18. ПЕК Зволле 11 2 3 6 7 - 12 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1:0 10 8 2 0 23 - 2 26
2. ПСВ 11 8 1 2 25 - 12 25
3. Фейеноорд 11 7 2 2 24 - 9 23
4. Витесс 11 7 1 3 16 - 15 22
5. НЕК Неймеген 12 6 3 3 17 - 17 21
6. Твенте 0:1 12 6 2 4 19 - 17 20
7. АЗ Алкмаар 12 6 1 5 19 - 16 19
8. Камбюр 11 5 2 4 17 - 22 17
9. Херенвен 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Гронинген 11 4 1 6 16 - 22 13
11. Утрехт 11 3 2 6 13 - 17 11
12. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 8 - 19 10
13. Ваалвейк 11 1 6 4 14 - 17 9
14. Фортуна Ситтард 12 2 2 8 11 - 27 8
15. Виллем II 11 2 2 7 11 - 24 8
16. ПЕК Зволле 11 2 1 8 10 - 24 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Хераклес 10 0 2 8 6 - 17 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 0:1 НЕК Неймеген онлайн


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