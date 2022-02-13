Второй тайм

101' Обе команды могли выиграть сегодня, но НЕК Неймеген вырывает победу

101' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Матч возобновится спорным мячом

100' Ох, нехорошо это выглядит. Сарр Амин получил травму и медбригада забирает его с поля.

99' Сарр Амин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

99' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

99' Пропер Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Шоне Лассе получил желтую карточку от судьи

97' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

97' После проверки VAR рефери не стал менять решения - НЕК Неймеген пробьет пенальти!

96' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

95' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Мусаба Антони из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

93' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

92' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Плохо сыграл Одентал Кас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды НЕК Неймеген отменен из-за положения "вне игры".

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Матч возобновлен

83' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи

81' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Маркес Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Удар от ворот произведет Херенвен

72' Вет Хавьер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Хавьер Мус отбил мяч на угловой после удара Вет Хавьер из штрафной площади.

70' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Стеванович Филип нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

68' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Ван Хойдонк Сидней оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

62' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Мадсен Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

51' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хайе Том из команды Херенвен делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля