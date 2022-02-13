Олимпиада 2022
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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:1
Перерыв

Стадион:
Ливерпуль
0'
27' Желтая карточка
Хендерсон Джордан
0:1
40' Гол
Фабиньо Энрике

Ход матча

27'
 
Хендерсон Джордан
40'
0:1
Фабиньо Энрике

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 135
Бёрнли 1.5% (2)
X 6.7% (9)
Ливерпуль 91.9% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Ливерпуль
8.06
8.20
1.47
Все Коэффициенты
Новости
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
20
Корне
Максвелл
9
Вегхорст
Ваут
19
Родригес
Джей
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
8
Кейта
Наби
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Бёрнли
4-4-2
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Бёрнли
Ливерпуль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

15 матчей

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.29
Вуд Крис 3 0.14
Ми Бен 2 0.1
Лоутон Мэттью 1 0.05
Тарковски Джеймс 1 0.05
Родригес Джей 1 0.05
Выдра Матей 1 0.05
Леннон Аарон 1 0.05
Вествуд Эшли 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 16 (2) 0.67
Жота Диогу 12 0.5
Мане Садио 8 0.33
Фирмино Роберто 4 0.17
Фабиньо Энрике 4 (1) 0.17
Александер-Арнольд Трент 2 0.08
Хендерсон Джордан 2 0.08
Ван Дейк Виргил 2 0.08
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.08
Кейта Наби 2 0.08
Минамино Такуми 2 0.08
Ориги Дивок 2 0.08
Робертсон Эндрю 1 0.04
Алькантара Тьяго 1 0.04
Джонс Кёртис 1 0.04
Милнер Джеймс 0 0
Матип Жоэль 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Браунхилл Джош 6 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Стивенс Дейл 1 0
Корк Джек 1 0
Питерс Эрик 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 4 1
Фабиньо Энрике 4 0
Хендерсон Джордан 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Фирмино Роберто 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Мане Садио 2 0
Цимикас Костас 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
34
6 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
22%
7
21%
1-15
2
22%
4
12%
16-30
2
22%
7
21%
31-45
2
22%
5
15%
46-60
1
11%
5
15%
61-75
0
0%
6
18%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Забито

8
27
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
4
15%
16-30
2
25%
7
26%
31-45
3
38%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
13%
7
26%
76-90

Пропущено

19
6
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
16%
1
17%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
6
32%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
3
16%
1
17%
76-90

Забито

17
61
10 В 1-м тайме 31
7 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 18
9 Не забивали 1
3
18%
9
15%
1-15
3
18%
8
13%
16-30
4
24%
14
23%
31-45
5
29%
29%
8
13%
46-60
1
6%
9
15%
61-75
1
6%
13
21%
76-90

Пропущено

28
18
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
8
29%
4
22%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
18%
6
33%
61-75
6
21%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2
Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
5. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм 0:2 Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 23 7 12 4 25 - 23 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл 1:0 Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли 0:1 Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм 0:2 Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла 0:1 Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 0:1 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 12 4 7 1 15 - 12 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм 0:2 Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл 1:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли 0:1 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 44'
    Алиссон с мячом, не спешит вводить его в игру. Похоже, что команды готовы передохнуть. 
  • 43'
    Салах в центре внимания, передача была слишком сильная на египтянина, который до мяча не добрался. 
  • 41'
    Ещё одна подача в штрафную площадь "Бёрнли", Поуп дотянулся до игрового снаряда, выбив мяч кулаком. 
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!!!  Фабиньо!!! Подача на линию вратарской, удар Мане в падении головой, на отскок успел Фабиньо, первый удар которого отразил Поуп, а второй уже не в силах был остановить никто!
  • Угловой
    39'
    Подача Трента в третьем корнере "Ливерпуля", ветер чуть не снёс игрока и мяч, но всё получилось и... 
  • 38'
    Угловой удар заработал "Ливерпуль". Салах уже был готов замкнуть кросс с фланга. Ждём подачу. 
  • 37'
     Хендерсон прошёл по правому краю, исполнил подачу в центр, но замкнуть оказалось некому. А подача была весьма неплохой! 
  • 35'
    Заброс к линии штрафной площади "Ливерпуля", но никто не завладел там мячом. 
  • 34'
     Леннон оказался на газоне, но рефери не среагировал на это "горчичником". 
  • 33'
     Алиссон выиграл забег у форварда "Бёрнли" за мячом, повозился с игровым снарядом, но затем дальше выбил мяч. 
  • 32'
    Кейта с мячом, сыграл на  Робертсона, тот на Фабиньо, даьше на Трента, но уже закрыли его игроки "Бёрнли". Перевод на Кейта, тот на  Робертсона, который не продолжил атаку. 
  • 31'
    Четверть часа осталось в первом тайме играть. Особых пауз у нас не было. Вероятно, что даже в АПЛ добавят немного. Минуты три. 
  • 29'
    Уже в какой раз на Вегхорста, тот с правой пноги пнул мяч по воротам! Точнее, просто проткнул мяч в ту сторону! Мимо цели... 
  • 28'
    Подача на Мане, но тому не удалось подправить игровой снаряд в ворота. 
  • Желтая карточка
    27'
    Нарушение в центре поля.  Хендерсон жёлтую карточку заработал. 
  • 27'
    Кейта заработал штрафной удар для "Ливерпуля". Метров 30 до ворот Поупа. 
  • Опасный момент
    26'
    Опасный момент у "Бёрнли"! Выход один на один у Вегхорста, бросился в ноги ему  Алиссон, сумев спасти "Ливерпуль" от неизбежного!
  • Угловой
    25'
     Вествуд  исполнил подачу на дальний угол вратарской, пробить? Нет, не вышло. 
  • Угловой
    24'
    С линии штрафной площади пробил  Леннон, угодил в защитника "красных". Снова угловой для хозяев. 
  • 23'
    Робертс бросил по бровке, вышел за пределы поля игровой снаряд.  Ван Дейк  сыграл надёжно. 
  • Угловой
    22'
    Подача на ближнюю штангу, "Бёрнли" свой очередной угловой разыграл, но пробить некому. 
  • Опасный момент
    21'
    Салах упал в атаке, быстрая контратака "Бёрнли", передача на  Вегхорста, который вышел один на один, пытался перебросить голкипера, но Александер-Арнольд выбил мяч, который вряд ли летел в створ ворот!
  • 20'
    В центре поля потеряли мяч гости, Ван Дейк выдал неудачную передачу, Корне перехватил игровой снаряд, но сам же мяч голландскому защитинку потом и отдал. 
  • 19'
    Корне с разворота с линии штранфной площади наносил удар, Алиссон на месте!
  • 18'
    Снова длинный заброс в линию атаки у "Бёрнли", выход из ворот Алиссона, игра головой и угроза отведена. 
  • 17'
    Пока много борьбы у нас, не выделяется "Ливерпуль", не похож он на команду, которая ведёт борьбу за чемпионский титул. 
  • Угловой
    15'
     Вегхорст самый опасный в штрафной площади соперника, подача на него, Алиссон сыграл рукой, выбив мяч подальше. 
  • 14'
     Вегхорст сыграл на  Браунхилла, тот пробил по воротам, Алиссон всё видел, но мокрое поле, поэтому могло быть опасно! Угловой для "Бёрнли".
  • 13'
    В атаке "Бёрнли", передача на Леннон Аарона, тот назад сыграл. Не спешат хозяева бросаться на "рожон". 
  • 12'
    Александер-Арнольд пытался добраться до мяча, который уже уходил за пределы поля, но всё-таки упустил его за пределы поля. 
  • Угловой
    11'
    Угловой удар заработали игроки "Ливерпуля", подача Робертсона, удар , точнее попытка удара Кейта, мяч прошёл мимо цели. 
  • 10'
     Алиссон сыграл на  Александер-Арнольда, тот по правому краю заброс выполнил, дальше передача в линию атаки и науршение правил со стороны Кейта.  
  • 8'
    Интересная ситуация в атаке у "Бёрнли", заброс на Корне, вышел из ворот Алиссон, сыграл головой, но рефери уже зафиксировал положение вне игры у форварда "Бёрнли". 
  • 7'
    Прострел с левого фланга от Мане, но найти адресата не вышло. 
  • 5'
    Заброс на Салаха, который уже искал глазами Мане, но мяч обработать ему не удалось. Два соперника по финалу Кубка Африки вернулись в расположение своего клуба. 
  • 3'
    По левому краю в атаке хозяева, передача на  Корне, но тот оттёр защитник "Ливерпуля" от мяча. 
  • 2'
    Аут на правой бровке заработали хозяева,  Робертс  ввёл мяч в игру. Уже Поуп с мячом. Длинным ударом он начал наступление "Бёрнли", но вышло неточно. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. 
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Где смотреть матч Бёрнли 0:1 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Ливерпуль

Исход игры
Бёрнли
1.5% (2)
Ничья
6.7% (9)
Ливерпуль
91.9% (124)
Тотал 2.5
Больше
46.83% (59)
Меньше
53.17% (67)
Обе команды забьют
Да
38.89% (49)
Нет
61.11% (77)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
35.6% (48)
1:2 Ливерпуль
18.5% (25)
0:1 Ливерпуль
10.4% (14)
1:3 Ливерпуль
9.6% (13)
0:3 Ливерпуль
9.6% (13)
1:1 Ничья
3% (4)
1:4 Ливерпуль
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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Бёрнли
Ливерпуль

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