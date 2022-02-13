Англия: Премьер-лига 2021-2022
27' Желтая карточкаХендерсон Джордан
0:1
40' ГолФабиньо Энрике
Ход матча
40'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бёрнли
Ливерпуль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
15 матчей
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
13.3%
73.4%
2 победы 2 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.29
|Вуд Крис
|3
|0.14
|Ми Бен
|2
|0.1
|Лоутон Мэттью
|1
|0.05
|Тарковски Джеймс
|1
|0.05
|Родригес Джей
|1
|0.05
|Выдра Матей
|1
|0.05
|Леннон Аарон
|1
|0.05
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|16 (2)
|0.67
|Жота Диогу
|12
|0.5
|Мане Садио
|8
|0.33
|Фирмино Роберто
|4
|0.17
|Фабиньо Энрике
|4 (1)
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.08
|Хендерсон Джордан
|2
|0.08
|Ван Дейк Виргил
|2
|0.08
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.08
|Кейта Наби
|2
|0.08
|Минамино Такуми
|2
|0.08
|Ориги Дивок
|2
|0.08
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|Алькантара Тьяго
|1
|0.04
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Матип Жоэль
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|6
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Браунхилл Джош
|6
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|4
|1
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Хендерсон Джордан
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Фирмино Роберто
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Конате Ибраима
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
34
6 В 1-м тайме 18
3 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
22%
7
21%
1-15
2
22%
4
12%
16-30
2
22%
7
21%
31-45
2
22%
5
15%
46-60
1
11%
5
15%
61-75
0
0%
6
18%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Забито
8
27
4 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
1
13%
2
7%
1-15
1
13%
4
15%
16-30
2
25%
7
26%
31-45
3
38%
3
11%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
1
13%
7
26%
76-90
Пропущено
19
6
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
3
16%
1
17%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
6
32%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
2
33%
61-75
3
16%
1
17%
76-90
Забито
17
61
10 В 1-м тайме 31
7 Во 2-м тайме 30
5 Забивали первыми 18
9 Не забивали 1
3
18%
9
15%
1-15
3
18%
8
13%
16-30
4
24%
14
23%
31-45
5
29%
29%
8
13%
46-60
1
6%
9
15%
61-75
1
6%
13
21%
76-90
Пропущено
28
18
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 11
4
14%
2
11%
1-15
3
11%
2
11%
16-30
8
29%
4
22%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
5
18%
6
33%
61-75
6
21%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2
Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|24
|16
|6
|2
|61 - 19
|54
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|25 - 23
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 36
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|34 - 39
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 44
|21
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|21
|1
|11
|9
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|15 - 12
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Ливерпуль
Исход игры
Бёрнли
1.5% (2)
Ничья
6.7% (9)
Ливерпуль
91.9% (124)
Тотал 2.5
Больше
46.83% (59)
Меньше
53.17% (67)
Обе команды забьют
Да
38.89% (49)
Нет
61.11% (77)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
35.6% (48)
1:2 Ливерпуль
18.5% (25)
0:1 Ливерпуль
10.4% (14)
1:3 Ливерпуль
9.6% (13)
0:3 Ливерпуль
9.6% (13)
1:1 Ничья
3% (4)
1:4 Ливерпуль
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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