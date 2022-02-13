Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!!! Фабиньо!!! Подача на линию вратарской, удар Мане в падении головой, на отскок успел Фабиньо, первый удар которого отразил Поуп, а второй уже не в силах был остановить никто!

Ещё одна подача в штрафную площадь "Бёрнли", Поуп дотянулся до игрового снаряда, выбив мяч кулаком.

Салах в центре внимания, передача была слишком сильная на египтянина, который до мяча не добрался.

Алиссон с мячом, не спешит вводить его в игру. Похоже, что команды готовы передохнуть.

39' Подача Трента в третьем корнере "Ливерпуля", ветер чуть не снёс игрока и мяч, но всё получилось и...

38' Угловой удар заработал "Ливерпуль". Салах уже был готов замкнуть кросс с фланга. Ждём подачу.

37' Хендерсон прошёл по правому краю, исполнил подачу в центр, но замкнуть оказалось некому. А подача была весьма неплохой!

35' Заброс к линии штрафной площади "Ливерпуля", но никто не завладел там мячом.

34' Леннон оказался на газоне, но рефери не среагировал на это "горчичником".

33' Алиссон выиграл забег у форварда "Бёрнли" за мячом, повозился с игровым снарядом, но затем дальше выбил мяч.

32' Кейта с мячом, сыграл на Робертсона, тот на Фабиньо, даьше на Трента, но уже закрыли его игроки "Бёрнли". Перевод на Кейта, тот на Робертсона, который не продолжил атаку.

31' Четверть часа осталось в первом тайме играть. Особых пауз у нас не было. Вероятно, что даже в АПЛ добавят немного. Минуты три.

29' Уже в какой раз на Вегхорста, тот с правой пноги пнул мяч по воротам! Точнее, просто проткнул мяч в ту сторону! Мимо цели...

28' Подача на Мане, но тому не удалось подправить игровой снаряд в ворота.

27' Нарушение в центре поля. Хендерсон жёлтую карточку заработал.

27' Кейта заработал штрафной удар для "Ливерпуля". Метров 30 до ворот Поупа.

26' Опасный момент у "Бёрнли"! Выход один на один у Вегхорста, бросился в ноги ему Алиссон, сумев спасти "Ливерпуль" от неизбежного!

25' Вествуд исполнил подачу на дальний угол вратарской, пробить? Нет, не вышло.

24' С линии штрафной площади пробил Леннон, угодил в защитника "красных". Снова угловой для хозяев.

23' Робертс бросил по бровке, вышел за пределы поля игровой снаряд. Ван Дейк сыграл надёжно.

22' Подача на ближнюю штангу, "Бёрнли" свой очередной угловой разыграл, но пробить некому.

21' Салах упал в атаке, быстрая контратака "Бёрнли", передача на Вегхорста, который вышел один на один, пытался перебросить голкипера, но Александер-Арнольд выбил мяч, который вряд ли летел в створ ворот!

20' В центре поля потеряли мяч гости, Ван Дейк выдал неудачную передачу, Корне перехватил игровой снаряд, но сам же мяч голландскому защитинку потом и отдал.

19' Корне с разворота с линии штранфной площади наносил удар, Алиссон на месте!

18' Снова длинный заброс в линию атаки у "Бёрнли", выход из ворот Алиссона, игра головой и угроза отведена.

17' Пока много борьбы у нас, не выделяется "Ливерпуль", не похож он на команду, которая ведёт борьбу за чемпионский титул.

15' Вегхорст самый опасный в штрафной площади соперника, подача на него, Алиссон сыграл рукой, выбив мяч подальше.

14' Вегхорст сыграл на Браунхилла, тот пробил по воротам, Алиссон всё видел, но мокрое поле, поэтому могло быть опасно! Угловой для "Бёрнли".

13' В атаке "Бёрнли", передача на Леннон Аарона, тот назад сыграл. Не спешат хозяева бросаться на "рожон".

12' Александер-Арнольд пытался добраться до мяча, который уже уходил за пределы поля, но всё-таки упустил его за пределы поля.

11' Угловой удар заработали игроки "Ливерпуля", подача Робертсона, удар , точнее попытка удара Кейта, мяч прошёл мимо цели.

10' Алиссон сыграл на Александер-Арнольда, тот по правому краю заброс выполнил, дальше передача в линию атаки и науршение правил со стороны Кейта.

8' Интересная ситуация в атаке у "Бёрнли", заброс на Корне, вышел из ворот Алиссон, сыграл головой, но рефери уже зафиксировал положение вне игры у форварда "Бёрнли".

7' Прострел с левого фланга от Мане, но найти адресата не вышло.

5' Заброс на Салаха, который уже искал глазами Мане, но мяч обработать ему не удалось. Два соперника по финалу Кубка Африки вернулись в расположение своего клуба.

3' По левому краю в атаке хозяева, передача на Корне, но тот оттёр защитник "Ливерпуля" от мяча.

2' Аут на правой бровке заработали хозяева, Робертс ввёл мяч в игру. Уже Поуп с мячом. Длинным ударом он начал наступление "Бёрнли", но вышло неточно.