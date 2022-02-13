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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
0:2
Перерыв

Стадион:
Вулверхэмптон

Ход матча

6'
0:1
Хименес Рауль
18'
0:2
Дендонкер Леандер
28'
Кулушевски Деян
Сессеньон Райан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 137
Тоттенхэм 91.2% (125)
X 7.3% (10)
Вулверхэмптон 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Вулверхэмптон
8.79
5.70
5.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
4
Ромеро
Кристиан
33
Дэвис
Бен
2
Доэрти
Мэтт
8
Уинкс
Гарри
30
Бентанкур
Родриго
19
Сессеньон
Райан
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
39
Кандл
Люк
3
Аит-Нури
Раян
10
Поденсе
Даниэл
9
Хименес
Рауль
Тоттенхэм
3-4-3
Вулверхэмптон
3-5-2

История личных встреч

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 9 0.41
Кейн Гарри 5 (1) 0.23
Лукас Моура 2 0.09
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.09
Бергвейн Стевен 2 0.09
Санчес Давинсон 2 0.09
Регилон Серхио 1 0.05
Н'Домбеле Тангай 1 0.05
Алли Деле 1 (1) 0.05
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 5 (1) 0.22
Хи-Чан Хван 4 0.17
Моутинью Жоау 2 0.09
Невеш Рубен 2 0.09
Коди Конор 2 0.09
Саисс Ромен 2 0.09
Дендонкер Леандер 1 0.04
Траоре Адама 1 0.04
Килман Макс 1 0.04
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Ромеро Кристиан 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 8 0
Хименес Рауль 5 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
6
40%
1
10%
61-75
1
7%
6
60%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
25%
5
56%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

26
18
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
3
17%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
7
39%
76-90

Пропущено

29
18
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
10%
1
6%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
5
17%
6
33%
61-75
8
28%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
5. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм 0:2 Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 23 7 12 4 25 - 23 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл 1:0 Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли 0:1 Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм 0:2 Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла 0:1 Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 0:1 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 12 4 7 1 15 - 12 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм 0:2 Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл 1:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли 0:1 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен. Очень слабо смотрится "Тоттенхэм", а вот "волки" провели отличный первый тайм. Два раза забили, да и сопернику ничего толком не дали создать у своих ворот. Сделаем паузу, встретимся совсем скоро.
  • 45'
    Подача в штрафную площадь "Вулверхэмптона", Кейн пробил головой по воротам, но получилось точно в руки Са. Поймал голкипер гостей мяч.
  • 45'
    Привели в порядок форварда "Вулверхэмптона", но долго там врачи колдовали над Поденсе, так что явно больше проведут на поле игроки.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Травма, повреждение
    44'
    Даниэл Поденсе получил повреждение. Проблемы с ногой у форварда гостей, появились на поле врачи.
  • 43'
    Под диктовку "Вулверхэмптона" заканчивается первый тайм. Комбинируют игроки гостей на половине поля соперника. Никуда особо не торопятся "волки".
  • 41'
    Пошла заключительная пятиминутка первого тайма, на даёт "Вулверхэмптон" разгуляться сопернику на своей половине поля.
  • 39'
    4-7 по ударам на данный момент, из них 2-6 в створ. Больше сейчас владеют мячом игроки "Тоттенхэма". Ждём моменты.
  • 38'
    Кулушевски справа забрался в штрафную площадь, намеревался пробить по воротам, но его накрыл защитник "Вулверхэмптона".
  • Опасный момент
    36'
    А вот "Вулверхэмптон" опять атакует опасно! Поденсе сильный удар низом нанёс с линии штрафной площади, в прыжке дотягивается Льорис!
  • 35'
    Около десяти минут осталось до конца первого тайма, моментов у ворот Жозе Са по-прежнему нет. Слабо сегодня выглядит "Тоттенхэм".
  • 34'
    Сон слева забрался в штрафную площадь, накрутил защитника и прострелил к линии вратарской площадки на Кейна, но успел ногой сыграть на перехвате Са!
  • 33'
    Комбинируют футболисты "Тоттенхэма", но в основном на своей половине поля. Темп игры, мягко скажем, не такой высокий.
  • 31'
    Итак, полчаса у нас сыграно, но "Тоттенхэм" никак не может ничего показать. Гости уже вполне себе уверенное преимущество смогли получить.
  • 29'
    Обошёл, наконец, поле Сессеньон, поблагодарил его Конте, по всей видимости объяснил причину замены. Понимающе кивнул полузащитник и отправился на скамейку.
  • Замена
    28'
    Замена в составе "Тоттенхэма". Райан Сессенон отправился отдыхать, если сильно устал, конечно. Вместо него на поле появился Деян Кулушевски.
  • 27'
    Длинный заброс в штрафную площадь "Тоттенхэма", уверенно на выходе забирает мяч в руки Уго Льорис!
  • 26'
    Готовится замена у "Тоттенхэма". Надо что-то менять, потому как пока очень бледно смотрятся хозяева.
  • 24'
    Попытались в контратаку перейти игроки "Вулверхэмптона", но Бен Дэвис нарушил правила в центре поля, сбив с ног Рауля Хименеса. Очень тянуло на карточку, но арбитр пока решил устным предупреждением ограничиться.
  • Опасный момент
    23'
    Опасный момент у ворот "Тоттенхэма"! Рауль Хименес пробил с линии штрафной площади, в прыжке Льорис мяч отбил! Совсем что-то плохи хозяева сегодня.
  • Угловой
    22'
    Подача от левого флажка с углового на ближнюю штангу, тут выскочил игрок "Тоттенхэма" и смог мяч вынести.
  • 21'
    Аит-Нури подключился по левому флагу, простреливал в центр штрафной площади, но его накрыл Давинсон Санчес. Угловой посмотрим!
  • 20'
    Гарри Кейн нанёс дальний бросок по воротам "Вулверхэмптона", но точности ему не хватило в этом эпизоде. Выше ворот.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Леандер Дендонкер! 0:2!
    Семеду справа прострелил в штрафную площадь на Поденсе, который мощно пробил по воротам, Льорис отбил! Мяч отскочил в своего же игрока, от которого отрикошетил в штангу! И уже после этого Дендонкер набежал и вогнал его в сетку!
  • 16'
    Сон Хынмин справа забрался в штрафную площадь, переложил мяч под левую ногу и пробил из-под Коди. Получилось не очень сильно, справился Жозе Са.
  • 15'
    Перебрались игроки "Тоттенхэма" на половину поля соперника, разыгрывают хозяева мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Разыграли футболисты "Тоттенхэма", пошла передача налево на Бентанкура, а Родриго неточно сыграл на фланг на Сессеньона. Защитник "волков" мяч перехватил, и пришлось фолить Сессеньону.
  • Фол, нарушение
    13'
    Лукас Моура оказался на газоне после фола Романа Саисса, штрафной заработали хозяева поля. Далековато до ворот.
  • 12'
    Неплохо игроки гостей встречаются соперника в центре поля, пока не получается как следует разбежаться у игроков "Тоттенхэма".
  • 11'
    Попытались в быструю контратаку перейти игроки "Вулверхэмптона", пошла длинная передача налево на Хименеса, но получилось слишком сильно, мяч улетел в аут.
  • 9'
    Навес с правого фланга в штрафную площадь гостей, выносят игроки "Вулверхэмптона" мяч. Начинают хозяева поля прибирать инициативу.
  • 8'
    Неплохое начало матча у нас получается, будут сейчас активнее игроки "Тоттенхэма" в атаке.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Рауль Химинес! 0:1!
    Дендонкер мощно пробил из-за пределов штрафной площади, Уго Льорис отбил, но прямо на соперника. Последовало добивание с отскоком от газона, с которым справился Льорис, но выбил он вновь на соперника, и уже Рауль Хименес сильно пробил мимо вратаря в створ!
  • 6'
    Штрафной заработали футболисты "Вулверхэмптона", пошла подача в район одиннадцатиметровой отметки, но прямо на голову игроку "Тоттенхэма".
  • 4'
    Длинная передача в штрафную площадь "Тоттенхэма", не успел Рауль Химинес за мячом, и Уго Льорис на выходе забрал его в руки.
  • 3'
    Футболисты "Тоттенхэма" наладили контроль над мячом, но скорости пока не самые высокие.
  • 1'
    Первая атака "Тоттенхэма", Лукас Моура справа в штрафную ворвался, прострелил в центр, Жозе Са мяч забрал. Никто не успел из хозяев на острие атаки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Тоттенхэма".
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Где смотреть матч Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон

Исход игры
Тоттенхэм
91.2% (125)
Ничья
7.3% (10)
Вулверхэмптон
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.91% (71)
Меньше
44.09% (56)
Обе команды забьют
Да
61.42% (78)
Нет
38.58% (49)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
43.8% (60)
2:0 Тоттенхэм
18.2% (25)
1:0 Тоттенхэм
16.8% (23)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 Тоттенхэм
5.1% (7)
3:2 Тоттенхэм
1.5% (2)
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