Даниэл Поденсе получил повреждение. Проблемы с ногой у форварда гостей, появились на поле врачи.

Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

Привели в порядок форварда "Вулверхэмптона", но долго там врачи колдовали над Поденсе, так что явно больше проведут на поле игроки.

Подача в штрафную площадь "Вулверхэмптона", Кейн пробил головой по воротам, но получилось точно в руки Са. Поймал голкипер гостей мяч.

Звучит свисток, первый тайм окончен. Очень слабо смотрится "Тоттенхэм", а вот "волки" провели отличный первый тайм. Два раза забили, да и сопернику ничего толком не дали создать у своих ворот. Сделаем паузу, встретимся совсем скоро.

43' Под диктовку "Вулверхэмптона" заканчивается первый тайм. Комбинируют игроки гостей на половине поля соперника. Никуда особо не торопятся "волки".

41' Пошла заключительная пятиминутка первого тайма, на даёт "Вулверхэмптон" разгуляться сопернику на своей половине поля.

39' 4-7 по ударам на данный момент, из них 2-6 в створ. Больше сейчас владеют мячом игроки "Тоттенхэма". Ждём моменты.

38' Кулушевски справа забрался в штрафную площадь, намеревался пробить по воротам, но его накрыл защитник "Вулверхэмптона".

36' А вот "Вулверхэмптон" опять атакует опасно! Поденсе сильный удар низом нанёс с линии штрафной площади, в прыжке дотягивается Льорис!

35' Около десяти минут осталось до конца первого тайма, моментов у ворот Жозе Са по-прежнему нет. Слабо сегодня выглядит "Тоттенхэм".

34' Сон слева забрался в штрафную площадь, накрутил защитника и прострелил к линии вратарской площадки на Кейна, но успел ногой сыграть на перехвате Са!

33' Комбинируют футболисты "Тоттенхэма", но в основном на своей половине поля. Темп игры, мягко скажем, не такой высокий.

31' Итак, полчаса у нас сыграно, но "Тоттенхэм" никак не может ничего показать. Гости уже вполне себе уверенное преимущество смогли получить.

29' Обошёл, наконец, поле Сессеньон, поблагодарил его Конте, по всей видимости объяснил причину замены. Понимающе кивнул полузащитник и отправился на скамейку.

28' Замена в составе "Тоттенхэма". Райан Сессенон отправился отдыхать, если сильно устал, конечно. Вместо него на поле появился Деян Кулушевски.

27' Длинный заброс в штрафную площадь "Тоттенхэма", уверенно на выходе забирает мяч в руки Уго Льорис!

26' Готовится замена у "Тоттенхэма". Надо что-то менять, потому как пока очень бледно смотрятся хозяева.

24' Попытались в контратаку перейти игроки "Вулверхэмптона", но Бен Дэвис нарушил правила в центре поля, сбив с ног Рауля Хименеса. Очень тянуло на карточку, но арбитр пока решил устным предупреждением ограничиться.

23' Опасный момент у ворот "Тоттенхэма"! Рауль Хименес пробил с линии штрафной площади, в прыжке Льорис мяч отбил! Совсем что-то плохи хозяева сегодня.

22' Подача от левого флажка с углового на ближнюю штангу, тут выскочил игрок "Тоттенхэма" и смог мяч вынести.

21' Аит-Нури подключился по левому флагу, простреливал в центр штрафной площади, но его накрыл Давинсон Санчес. Угловой посмотрим!

20' Гарри Кейн нанёс дальний бросок по воротам "Вулверхэмптона", но точности ему не хватило в этом эпизоде. Выше ворот.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Леандер Дендонкер! 0:2!

Семеду справа прострелил в штрафную площадь на Поденсе, который мощно пробил по воротам, Льорис отбил! Мяч отскочил в своего же игрока, от которого отрикошетил в штангу! И уже после этого Дендонкер набежал и вогнал его в сетку!

16' Сон Хынмин справа забрался в штрафную площадь, переложил мяч под левую ногу и пробил из-под Коди. Получилось не очень сильно, справился Жозе Са.

15' Перебрались игроки "Тоттенхэма" на половину поля соперника, разыгрывают хозяева мяч.

14' Разыграли футболисты "Тоттенхэма", пошла передача налево на Бентанкура, а Родриго неточно сыграл на фланг на Сессеньона. Защитник "волков" мяч перехватил, и пришлось фолить Сессеньону.

13' Лукас Моура оказался на газоне после фола Романа Саисса, штрафной заработали хозяева поля. Далековато до ворот.

12' Неплохо игроки гостей встречаются соперника в центре поля, пока не получается как следует разбежаться у игроков "Тоттенхэма".

11' Попытались в быструю контратаку перейти игроки "Вулверхэмптона", пошла длинная передача налево на Хименеса, но получилось слишком сильно, мяч улетел в аут.

9' Навес с правого фланга в штрафную площадь гостей, выносят игроки "Вулверхэмптона" мяч. Начинают хозяева поля прибирать инициативу.

8' Неплохое начало матча у нас получается, будут сейчас активнее игроки "Тоттенхэма" в атаке.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Рауль Химинес! 0:1!

Дендонкер мощно пробил из-за пределов штрафной площади, Уго Льорис отбил, но прямо на соперника. Последовало добивание с отскоком от газона, с которым справился Льорис, но выбил он вновь на соперника, и уже Рауль Хименес сильно пробил мимо вратаря в створ!

6' Штрафной заработали футболисты "Вулверхэмптона", пошла подача в район одиннадцатиметровой отметки, но прямо на голову игроку "Тоттенхэма".

4' Длинная передача в штрафную площадь "Тоттенхэма", не успел Рауль Химинес за мячом, и Уго Льорис на выходе забрал его в руки.

3' Футболисты "Тоттенхэма" наладили контроль над мячом, но скорости пока не самые высокие.

1' Первая атака "Тоттенхэма", Лукас Моура справа в штрафную ворвался, прострелил в центр, Жозе Са мяч забрал. Никто не успел из хозяев на острие атаки.