Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
0:1
6' ГолХименес Рауль
0:2
18' ГолДендонкер Леандер
Ход матча
6'
0:1
18'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
39
Кандл
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
26 Хи-Чан ХванНападающий
-
20 ШикиньюНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|9
|0.41
|Кейн Гарри
|5 (1)
|0.23
|Лукас Моура
|2
|0.09
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.09
|Бергвейн Стевен
|2
|0.09
|Санчес Давинсон
|2
|0.09
|Регилон Серхио
|1
|0.05
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.05
|Алли Деле
|1 (1)
|0.05
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Уинкс Гарри
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|5 (1)
|0.22
|Хи-Чан Хван
|4
|0.17
|Моутинью Жоау
|2
|0.09
|Невеш Рубен
|2
|0.09
|Коди Конор
|2
|0.09
|Саисс Ромен
|2
|0.09
|Дендонкер Леандер
|1
|0.04
|Траоре Адама
|1
|0.04
|Килман Макс
|1
|0.04
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|5
|0
|Танганга Джафет
|3
|1
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Кейн Гарри
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|8
|0
|Хименес Рауль
|5
|1
|Саисс Ромен
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
6
40%
1
10%
61-75
1
7%
6
60%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
25%
5
56%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
13%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
26
18
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
3
17%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
7
39%
76-90
Пропущено
29
18
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
10%
1
6%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
5
17%
6
33%
61-75
8
28%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|20
|3
|2
|61 - 14
|63
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|24
|16
|6
|2
|61 - 19
|54
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|38 - 32
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|23
|11
|4
|8
|21 - 17
|37
|8.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|22
|11
|3
|8
|28 - 29
|36
|9.
|Брайтон
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|25 - 23
|33
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|30 - 37
|29
|11.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|23
|8
|3
|12
|31 - 36
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|34 - 39
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|32 - 35
|26
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|26 - 40
|24
|15.
|Лидс
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|27 - 46
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|28 - 38
|22
|17.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|23
|4
|9
|10
|25 - 44
|21
|18.
|Норвич
|Заявка
|24
|4
|5
|15
|14 - 50
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|23
|4
|3
|16
|23 - 43
|15
|20.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|21
|1
|11
|9
|17 - 29
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 15
|22
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 16
|20
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 17
|16
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|12.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|18 - 24
|15
|14.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|15.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|14 - 17
|14
|17.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|18.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|10
|1
|6
|3
|9 - 10
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 25
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Ливерпуль
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|34 - 13
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|2:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|13 - 8
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|15 - 12
|19
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|9.
|Тоттенхэм
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 27
|13
|11.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|12
|4
|0
|8
|11 - 17
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 29
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|18.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон
Исход игры
Тоттенхэм
91.2% (125)
Ничья
7.3% (10)
Вулверхэмптон
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.91% (71)
Меньше
44.09% (56)
Обе команды забьют
Да
61.42% (78)
Нет
38.58% (49)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
43.8% (60)
2:0 Тоттенхэм
18.2% (25)
1:0 Тоттенхэм
16.8% (23)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 Тоттенхэм
5.1% (7)
3:2 Тоттенхэм
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!