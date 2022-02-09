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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
Прогнозы 39
Тоттенхэм 94.9% (37)
X 5.1% (2)
Вулверхэмптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Вулверхэмптон
1.70
3.98
6.15
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Тоттенхэм
Вулверхэмптон

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 9 0.43
Кейн Гарри 5 (1) 0.24
Лукас Моура 2 0.1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.1
Бергвейн Стевен 2 0.1
Санчес Давинсон 2 0.1
Регилон Серхио 1 0.05
Н'Домбеле Тангай 1 0.05
Алли Деле 1 (1) 0.05
Доэрти Мэтт 0 0
Дэвис Бен 0 0
Уинкс Гарри 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.18
Хи-Чан Хван 4 0.18
Моутинью Жоау 2 0.09
Невеш Рубен 2 0.09
Коди Конор 2 0.09
Саисс Ромен 2 0.09
Траоре Адама 1 0.05
Килман Макс 1 0.05
Поденсе Даниэл 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Ромеро Кристиан 5 0
Танганга Джафет 3 1
Санчес Давинсон 4 0
Кейн Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Бергвейн Стевен 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 8 0
Хименес Рауль 5 1
Саисс Ромен 4 0
Дендонкер Леандер 3 0
Са Жозе 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
6
40%
1
10%
61-75
1
7%
6
60%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
4
25%
5
56%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
13%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

26
18
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 11
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
3
17%
31-45
2
8%
4
22%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
7
39%
76-90

Пропущено

29
18
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
3
10%
1
6%
1-15
5
17%
2
11%
16-30
4
14%
3
17%
31-45
4
14%
1
6%
46-60
5
17%
6
33%
61-75
8
28%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Лестер - Тоттенхэм 2:3
Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1
Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
8. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Тоттенхэм 94.9% (37)
    X 5.1% (2)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.70
    3.98
    6.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    94.9% (37)
    Ничья
    5.1% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    53.8% (21)
    2:0 Тоттенхэм
    25.6% (10)
    1:0 Тоттенхэм
    10.3% (4)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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