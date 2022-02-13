Первый тайм

52' Команда Ньюкасл имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Жоэлинтон из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Удар от ворот произведет Ньюкасл

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

47' Фрейзер Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Вуд Крис не смог попасть в створ ударом издали

42' Макгинн Джон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Жоэлинтон из команды Ньюкасл

40' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Жоэлинтон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Манкильо Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Манкильо Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Команда Ньюкасл забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

35' Г О О О О Л - Триппьер Киран правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

33' После проверки VAR рефери поменял решение - Ньюкасл не будет бить пенальти!

32' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Ньюкасл

29' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сен-Максимен Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Динь Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Макгинн Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ньюкасл идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

20' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Уиллок Джо не смог попасть в створ ударом издали

19' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

18' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

17' Триппьер Киран из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Удар от ворот произведет Ньюкасл

15' Соарес Дуглас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

12' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Соарес Дуглас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновится спорным мячом

7' Ох, нехорошо это выглядит. Шёр Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Шёр Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Ньюкасл

3' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Триппьер Киран делает скидку назад вдоль ворот

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ньюкасл начинает с центра поля