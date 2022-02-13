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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
1:0
Перерыв

Стадион:
Астон Вилла
0'
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Чамберс Калум
1:0
35' Гол
Триппьер Киран
39' Желтая карточка
Жоэлинтон
42' Желтая карточка
Макгинн Джон

Ход матча

31'
 
Чамберс Калум
35'
Триппьер Киран
1:0
39'
Жоэлинтон
 
42'
 
Макгинн Джон
45'
Дамметт Пол
Манкильо Хави
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 128
Ньюкасл 32.8% (42)
X 50% (64)
Астон Вилла 17.2% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Астон Вилла
2.84
3.97
9.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Дубравка
Мартин
15
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
19
Манкильо
Хави
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
7
Жоэлинтон
21
Фрейзер
Райан
20
Вуд
Крис
10
Сен-Максимен
Аллан
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
16
Чамберс
Калум
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
41
Рамси
Джакоб
10
Буэндия
Эмилиано
11
Уоткинс
Олли
23
Коутиньо
Филиппе
Ньюкасл
4-3-3
Астон Вилла
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Астон Вилла

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:0
Ч
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.26
Сен-Максимен Аллан 5 0.22
Шелви Джонджо 2 0.09
Триппьер Киран 2 0.09
Манкильо Хави 1 0.04
Фрейзер Райан 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Жоэлинтон 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Хендрик Джефф 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Хэйден Айзак 1 0.04
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.22
Рамси Джакоб 5 0.22
Ингс Дэнни 4 (1) 0.17
Макгинн Джон 3 0.13
Буэндия Эмилиано 2 0.09
Коутиньо Филиппе 2 0.09
Конса Эзри 2 0.09
Бэйли Леон 1 0.04
Мингс Тайрон 1 0.04
Таргетт Мэтт 1 0.04
Кэш Мэтти 1 0.04
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.04
Хаус Кортни 1 0.04
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 5 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Жоэлинтон 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Фрейзер Райан 2 0
Крафт Эмиль 2 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конса Эзри 4 2
Макгинн Джон 6 0
Мингс Тайрон 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Накамба Марвелус 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Рамси Джакоб 3 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
24%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
2
12%
5
42%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
3
43%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
5
24%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
5
25%
6
29%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
5
21%
2
7%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
25%
6
20%
31-45
4
17%
3
10%
46-60
6
25%
7
23%
61-75
2
8%
9
30%
76-90

Пропущено

44
36
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
3
7%
8
22%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
6
14%
7
19%
31-45
5
11%
3
8%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
12
27%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 20 3 2 61 - 14 63
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 24 16 6 2 61 - 19 54
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Манчестер Юнайтед Заявка 24 11 7 6 38 - 32 40
5. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 23 11 4 8 21 - 17 37
8. Тоттенхэм 0:2 Заявка 22 11 3 8 28 - 29 36
9. Брайтон Заявка 23 7 12 4 25 - 23 33
10. Саутгемптон Заявка 24 6 11 7 30 - 37 29
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 23 8 3 12 31 - 36 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 24 5 11 8 32 - 35 26
14. Брентфорд Заявка 25 6 6 13 26 - 40 24
15. Лидс Заявка 23 5 8 10 27 - 46 23
16. Эвертон Заявка 22 6 4 12 28 - 38 22
17. Ньюкасл 1:0 Заявка 23 4 9 10 25 - 44 21
18. Норвич Заявка 24 4 5 15 14 - 50 17
19. Уотфорд Заявка 23 4 3 16 23 - 43 15
20. Бёрнли 0:1 Заявка 21 1 11 9 17 - 29 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм 0:2 Заявка 12 7 1 4 18 - 15 22
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 6 2 4 19 - 16 20
7. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Эвертон Заявка 11 5 1 5 18 - 17 16
11. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
12. Астон Вилла 0:1 Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 13 3 6 4 18 - 24 15
14. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
15. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
16. Брентфорд Заявка 13 4 2 7 14 - 17 14
17. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
18. Бёрнли 0:1 Заявка 10 1 6 3 9 - 10 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 8 - 25 9
20. Уотфорд Заявка 12 2 1 9 11 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Ливерпуль 1:0 Заявка 13 8 3 2 34 - 13 27
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон 2:0 Заявка 12 7 2 3 13 - 8 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Брайтон Заявка 12 4 7 1 15 - 12 19
8. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
9. Тоттенхэм 0:2 Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 16 - 27 13
11. Астон Вилла 0:1 Заявка 12 4 0 8 11 - 17 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 12 2 4 6 14 - 29 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Кристал Пэлас Заявка 12 1 6 5 11 - 20 9
16. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
17. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
18. Ньюкасл 1:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли 0:1 Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
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Прогнозы 128
Ньюкасл 32.8% (42)
X 50% (64)
Астон Вилла 17.2% (22)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Астон Вилла
2.84
3.97
9.00
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Где смотреть матч Ньюкасл 1:0 Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Астон Вилла

Исход игры
Ньюкасл
32.8% (42)
Ничья
50% (64)
Астон Вилла
17.2% (22)
Тотал 2.5
Больше
39.68% (50)
Меньше
60.32% (76)
Обе команды забьют
Да
82.54% (104)
Нет
17.46% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.2% (54)
2:1 Ньюкасл
21.9% (28)
1:2 Астон Вилла
7.8% (10)
1:0 Ньюкасл
7% (9)
0:1 Астон Вилла
7% (9)
2:2 Ничья
5.5% (7)
2:3 Астон Вилла
2.3% (3)
2:0 Ньюкасл
1.6% (2)
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