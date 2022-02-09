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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
Прогнозы 40
Ньюкасл 42.5% (17)
X 35% (14)
Астон Вилла 22.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Астон Вилла
2.80
3.70
2.67
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ньюкасл
Астон Вилла

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
Ч
2:0
Ч
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.27
Сен-Максимен Аллан 5 0.23
Шелви Джонджо 2 0.09
Манкильо Хави 1 0.05
Фрейзер Райан 1 0.05
Мёрфи Джейкоб 1 0.05
Жоэлинтон 1 0.05
Лонгстафф Шон 1 0.05
Триппьер Киран 1 0.05
Хендрик Джефф 1 0.05
Ласcеллс Джамал 1 0.05
Хэйден Айзак 1 0.05
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.23
Рамси Джакоб 5 0.23
Ингс Дэнни 4 (1) 0.18
Макгинн Джон 3 0.14
Буэндия Эмилиано 2 0.09
Коутиньо Филиппе 2 0.09
Конса Эзри 2 0.09
Бэйли Леон 1 0.05
Мингс Тайрон 1 0.05
Таргетт Мэтт 1 0.05
Кэш Мэтти 1 0.05
Эль-Гази Анвар 1 (1) 0.05
Хаус Кортни 1 0.05
Соарес Дуглас 0 0
Янг Эшли 0 0
Динь Люка 0 0
Чуквуэмека Карни 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шелви Джонджо 5 1
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Манкильо Хави 5 0
Хэйден Айзак 5 0
Уилсон Каллум 4 0
Жоэлинтон 4 0
Кларк Киран 2 1
Шёр Фабиан 3 0
Сен-Максимен Аллан 3 0
Фрейзер Райан 2 0
Крафт Эмиль 2 0
Дамметт Пол 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конса Эзри 4 2
Мингс Тайрон 6 0
Кэш Мэтти 6 0
Макгинн Джон 5 0
Накамба Марвелус 4 0
Мартинес Эмилиано 3 0
Уоткинс Олли 3 0
Соарес Дуглас 3 0
Рамси Джакоб 3 0
Ингс Дэнни 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Таргетт Мэтт 2 0
Динь Люка 1 0
Буэндия Эмилиано 1 0
Бэйли Леон 1 0
Туанзебе Аксел 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
24%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
2
12%
5
42%
76-90

Пропущено

24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
3
43%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
5
24%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
5
25%
6
29%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
5
21%
2
7%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
25%
6
20%
31-45
4
17%
3
10%
46-60
6
25%
7
23%
61-75
2
8%
9
30%
76-90

Пропущено

44
36
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
3
7%
8
22%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
6
14%
7
19%
31-45
5
11%
3
8%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
12
27%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 19 3 2 57 - 14 60
2. Ливерпуль Заявка 23 15 6 2 60 - 19 51
3. Челси Заявка 24 13 8 3 48 - 18 47
4. Вест Хэм Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 23 11 6 6 37 - 31 39
6. Арсенал Заявка 22 12 3 7 34 - 25 39
7. Тоттенхэм Заявка 21 11 3 7 28 - 27 36
8. Вулверхэмптон Заявка 22 10 4 8 19 - 17 34
9. Брайтон Заявка 22 6 12 4 23 - 23 30
10. Саутгемптон Заявка 23 6 10 7 29 - 36 28
11. Астон Вилла Заявка 22 8 3 11 31 - 35 27
12. Лестер Заявка 21 7 5 9 34 - 39 26
13. Кристал Пэлас Заявка 23 5 10 8 32 - 35 25
14. Брентфорд Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
15. Лидс Заявка 22 5 8 9 27 - 43 23
16. Эвертон Заявка 21 5 4 12 25 - 38 19
17. Ньюкасл Заявка 22 3 9 10 24 - 44 18
18. Норвич Заявка 23 4 5 14 14 - 46 17
19. Уотфорд Заявка 22 4 3 15 23 - 41 15
20. Бёрнли Заявка 20 1 11 8 17 - 28 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 10 1 1 34 - 6 31
2. Ливерпуль Заявка 11 8 3 0 27 - 6 27
3. Челси Заявка 12 6 5 1 27 - 10 23
4. Арсенал Заявка 11 7 2 2 18 - 8 23
5. Тоттенхэм Заявка 11 7 1 3 18 - 13 22
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 23 - 18 20
7. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
8. Лестер Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
9. Кристал Пэлас Заявка 12 4 5 3 21 - 15 17
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Астон Вилла Заявка 11 4 3 4 20 - 19 15
12. Вулверхэмптон Заявка 11 4 2 5 8 - 9 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 12 2 6 4 17 - 24 12
18. Бёрнли Заявка 9 1 6 2 9 - 9 9
19. Норвич Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 3 2 33 - 13 24
3. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 5 2 19 - 16 20
6. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
7. Арсенал Заявка 11 5 1 5 16 - 17 16
8. Брайтон Заявка 11 3 7 1 13 - 12 16
9. Тоттенхэм Заявка 10 4 2 4 10 - 14 14
10. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 15 - 26 12
11. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
12. Брентфорд Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
13. Лидс Заявка 11 2 4 5 14 - 26 10
14. Лестер Заявка 10 2 3 5 15 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 11 2 2 7 12 - 16 8
17. Кристал Пэлас Заявка 11 1 5 5 11 - 20 8
18. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
19. Эвертон Заявка 11 1 3 7 10 - 21 6
20. Бёрнли Заявка 11 0 5 6 8 - 19 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 27 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Ньюкасл 42.5% (17)
    X 35% (14)
    Астон Вилла 22.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Астон Вилла
    2.80
    3.70
    2.67
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ньюкасл - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Астон Вилла

    Исход игры
    Ньюкасл
    42.5% (17)
    Ничья
    35% (14)
    Астон Вилла
    22.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (13)
    2:1 Ньюкасл
    22.5% (9)
    1:2 Астон Вилла
    15% (6)
    1:0 Ньюкасл
    12.5% (5)
    0:1 Астон Вилла
    5% (2)
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    Астон Вилла

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