Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
История личных встреч
Ньюкасл
Астон Вилла
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
22 матча
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.27
|Сен-Максимен Аллан
|5
|0.23
|Шелви Джонджо
|2
|0.09
|Манкильо Хави
|1
|0.05
|Фрейзер Райан
|1
|0.05
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|Жоэлинтон
|1
|0.05
|Лонгстафф Шон
|1
|0.05
|Триппьер Киран
|1
|0.05
|Хендрик Джефф
|1
|0.05
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.05
|Хэйден Айзак
|1
|0.05
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.23
|Рамси Джакоб
|5
|0.23
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.18
|Макгинн Джон
|3
|0.14
|Буэндия Эмилиано
|2
|0.09
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.09
|Конса Эзри
|2
|0.09
|Бэйли Леон
|1
|0.05
|Мингс Тайрон
|1
|0.05
|Таргетт Мэтт
|1
|0.05
|Кэш Мэтти
|1
|0.05
|Эль-Гази Анвар
|1 (1)
|0.05
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|Соарес Дуглас
|0
|0
|Янг Эшли
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Чуквуэмека Карни
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шелви Джонджо
|5
|1
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Манкильо Хави
|5
|0
|Хэйден Айзак
|5
|0
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Шёр Фабиан
|3
|0
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0
|Фрейзер Райан
|2
|0
|Крафт Эмиль
|2
|0
|Дамметт Пол
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конса Эзри
|4
|2
|Мингс Тайрон
|6
|0
|Кэш Мэтти
|6
|0
|Макгинн Джон
|5
|0
|Накамба Марвелус
|4
|0
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Уоткинс Олли
|3
|0
|Соарес Дуглас
|3
|0
|Рамси Джакоб
|3
|0
|Ингс Дэнни
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Таргетт Мэтт
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Буэндия Эмилиано
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
4
24%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
3
25%
61-75
2
12%
5
42%
76-90
Пропущено
24
15
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
3
13%
3
20%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
3
13%
3
20%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
1
14%
3
17%
46-60
3
43%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Пропущено
20
21
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
5
24%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
4
19%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
5
25%
6
29%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
5
21%
2
7%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
6
25%
6
20%
31-45
4
17%
3
10%
46-60
6
25%
7
23%
61-75
2
8%
9
30%
76-90
Пропущено
44
36
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 17
3
7%
8
22%
1-15
8
18%
4
11%
16-30
6
14%
7
19%
31-45
5
11%
3
8%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
12
27%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ньюкасл - Эвертон 3:1 Аль-Иттихад II - Ньюкасл 1:2 Лидс - Ньюкасл 0:1 Ньюкасл - Уотфорд 1:1
Ньюкасл - Кембридж Юнайтед 0:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Астон Вилла - Лидс 3:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Эвертон - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Норвич - Астон Вилла 0:2 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Лестер 2:1 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|19
|3
|2
|57 - 14
|60
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|15
|6
|2
|60 - 19
|51
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 18
|47
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 31
|39
|6.
|Арсенал
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 25
|39
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|28 - 27
|36
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|19 - 17
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|22
|6
|12
|4
|23 - 23
|30
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|29 - 36
|28
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 35
|27
|12.
|Лестер
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|34 - 39
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|32 - 35
|25
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|27 - 43
|23
|16.
|Эвертон
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|25 - 38
|19
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|24 - 44
|18
|18.
|Норвич
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 46
|17
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|22
|4
|3
|15
|23 - 41
|15
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|1
|11
|8
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|34 - 6
|31
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 6
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 13
|22
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 18
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 19
|15
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 9
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|17 - 24
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 9
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|33 - 13
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|19 - 16
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|7.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 17
|16
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|13 - 12
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 26
|12
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 26
|10
|14.
|Лестер
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 16
|8
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|19.
|Эвертон
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 21
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|8 - 19
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Астон Вилла
Исход игры
Ньюкасл
42.5% (17)
Ничья
35% (14)
Астон Вилла
22.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
79.49% (31)
Нет
20.51% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (13)
2:1 Ньюкасл
22.5% (9)
1:2 Астон Вилла
15% (6)
1:0 Ньюкасл
12.5% (5)
0:1 Астон Вилла
5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!