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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
0:2
Первый тайм: 31'

Стадион:
Боруссия Д
0'
0:1
18' Гол
Ройс Марко
0:2
25' Гол
Ройс Марко
31'

Ход матча

18'
0:1
Ройс Марко
(Дауд Махмуд)
25'
0:2
Ройс Марко
(Мален Дониэлл)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 134
Унион Берлин 6.7% (9)
X 17.2% (23)
Боруссия Д 76.1% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Боруссия Д
4.10
4.90
2.15
Все Коэффициенты
Новости
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
20
Ощипка
Бастиан
27
Бекер
Шеральдо
7
Озтунали
Левин
14
Авонийи
Тайво
10
Михель
Свен
1
Кобель
Грегор
16
Аканджи
Мануэль
5
Загаду
Дан-Аксель
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
28
Витсель
Аксель
8
Дауд
Махмуд
22
Беллингхем
Джуд
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
19
Брандт
Юлиан
Унион Берлин
3-5-2
Боруссия Д
4-3-3

История личных встреч

Унион Берлин
Боруссия Д

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
4:2
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:0
Б
3:1
К
3:2
К
1:1
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 9 0.41
Крузе Макс 5 (3) 0.23
Прёмель Гриша 4 0.18
Гисельман Нико 3 0.14
Фогльзаммер Андреас 2 0.09
Рюэрсон Юлиан 2 0.09
Бехренс Кевин 1 0.05
Бекер Шеральдо 1 0.05
Баумгартль Тимо 1 0.05
Триммель Кристофер 1 0.05
Харагути Генки 0 0
Ощипка Бастиан 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.73
Ройс Марко 7 0.32
Брандт Юлиан 5 0.23
Беллингхем Джуд 3 0.14
Мален Дониэлл 3 0.14
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.14
Азар Торган 3 0.14
Тиггес Штеффен 3 0.14
Мёнье Тома 2 0.09
Дауд Махмуд 2 0.09
Джованни Рейна 2 0.09
Джан Эмре 2 (2) 0.09
Хуммельс Матс 1 0.05
Шульц Нико 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Марвин 4 1
Хедира Рани 5 0
Кнохе Робин 4 0
Прёмель Гриша 4 0
Бекер Шеральдо 3 0
Триммель Кристофер 2 0
Луте Андреас 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Еккель Пауль 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 6 0
Дауд Махмуд 4 1
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
3
20%
1
5%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
3
38%
4
20%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Забито

16
33
7 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
12 Не забивали 10
2
13%
6
18%
1-15
2
13%
4
12%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
4
25%
6
18%
46-60
3
19%
4
12%
61-75
2
13%
8
24%
76-90

Пропущено

17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 0
10 Не пропускали 9
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
3
17%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90

Забито

31
52
16 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 2
5
16%
7
13%
1-15
6
19%
4
8%
16-30
5
16%
10
19%
31-45
6
19%
10
19%
46-60
5
16%
7
13%
61-75
4
13%
14
27%
76-90

Пропущено

25
38
15 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 19
6
24%
5
13%
1-15
5
20%
5
13%
16-30
4
16%
6
16%
31-45
2
8%
8
21%
46-60
1
4%
6
16%
61-75
7
28%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Вальдхоф - Унион Берлин 1:3 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 22 17 1 4 70 - 25 52
2. Боруссия Д 2:0 Заявка 22 15 1 6 56 - 36 46
3. Байер Л Заявка 22 12 5 5 58 - 36 41
4. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 22 9 7 6 34 - 25 34
6. Унион Берлин 0:2 Заявка 22 9 7 6 29 - 29 34
7. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 22 8 7 7 33 - 34 31
10. Майнц Заявка 22 9 4 9 31 - 24 31
11. Бохум Заявка 22 8 4 10 24 - 32 28
12. Вольфсбург Заявка 22 8 3 11 23 - 33 27
13. Боруссия М Заявка 22 7 5 10 30 - 40 26
14. Герта Заявка 22 6 5 11 24 - 45 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 22 5 7 10 24 - 38 22
17. Штуттгарт Заявка 22 4 6 12 26 - 42 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 22 3 4 15 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин 0:2 Заявка 11 6 3 2 14 - 11 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Бохум Заявка 11 6 3 2 17 - 10 21
8. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
9. Байер Л Заявка 11 6 2 3 30 - 19 20
10. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
11. Боруссия М Заявка 11 5 2 4 19 - 19 17
12. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
13. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 11 3 4 4 14 - 15 13
16. Гройтер Фюрт Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
17. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
18. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 37 - 15 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Боруссия Д 2:0 Заявка 11 6 1 4 23 - 18 19
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин 0:2 Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Вольфсбург Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
10. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 11 2 2 7 9 - 28 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
15. Штуттгарт Заявка 11 1 4 6 8 - 19 7
16. Майнц Заявка 11 2 1 8 10 - 19 7
17. Аугсбург Заявка 12 1 4 7 9 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Унион Берлин 6.7% (9)
X 17.2% (23)
Боруссия Д 76.1% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Боруссия Д
4.10
4.90
2.15
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Новости
Где смотреть матч Унион Берлин 0:2 Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 0:2 Боруссия Д

Исход игры
Унион Берлин
6.7% (9)
Ничья
17.2% (23)
Боруссия Д
76.1% (102)
Тотал 2.5
Больше
78.29% (101)
Меньше
21.71% (28)
Обе команды забьют
Да
88.37% (114)
Нет
11.63% (15)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
51.5% (69)
1:1 Ничья
11.2% (15)
1:3 Боруссия Д
8.2% (11)
0:2 Боруссия Д
5.2% (7)
2:2 Ничья
4.5% (6)
2:1 Унион Берлин
3.7% (5)
2:3 Боруссия Д
3.7% (5)
0:1 Боруссия Д
3% (4)
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Унион Берлин
Боруссия Д

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